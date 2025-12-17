Las claves de la baliza V-16, obligatoria en todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026

La baliza V-16 debe estar en todos los vehículos españoles a partir del 1 de enero. (Europa Press)

A partir del 1 de enero de 2026, las carreteras de España vivirán un cambio importante: los conocidos triángulos de emergencia dejarán de ser obligatorios y todos los vehículos deberán llevar una baliza, llamada V-16. Este dispositivo no solo servirá para dar aviso de incidentes, sino que también podrá enviar la ubicación del vehículo a la Dirección General de Tráfico (DGT).

¿Qué es la baliza V-16?

La baliza V-16 es una luz portátil que debes colocar en el lugar más alto del coche cuando tienes una emergencia y estás parado en la carretera. Esta luz es amarilla, muy intensa y visible desde todos los ángulos. Este cambio se hizo para que las personas no tengan que salir del coche a poner el triángulo en la carretera, un momento en el que corren mucho peligro de ser atropelladas.

Ahora, solo hay que sacar el brazo por la ventanilla, apoyar la baliza en el techo y activarla. La norma indica que tienen que llevar esta baliza todos los turismos, vehículos familiares, furgonetas, camiones de reparto y autobuses. Hay que guardarla siempre en un sitio accesible, como la guantera del vehículo, para poder usarla rápido si ocurre algún problema en la carretera.

Dos empresarios gallegos, Jorge Torre y Jorge Costas, son los creadores de la baliza V-16. Cuando sacaron al mercado este producto allá por 2016 no podían imaginar que 10 años después la DGT lo haría obligatorio para todos los conductores del país (Europa Press)

¿Es obligatoria en toda España?

La baliza V-16 será obligatoria desde el 1 de enero de 2026 en cualquier lugar del territorio español. Al activarla, el sistema conecta con la DGT y, según la zona, con el Servei Català de Trànsit o la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Así, todos los conductores recibirán avisos en tiempo real sobre incidentes en la vía y las autoridades podrán gestionar mejor los accidentes y atascos de forma autonómica. España es el primer país en todo el mundo que va a implantar este sistema conectado en las carreteras a nivel nacional.

¿Se puede usar fuera de España?

Si viajas al extranjero, puedes usar la baliza V-16 en los otros países que hayan firmado el acuerdo internacional de Viena sobre circulación vial. En este acuerdo participan países como Portugal, Francia o Alemania. Cualquier coche matriculado en España puede circular en esos países usando esta baliza, esté o no en la normativa local. Del mismo modo, si un extranjero conduce en España y sólo lleva el triángulo del país de origen, no tendrá problema con la normativa española.

¿Cuánto cuesta y tengo que pagar por la conectividad?

El precio habitual de una baliza V-16 homologada ronda de los 40 a 50 euros. Puedes encontrarlas desde 35 euros en mercados confiables. Ten mucho cuidado con las ofertas demasiado baratas por internet (por ejemplo, menos de 10 euros), porque seguramente no cumplen con todos los requisitos legales y no están conectadas a la DGT. Para saber si una baliza es válida, consulta la lista oficial en la web de la DGT. Si ya la has comprado y quieres saber si está homologada debes mirar que incluya el nombre del laboratorio y el número de certificado grabado. No tienes que pagar ninguna cuota por la conexión a internet de la baliza; viene incluida, y el servicio dura como mínimo 12 años, según la ley.

La baliza V-16 se coloca en la parte más alta del vehículo. (Europa Press)

¿Puedo usar la misma baliza en varios vehículos?

La ley no obliga a que cada coche tenga su baliza exclusiva. Si tienes varios vehículos, puedes cambiar la baliza de uno a otro, siempre que no circulen al mismo tiempo. Eso sí, hay que ser cuidadoso para no olvidarla, porque si la necesitas y no está en el coche en ese momento, podrías ser sancionado.

¿Qué pasa si no llevo la baliza o si no está homologada?

Si no tienes la baliza V-16, o llevas una que no esté certificada oficialmente, a partir del 1 de enero de 2026 te pueden poner una multa leve de 80 euros. Durante los primeros meses, la DGT quiere hacer una campaña educativa para informar y ayudar, por lo que al principio es posible que no multen directamente, pero la sanción está prevista en la ley y conviene estar preparado. Recuerda siempre que la seguridad debe estar por delante de todo.