Cuándo se cobra la pensión en abril de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Una pareja mayor caminan con un carro de la compra (Eduardo Parra / Europa Press)

Los pensionistas en España que tienen su prestación domiciliada en algunas de las principales entidades financieras del país recibirán su pensión de abril entre el miércoles 22 y el lunes 27 de este mes, según los calendarios confirmados por cada banco. La horquilla de días varía en función de la política interna de cada entidad, lo que puede suponer una diferencia de hasta casi una semana entre los primeros y los últimos que verán el dinero en su cuenta.

Y es que la pensión suele llegar antes del último día del mes, pero no es una decisión de la Seguridad Social, sino de cada entidad financiera. El organismo público abona las prestaciones a mes vencido, con arreglo a su propio calendario oficial. Son los bancos los que, por iniciativa propia y como práctica comercial, adelantan el ingreso a sus clientes pensionistas.

Por ejemplo, Bankinter y Unicaja encabezan el calendario. Sus clientes percibirán la pensión el miércoles 22 de abril. Un grupo más amplio de entidades, entre las que se encuentran CaixaBank, Santander, Banco Sabadell, ABANCA, Ibercaja y Kutxabank, ha fijado el viernes 24 de abril como fecha de ingreso. ING sitúa el abono en el sábado 25 de abril, mientras que BBVA lo tiene previsto para el lunes 27, aunque en determinados casos puede anticiparlo al viernes 24.

Para quienes tienen la prestación en un banco que no aplica este adelanto, el dinero llegará conforme al calendario oficial, sin que ello implique ningún retraso ni merma en el importe.

Qué revisar antes de dar la fecha por segura

Aunque este calendario sirve de referencia fiable para la gran mayoría de pensionistas, hay situaciones concretas que pueden alterar la fecha prevista. El primero de los factores a considerar es si el banco adelanta el pago de forma sistemática o si ajusta esa práctica cuando el día de ingreso cae en fin de semana o festivo. Algunos meses, esa circunstancia puede desplazar el abono uno o dos días.

Estar jubilado y trabajar será posible: en qué consiste la nueva reforma de las pensiones que pone de acuerdo a Sánchez y Feijóo

El segundo elemento que puede retrasar el cobro es un cambio reciente de domiciliación. Cuando un pensionista traslada su prestación a una nueva entidad, el primer ingreso puede seguir procesándose con el calendario anterior o con el oficial de la Seguridad Social, hasta que la nueva domiciliación quede plenamente operativa. En esos casos, el dinero llega igualmente, pero puede hacerlo más tarde de lo esperado.

El tercer aspecto es la rapidez de cada entidad para procesar las transferencias. Así, las entidades con criterios de liquidación más conservadores pueden recibir el cargo de la Seguridad Social y no ponerlo disponible de forma inmediata.

Ante cualquier duda sobre si la fecha de este mes coincide con la habitual, lo más recomendable es consultar directamente con el banco, ya que los bancos pueden comunicar excepciones puntuales a sus clientes con antelación.

La brecha entre entidades puede superar los cuatro días

La diferencia entre cobrar el 22 de abril y hacerlo el 27 supera los cuatro días naturales. Para un pensionista que gestiona pagos recurrentes, como los recibos del hogar, cuotas de seguros o compras programadas, esa ventana puede ser importante a la hora de organizar la economía doméstica del mes.