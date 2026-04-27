España

El secreto mejor guardado del mercado más grande de España: un grupo de halcones para proteger las 150.000 toneladas de pescados que se venden

Mercamadrid tiene desde 2022 un servicio de cetrería para ahuyentar de sus instalaciones conejos, gaviotas y palomas. Prefiere llevarlo con discreción y no promocionar este trabajo

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Vista aérea de dos halcones en vuelo sobre el mercado Mercamadrid, mostrando múltiples puestos de frutas y verduras, vehículos y personas en la explanada.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El secreto mejor guardado del mercado de abastecimiento más grande de España, Mercamadrid, es un grupo de halcones. Desde julio de 2022, la institución tiene contratado con empresas especializadas un servicio de control de fauna para proteger sus bienes más preciados: las miles y miles de toneladas de alimentos frescos que se distribuyen a tiendas, mercados, centros comerciales y otros puntos de distribución. Y es el secreto mejor guardado porque Mercamadrid, ente público gestionado por el Ayuntamiento de la capital y la sociedad estatal Mercasa, prefiere no hablar de este servicio ni darlo a conocer.

Discreción absoluta. Un portavoz de Mercamadrid explica a Infobae que no quiere dar información sobre este servicio. Tampoco la empresa madrileña, Falconers Iberia, que desde marzo de 2025 hace el trabajo de espantar a depredadores que pueden dañar los productos comercializados. Un desempeño por el que Mercamadrid abona 25.195 euros anuales, en un contrato de tres años. La única información pública que hay es la que se puede encontrar en el portal de contratación de Mercamadrid. “Por las características de la actividad, es necesario disponer de un servicio de control de las poblaciones de aves y conejos con la finalidad de mantener el adecuado control de los riesgos higiénicos asociados a la presencia de los mismos”, relata la memoria justificativa del contrato.

El objetivo es claro: que aves y conejos no se acerquen a los alimentos. Y es que por Mercamadrid pasan 3,6 millones de toneladas de alimentos frescos. Por ejemplo, por el mercado de pescados, que ocupa una superficie de 33.000 metros cuadrados, pasan cada año 150.000 toneladas.

Uno de los puestos del mercado de pescados de Mercamadrid
Uno de los puestos del mercado de pescados de Mercamadrid

Es el segundo mercado más importante del mundo por volumen de comercialización, tras Tokio; y el primero, por la oferta única en variedad de especies. Tiene dos fábricas de hielo que producen 20 toneladas diarias. Luego está el mercado de frutas y hortalizas, que ocupa el doble de superficie: 65.000 metros cuadrados.

Se trata del mayor mercado hortofrutícola de Europa. En el año 2024 (últimos datos), Mercamadrid ha comercializado 2.132.211 toneladas de alimentos. Aquí operan 153 empresas en 342 puestos, aportando 2.600 empleos directos. Esta zona alberga una gran nave con 120 cámaras destinadas a la maduración de plátanos para su posterior venta. Luego está el mercado de carnes, donde se despachan 942.615 toneladas de productos al año y atiende una demanda habitual de más de 7.000 clientes. En definitiva, una gran ciudad en el sur de la capital por donde se mueven 20.000 personas cada día y en la que entran y salen 17.000 vehículos de media diaria.

Mercamadrid.
Mercamadrid

Cuatro especies

El objetivo no es otro que impedir que gaviotas, palomas, gorriones y conejos roben o contaminen el producto. La empresa que presta este servicio cuenta con un operario diestro en el manejo de aves de cetrería y un operario con experiencia mínima acreditada de diez años en el control de fauna mediante técnicas de captura de conejos con hurón y capillo. Los dos, dirigidos por un veterinario o un biólogo.

El equipo de caza está formado por seis aves rapaces y dos hurones. Hay que tener en cuenta que hay que vigilar 2,2 millones de metros cuadrados: los ambientes exteriores del recinto general de la Unidad Alimentaria, incluyendo elementos y estructuras de las zonas comunes interiores de la Nave del Mercado Central de Pescados, de las Naves del Mercado Central de Frutas y Hortalizas, de la Nave de Hostelería y de las dependencias que se encuentran bajo gestión directa de Mercamadrid.

Facua critica la subida del precio de los huevos en los supermercados.

Mercamadrid paga por 1.040 horas de trabajo anuales para ahuyentar aves y por 60 jornadas diarias para cazar conejos. El objetivo es claro: desplazar las poblaciones de aves hacia zonas naturales e intentar echar a las poblaciones de aves asentadas “interfiriendo en sus hábitos de alimentación y descanso, en su capacidad de acceso a instalaciones y en su proliferación y/o anidamiento, cuando de dichas circunstancias se desprenda peligro higiénico de contaminación de alimentos o de las superficies con las que estos pudieran entrar en contacto”. Los halcones no deben cazar, sino realizar vuelos disuasorios para ahuyentar gaviotas y palomas. Los conejos sí se pueden capturar.

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