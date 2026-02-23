Un cocido madrileño para cada día de la semana: 7 restaurantes donde bordan el nuevo Bien de Interés Cultural

Cocido madrileño del restaurante Preciados 33 (Cedida)

El cocido celebra el 27 de febrero su Día Internacional, una jornada que este año es más especial que nunca. Lo es porque este 2026 la receta típica madrileña por excelencia ha sido reconocida como Bien de Interés Cultural, una medida que pretende defender su tradición y que lo reconoce como una expresión de la identidad ‘gata’.

Este plato se lleva comiendo en la Comunidad de Madrid desde hace más de 150 años, más de un siglo en el que ha pasado de ser una receta humilde y de aprovechamiento a convertirse en plato icónico de la cocina de las familias y también en grandes restaurantes de la capital. Son muchos los locales tradicionales, tabernas y casas de comidas que siguen defendiendo esta cazuela servida en vuelcos como parte fundamental de su carta semanal.

Para homenajear a este plato y celebrar, al mismo tiempo, su semana grande, proponemos una ruta por algunos de los mejores restaurantes con cocido de Madrid. Porque, ¿quién no querría disfrutar de este banquete castizo de lunes a domingo?

Lunes en Casa Carola

Restaurante Casa Carola, especialistas en cocido madrileño (Web del restaurante)

Comenzamos la semana en uno de los restaurantes más míticos de la ciudad para comer un buen menú de cocido. Hablamos de Casa Carola (C. de Padilla, 54), un lugar de gran y merecida fama y que sirve este plato estrella desde 1998. Su menú ilimitado de cocido tradicional es la razón para ir a este espacio, que complementa la oferta con algún ligero aperitivo y una interesante selección de vinos.

Su menú recibe a los comensales con una copa de cava y una croquetita de cocido, para continuar sirviendo el plato estrella al centro de la mesa, en régimen de barra libre. Su cocido se compone de una olla con la humeante sopa de fideos recién hecha, gabrieles de cosecha propia en Cabañas de Polendos (Segovia), patata nueva y verduras frescas. Después llegan las viandas: carnes de añojo y pollo, chorizo de sarta, morcilla casera, tocino ibérico, codillo de jamón y huesos de caña. Como complementos en la mesa, sirven salsa de tomate natural con cominos y orégano; cebolletas y langostinos de Ybarra (piparras) y pan recién horneado.

Precio: 32,90 €

Martes en Ultramarines del Coso

Cocido del restaurante Ultramarinos del Coso (Cedida)

En pleno corazón de Chamberí, Ultramarines del Coso (C. de Trafalgar, 1) reivindica este plato cada martes y jueves a la hora de la comida, como seña de identidad castiza. Su receta parte de los ingredientes clásicos y se cocina sin prisas durante cinco horas, dejando que carnes de la sierra de Madrid, morcillas y chorizos asturianos, verduras frescas y garbanzos orgánicos de Castilla-La Mancha desarrollen todo su sabor a fuego lento.

Una vez listo y desgrasado, se presenta en dos servicios: primero la sopa con sus fideos y, a continuación, las carnes y verduras. Se sirve acompañado de pan de masa madre de su obrador, En Bruto, mantequilla artesana ahumada elaborada en la casa y una gilda. Para completar la experiencia, Ultramarinos propone una selección de vinos representativos de distintas provincias españolas.

Miércoles en Ponzano

Cocido madrileño completo del restaurante Ponzano (Cedida)

El miércoles nos vamos a Ponzano, un restaurante con 40 años de historia durante los que Paco García ha construido una de las casas de comidas más honestas y queridas de Madrid. Uno de los grandes pilares de la casa es su menú del día, convertido casi en una institución en el barrio.

Uno de los grandes pilares de la casa es su menú del día, convertido casi en una institución en el barrio. Por 18 €, Ponzano ofrece un producto de mercado excepcional que justifica por qué el local se llena cada mediodía, con platos de siempre como la fabada, el caldo gallego y el lacón con grelos. Mención especial merece el cocido madrileño completo de los miércoles, un ritual con fieles que reservan semana tras semana.

Paco García sirve el cocido en tres vuelcos: la sabrosísima sopa —que llega a la mesa con piparras—; los garbanzos con la verdura —patata, zanahoria, repollo— y la salsa de tomate con cominos y AOVE; y por último el despliegue de carnes y chacinas. Para coronar la experiencia, un irresistible mollete caliente con pringá a modo de aperitivo. La propuesta del menú del día incluye bebida, postre o café. Los fines de semana de invierno está siempre como sugerencia y se puede encargar para grupos cualquier otro día, en ambos casos, por un precio de 28 €.

