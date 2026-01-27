España

¿Pueden multarte por encender la baliza V16 sin haber tenido un accidente? Sanciones de hasta 30.000 euros por uso indebido

La multa por no llevar este dispositivo, obligatorio desde el 1 de enero, es de 80 euros, la misma que se asignaba por no llevar los triángulos de señalización

¿Pueden multarte por encender la baliza V16 sin haber tenido un accidente? (Gobierno de Aragón / Europa Press)

Hace casi un mes, la baliza luminosa V-16 pasó a ser un elemento obligatorio en la guantera de todos los vehículos de España. Este dispositivo permite avisar de un incidente en carretera de forma automática y aportando la localización precisa del mismo; y la multa por no llevarla es de 80 euros, la misma que se aplicaba por no llevar los triángulos de señalización.

El nuevo sistema de emergencia en carretera, que busca reemplazar a los tradicionales triángulos para reducir riesgos y atropellos, aún genera dudas entre los conductores. Y es que no solo hay sanciones por no llevar la baliza: también las hay por utilizarla mal, con cuantías que pueden llegar hasta los 30.000 euros.

Las multas asociadas a un uso indebido de la baliza V-16

Según explicó el abogado Andrés Millán a través de sus redes sociales (@lawtips), el punto central radica en saber diferenciar entre un error involuntario, una prueba en un entorno privado y el uso indebido en la vía pública. Millán subraya que la normativa contempla un margen de seguridad para no sancionar despistes.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha fijado un periodo de gracia de 100 segundos desde que se activa la baliza hasta que la señal de geolocalización se transmite a su plataforma digital. Si el conductor reconoce el error y apaga el dispositivo antes de que transcurra ese lapso, la posición no llega a registrarse y no hay infracción. Ese margen de aproximadamente un minuto y medio evita sanciones por simples equivocaciones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señala que aunque la baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero, habrá un periodo "flexible" y "razonable" en el que no se multará al que no la lleve.

Importante matizar, en este sentido, que la señal que emite el dispositivo no realiza una llamada automática al 112. Su única finalidad es geolocalizar el vehículo y transferir esa información a la DGT para alertar a otros usuarios de la vía. Si ocurre un accidente con heridos o se requiere asistencia, corresponde al conductor comunicarse directamente con los servicios de emergencia.

Cuando la baliza se enciende fuera de la carretera, no hay sanción alguna. Es decir, que utilizarla en casa, en un garaje privado o en cualquier espacio que no sea vía pública no supondrá ningún problema: el sistema descarta de forma automática las señales que no lleguen de carreteras abiertas al tráfico.

El escenario cambia si la baliza V-16 se activa en carretera sin que exista una avería, accidente o situación real que justifique la emergencia. En estos casos, Millán advierte sobre la posibilidad de que se considere un uso fraudulento del sistema. Esta conducta puede tipificarse como infracción grave y acarrear sanciones que pueden oscilar entre 1.500 y 30.000 euros, especialmente si la activación deriva en la movilización innecesaria de recursos públicos.

El sistema registra cada dispositivo mediante un número de serie que queda grabado en la activación, lo que facilita su trazabilidad y rastreo en caso de un uso indebido en la vía pública. La baliza V-16, pensada para emergencias auténticas, puede llegar a suponer un coste económico elevado si se emplea para simular una situación real, además de crear riesgos que la normativa busca precisamente evitar.

