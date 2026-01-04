La Guardia Civil explica cinco cosas que debes saber de la baliza V16: “Te localiza pero no te rastrea”

La baliza V16. (Europa Press)

En el último mes, la normativa de tráfico ha despedido de forma progresiva a los tradicionales triángulos de emergencia por un nuevo elemento de seguridad vial. Se trata de la baliza V16, una medida impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

A través de un vídeo difundido en la cuenta oficial de Tiktok de La Moncloa, una agente de la Guardia Civil explica de forma sencilla cinco aspectos fundamentales que todo conductor debe conocer sobre este dispositivo.

El objetivo de la campaña consiste en resolver dudas frecuentes entre los usuarios, especialmente aquellas relacionadas con su funcionamiento, su alcance legal y su impacto en la privacidad. La baliza V16 está diseñada para mejorar la seguridad en carretera y reducir el riesgo de atropellos en situaciones de emergencia.

Desde la Guardia Civil, se insiste en que se trata de un sistema pensado para proteger al conductor. Además de facilitar la gestión del tráfico, combina visibilidad física y digital sin necesidad de trámites adicionales para el usuario.

Uso, alcance legal y privacidad

Uno de los puntos principales destacados por la agente del cuerpo es que la baliza V16 puede utilizarse fuera de España. De todos modos, el vehículo siempre debe estar matriculado en territorio español. En ese caso, el conductor sigue sujeto a la normativa española, incluso cuando circula por otros países cercanos.

Se subraya, según la experta, que no es necesario registrar la baliza en ninguna plataforma. El dispositivo no requiere aplicaciones móviles, páginas web ni cuotas, y no está vinculado ni al teléfono del usuario ni a su identidad personal o a la del vehículo. Se trata de un sistema completamente independiente.

La baliza V16. (Europa Press)

En cuanto a la privacidad, la Guardia Civil explica que la baliza localiza, pero no rastrea. Solo transmite datos cuando se activa y deja de hacerlo al apagarse. Así, se garantiza que nadie pueda conocer la ubicación del conductor si este no lo desea.

Recomendaciones tras activación

La baliza V16 ofrece una doble función de visibilidad. Por un lado, emite una luz física para alertar a otros conductores de una incidencia en la vía. Por otro, proporciona visibilidad digital, debido a su localización aparece en los centros de gestión de tráfico y en los navegadores de otros usuarios de la carretera. Todo esto siempre que esté activada.

Esta combinación permite una respuesta más rápida ante incidentes y contribuye a una circulación más segura. Sobre todo, resulta útil en situaciones de baja visibilidad o en vías de alta velocidad.

Esta marca en la tulipa y este listado oficial confirman si tu baliza V-16 es válida. (Europa Press)

Una vez activada la baliza, la Guardia Civil recomienda abandonar el vehículo por el lado más alejado del tráfico y situarse fuera de la calzada (lo más lejos posible). Si existe una barrera de seguridad u otro elemento físico, aconsejan resguardarse detrás de él para minimizar riesgos.

Este dispositivo no solo mejora la señalización de emergencias según la Guardia Civil, sino que también reduce el riesgo de atropello. Se puede evitar situaciones habituales de un conductor que necesite salir a la calzada para colocar elementos de advertencia. Así, se refuerza la seguridad vial en momentos de avería o accidente.