Precio: 18 €

Jueves en Casa Narcisa

Cocido madrileño de Casa Narcisa (Cedida)

Casa Narcisa (P.º de la Castellana, 254) se erige como un tributo culinario a Narcisa, madre del fundador del prestigioso restaurante La Máquina. Es un lugar perfecto para degustar cocina castiza con una cuidada elaboración de platos típicos madrileños y castellanos, con platos como albóndigas con arroz blanco, ensaladilla rusa o casquería.

Cada jueves en Casa Narcisa, el cocido se convierte en una experiencia gastronómica para disfrutar sin prisas y en buena compañía. Servido en los tres vuelcos tradicionales, comienza con un caldo aromático y reconfortante; continúa con los garbanzos, las verduras y las patatas, cocidos lentamente para potenciar su sabor; y culmina con las viandas de carne y embutidos, cuidadosamente seleccionadas y servidas con el mimo que caracteriza al grupo.

Precio: 28 €

Viernes en Preciados 33

Cocido madrileño en el restaurante Preciados 33 (Cedida)

Preciados 33 es el primer buffet a la carta de comida española, una experiencia gastronómica que se ubica en pleno centro de Madrid y que pretende aunar el concepto de los grandes buffets libres con la tradición y el producto fresco propios de nuestra gastronomía.

Una de sus ofertas estrella es el cocido, que aquí se sirve en dos vuelcos: el primero, una sopa de cocido elaborada con el caldo del guiso y fideos de cabellín; y el segundo, con los garbanzos junto a las carnes, las patatas, zanahorias y repollo. Todos los días elaboran su caldo de manera artesanal en marmitas donde se cocina durante aproximadamente cuatro horas. Una vez terminado, lo dejan reposar durante 24 horas para favorecer la concentración del sabor. Los garbanzos se incorporan de forma controlada para mantener su textura, mientras que chorizo y morcilla se añaden en la fase final de la cocción.

Además, en esta semana tan especial, Preciados 33 quiere rendir homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía madrileña, regalando el mismo día 27 200 litros de caldo de cocido, en raciones de 250 mililitros, en su local de la calle Preciados, 33.

Precio: 24,90 €, de lunes a viernes (festivos no incluidos) de 13:00 a 16:00.

Sábado en Taberna Antonio Sánchez

Taberna Antonio Sánchez (Wikimedia Commons)

El sábado es, para muchos, el mejor día de la semana, y eso merece un cocido especial. Para celebrarlo como Dios manda, vamos a la taberna más antigua de Madrid, un enclave castizo lleno de esencia que tiene a sus espaldas más de dos siglos de tradición. Hablamos de la Taberna Antonio Sánchez (C. Mesón de Paredes, 13), abierta desde 1787 y convertida en un elemento básico en la historia de Madrid.

Su cocido madrileño, una receta tradicional e icónica de la cocina española, se sirve en dos partes: con una sopa de fideos en el primero y una combinación de garbanzos, repollo, patata, zanahoria, albóndiga de pan, cerdo, pollo, carne de res, salchicha y morcilla en el segundo. Durante la temporada de invierno, se puede encontrar en nuestro menú, pero también se prepara bajo petición durante todo el año.

Precio: 20 €

Domingo en La Gran Tasca

Entrevista con Luís Álvarez, propietario del restaurante La Gran Tasca, todo un templo del cocido madrileño que se mantiene abierto desde 1942

Para cerrar la semana por todo lo alto, el domingo vamos a La Gran Tasca (C. Santa Engracia, 161), uno de los grandes templos del cocido madrileño. No lo decimos solo por sus años de trayectoria en esto —el restaurante lleva abierto desde 1942—, sino además porque su calidad está avalada por los mayores expertos en la materia. La 15.ª Ruta del Cocido Madrileño ha reconocido este año al restaurante de Luis Álvarez como el mejor de la pasada ruta de 2025, un logro que corona a La Gran Tasca como un imprescindible del Madrid más castizo.

Elaborado con 15 ingredientes de máxima calidad, entre verduras, hortalizas, legumbres y carnes, su cocido madrileño se prepara a lo largo de dos días, consiguiendo un sabor único y muy intenso. Es un proceso largo y concienzudo, que llevan décadas repitiendo día sí y día también. Porque en La Gran Tasca, el cocido se sirve todos los días del año –excepto los meses de junio, julio y agosto, que cierra– y en dos turnos.

“Nos consideramos restaurante de producto. Cuidamos el tener una alta calidad en la materia prima y ofrecer una calidez en el servicio de sala. Por eso hemos conservado toda la decoración de las paredes, para que el cliente que venga sepa que está en un restaurante con historia”, contaba Luís, tercera generación al frente del restaurante, en su entrevista con Infobae.

Precio: 34,50 €