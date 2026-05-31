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La emotiva publicación de Sira Martínez tras el triunfo del PSG en la Champions: la hija de Luis Enrique celebra el éxito con un sentimental recuerdo

La hija mayor del técnico asturiano no quiso perderse uno de los momentos más importantes de la vida profesional de su padre

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Publicación de Sira Martínez en la final de la Champions 2025 (@siramartinezc).
Publicación de Sira Martínez en la final de la Champions 2025 (@siramartinezc).

El fútbol volvió a demostrar por qué es uno de los deportes más emocionales del planeta. En una misma noche, la gloria y la decepción convivieron sobre el césped y también en las gradas. La final de la Liga de Campeones enfrentó al PSG y al Arsenal en Budapest, dejando imágenes de felicidad absoluta para unos y de profunda tristeza para otros. Y es que, a pesar de que ninguno de los equipos son españoles, sus entrenadores, Luis Enrique y Mikel Arteta, y sus familias son personajes míticos del mundo del balón en nuestro país.

La hija de Luis Enrique, Sira Martínez, no quiso perderse una cita tan señalada y viajó hasta la capital húngara para apoyar al conjunto parisino dirigido por su padre. Horas antes del encuentro, la joven amazona compartió en sus redes sociales algunos momentos de la jornada. Lo hizo acompañada de su amiga María Comella, con quien emprendió el viaje para vivir de cerca una de las noches más importantes de la temporada futbolística.

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Publicación de Sira Martínez en la final de la Champions (@siramartinezc).
Publicación de Sira Martínez en la final de la Champions (@siramartinezc).

Las dos mostraron su entusiasmo desde el hotel en el que se alojaban, donde posaron sonrientes luciendo los colores del equipo francés. Más tarde se unieron al ambiente festivo de la zona reservada para los seguidores del PSG y, posteriormente, ocuparon sus localidades en el estadio Puskás Arena para presenciar el choque decisivo. Allí, se unieron al resto de la familia, ya que en el lugar se encontraban también su madre, Elena Cullell, y su hermano Pacho.

El partido respondió a las expectativas y mantuvo la emoción hasta el último instante. El Arsenal tomó ventaja durante la primera mitad, pero el conjunto francés logró igualar el marcador en la segunda parte gracias a un lanzamiento desde los once metros. Con empate al término del tiempo reglamentario, la final se marchó a una prórroga que tampoco consiguió romper la igualdad. Finalmente, la tanda de penaltis decidió el desenlace y otorgó al PSG un nuevo título continental.

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Publicación de Sira Martínez en la final de la Champions (@siramartinezc).
Publicación de Sira Martínez en la final de la Champions (@siramartinezc).

La victoria provocó escenas de euforia entre los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados franceses. Para Luis Enrique supuso un nuevo éxito en una trayectoria repleta de triunfos. El técnico asturiano cierra así una temporada especialmente brillante en la que también logró conquistar la liga francesa, consolidando al PSG como uno de los equipos más dominantes del mundo.

El recuerdo a su hermana Xana

La emoción de la familia de Luis Enrique también se ha visto reflejada en las redes sociales. La joven influencer publicó varias imágenes de la celebración y esta mañana ha compartido una estampa del periodista deportivo Fabrizio Romano muy emotiva. En la imagen aparece un montaje simbólico en el que el técnico clava una bandera con el título conquistado junto a su hija Xana, fallecida en 2019 a los nueve años a causa de un cáncer.

Publicación de Fabrizio Romano en la final de la Champions (@fabriziorom).
Publicación de Fabrizio Romano en la final de la Champions (@fabriziorom).

La instantánea, cargada de significado, evocaba una de las imágenes más recordadas de la carrera del entrenador y marca un gran homenaje a la pequeña en una de las noches más importantes de su trayectoria profesional, demostrando así que la más joven de la familia sigue presente con ellos en cada triunfo.

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