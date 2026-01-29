España

La DGT trabaja en una nueva señal que avisará en tiempo real de averías y accidentes en carretera: será complementaria de la baliza V16

La señal, conocida como V27 o “triángulo virtual”, aparecerá en las pantallas de los coches compatibles cuando se produzca una incidencia más adelante en la vía

La baliza V16 y la
La baliza V16 y la señal V27 (Montaje Infobae)

La entrada en vigor de la baliza V16 el pasado 1 de enero marcó un antes y un después en la señalización de emergencias en carretera. La sustitución definitiva de los triángulos físicos por un dispositivo luminoso y conectado fue presentada como un avance en seguridad vial. Pero ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido avanzar un paso más en ese proceso con la introducción de una nueva figura: la señal V27, bautizada como el ‘triángulo virtual’.

Según fuentes de la DGT consultadas por Infobae, la V27 no se parece a nada de lo que hasta ahora entendían los conductores como una señal de emergencia. No se compra, no se transporta en el vehículo y no se coloca en la calzada ni en el arcén. De hecho, no existe físicamente. Se trata de una señal completamente digital, diseñada para aparecer en las pantallas de los vehículos conectados cuando se produce una avería o un accidente más adelante en la vía. El aviso se muestra en tiempo real y permite alertar a otros conductores antes de que lleguen al punto exacto de la incidencia.

El sistema se apoya en la infraestructura ya desplegada con la baliza V16. Cuando una de estas balizas homologadas se activa, envía automáticamente su ubicación a la plataforma de tráfico gestionada por la DGT. A partir de esa información se genera un aviso digital que, en los vehículos compatibles, se traduce en la señal V27. El objetivo es ampliar el alcance de la advertencia más allá del entorno inmediato del vehículo detenido y anticipar el riesgo a quienes circulan por la vía.

Desde la DGT insisten a Infobae en un mensaje clave: la V27 no sustituye a la baliza V16 ni altera las obligaciones actuales de los conductores. El dispositivo luminoso sigue siendo obligatorio para todos los vehículos, con independencia de su antigüedad o de su equipamiento tecnológico. La nueva señal virtual se plantea como un refuerzo informativo, pensado para mejorar la seguridad vial en un contexto de movilidad cada vez más conectada.

Una representación de lo que
Una representación de lo que sería la señal V27 (Infobae)

Este matiz resulta fundamental para evitar confusiones. La aparición del llamado ‘triángulo virtual’ podría interpretarse como un paso más hacia la eliminación de cualquier elemento físico de señalización, pero Tráfico descarta ese escenario. La V27 es un complemento que se suma al sistema existente y cuya eficacia depende, en gran medida, de la tecnología incorporada en los propios vehículos.

La brecha tecnológica en la carretera

La señal V27 será gratuita, pero su acceso no será universal. Solo funcionará en vehículos compatibles, es decir, aquellos que cuenten con sistemas capaces de recibir información en tiempo real a través de plataformas telemáticas. Esta circunstancia introduce una brecha evidente entre los coches más modernos y una parte significativa del parque automovilístico español, cuya edad media sigue siendo elevada.

Según apuntan expertos en movilidad y consultoría, los principales beneficiarios de esta nueva señal serán los conductores de vehículos nuevos, equipados con sistemas avanzados de conectividad. Por el contrario, muchos coches que circulan actualmente por las carreteras españolas quedarán al margen de este aviso digital, pese a cumplir con la normativa y llevar la baliza V16 obligatoria.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señala que aunque la baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero, habrá un periodo "flexible" y "razonable" en el que no se multará al que no la lleve.

Desde la DGT reconocen a Infobae esta limitación y subrayan que la V27 es voluntaria y complementaria. Fuentes del organismo explican también que solo podrán utilizarla “los vehículos que estén conectados por medios telemáticos con el Punto de Acceso Nacional en materia de Tráfico y Movilidad”, una plataforma que centraliza la información relacionada con incidencias y circulación. Añaden, además, que se trata de una previsión que todavía no está plenamente desarrollada y que su activación dependerá de los sistemas “a bordo” de cada coche.

