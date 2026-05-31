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España supera los 40 grados en mayo: este domingo el calor no dará tregua pero la Aemet prevé un cambio de tiempo la próxima semana

El portavoz del organismo meteorológico matiza que “como venimos de un calor tan intenso para la época, aunque se produzca esa bajada, seguiremos con temperaturas por encima de lo normal, pero no tanto”

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Dos trabajadores se protegen del sol en el puente de San Telmo en Sevilla a 28 de mayo de 2026. (EFE/ Julio Muñoz)
Dos trabajadores se protegen del sol en el puente de San Telmo en Sevilla a 28 de mayo de 2026. (EFE/ Julio Muñoz)

España ya ha superado los 40 grados en este veraniego mes de mayo. El sábado, el mercurio alcanzó 41,1 grados en Montoro (Córdoba) y en Andújar (Jaén) llegó a 40,4 grados. Son máximas, ya no solo de verano, sino de los días más calurosos de la época estival en la España peninsular. Y este domingo el calor tampoco dará tregua.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada similar a la del sábado. Será un día marcado por la estabilidad en la mayor parte del territorio nacional. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan nubes altas que irán avanzando desde el noroeste de la península. Y hará calor, mucho calor.

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Las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte peninsular, con bajadas notables en algunas zonas del centro-norte, salvo en Galicia, los litorales cantábricos y Cataluña, donde se mantendrán o experimentarán ligeros ascensos. También se prevén subidas en los litorales de Andalucía, Melilla y Ceuta, con pocos cambios en el resto del país. En cuanto a las mínimas, predominarán los descensos en la mitad noroeste y los aumentos en Andalucía, manteniéndose sin grandes variaciones en otras regiones. Los valores seguirán siendo elevados para la época, con máximas que superarán los 36 grados en amplias zonas del interior sur y en las depresiones del nordeste, alcanzando incluso los 40 grados en el valle del Guadalquivir. A su vez, se esperan noches tropicales —aquellas en las que el termómetro no baja de 20 grados—, con temperaturas mínimas superiores a 20 grados en regiones del centro, tercio sur peninsular y litoral mediterráneo.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

La Aemet espera una bajada leve del mercurio

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, explica en un comunicado que el lunes será, de nuevo, un día caluroso, pero el martes podría cambiar el tiempo. “La mayoría de los escenarios apuntan a una bajada de las temperaturas en buena parte del territorio, que en algunos puntos del norte y del oeste de la península podría ser notable”, indica. Sin embargo, matiza que “como venimos de un calor tan intenso para la época, aunque se produzca esa bajada, seguiremos con temperaturas por encima de lo normal, pero no tanto”. Por ejemplo, ciudades como Madrid, Zaragoza o Girona se quedarían por debajo de los 35 grados de máxima.

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En el sur no se librarían. “Seguiría haciendo mucho calor”, advierte el portavoz. Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba rondarán los 38 grados, según las previsiones. En las comunidades cantábricas se quedarían entre 23 y 25 grados, con algunas lluvias y tormentas aisladas en zonas de montaña del norte y del este de la península.

“Es probable que continúe el descenso térmico en los días siguientes con la llegada de vientos del oeste, que son más frescos, pero estos vientos del oeste provocarían un calor intenso en zonas de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia”, adelanta. No obstante, otros escenarios se decantan por un final de la próxima semana con temperaturas más suaves, pero otros se decantan por calor intenso. Por ello, Del Campo indica que “habrá que esperar a futuras actualizaciones para despejar la incógnita”.

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