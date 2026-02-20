España

Silvia Severino, psicóloga:” Por esto se alerta tu corazón cuando ves a tu ex o piensas en verlo “

La especialista da estrategias útiles para poner en práctica cuando haya un reencuentro

La psicóloga explica por qué
La psicóloga explica por qué te alertas al ver a tu expareja. (Montaje Infobae)

Ver a una expareja o incluso solo imaginar ese encuentro puede disparar una serie de sensaciones físicas y emocionales inesperadas. La psicóloga Silvia Severino explica a través de su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico) que esa alteración en el corazón y esa mezcla de ansiedad y confusión no son signos de debilidad. En realidad: “se trata de una reacción completamente normal del cuerpo ante una situación cargada de significado emocional”.

El fenómeno suele ser inmediato, según describe la profesional: “el ritmo cardíaco se acelera, la respiración cambia y la mente parece no saber si avanzar o retirarse”. Muchas personas interpretan estas sensaciones como una señal de que no han avanzado lo suficiente en su proceso de superación. Sin embargo, la psicóloga aclara que estos síntomas no son un retroceso, ni indican que la persona esté estancada. “No es debilidad y tampoco es que no hayas avanzado. Es tu sistema nervioso reaccionando a una contradicción”, afirma Severino.

Desde la perspectiva psicológica, el cuerpo no distingue entre una amenaza real y una emoción intensa ligada al pasado. El simple recuerdo de quien fue pareja puede activar el sistema nervioso, generando respuestas físicas y mentales difíciles de controlar. La clave está en comprender que el propio organismo responde a un conflicto interno: la coexistencia de amor y dolor en la memoria emocional.

¿Por qué tu sistema nervioso reacciona al ver a tu ex?

La reacción automática del cuerpo al reencontrarse con una expareja tiene una explicación neuropsicológica. Silvia Severino sostiene que “esa persona fue al mismo tiempo tu lugar seguro y tu lugar de dolor”. Esta doble condición genera una contradicción interna que el cerebro interpreta como una señal confusa.

El sistema nervioso reacciona ante
El sistema nervioso reacciona ante la contradicción que genera ver a tu expareja. (Freepik)

“Cuando la mente detecta la presencia, o la posibilidad, de alguien que representó tanto bienestar como sufrimiento, entra en alerta. El sistema nervioso no logra decidir si se trata de una situación segura o peligrosa, y activa mecanismos de defensa frente a esa ambigüedad. Por eso surgen sensaciones como palpitaciones, ansiedad o confusión. El cuerpo, literalmente, no sabe si debe acercarse a esa persona o alejarse de inmediato”, explica Severino.

Esta activación no es señal de desequilibrio psicológico. Según la psicóloga, “no estás loco. Estás intentando integrar dos versiones de la misma historia”. El trabajo interno consiste en reconciliar el recuerdo positivo y el negativo, lo que puede generar una respuesta emocional intensa incluso mucho tiempo después de la ruptura.

Estrategias para gestionar el reencuentro con tu ex

Frente a estas respuestas automáticas, Silvia Severino recomienda no luchar contra las emociones, sino comprenderlas. “La clave no es evitar la reacción, es entenderla”, asegura. El primer paso consiste en aceptar que el cuerpo puede reaccionar de forma inesperada y que eso no significa necesariamente que los sentimientos antiguos sigan intactos.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Entre las recomendaciones prácticas, Severino sugiere preparar el encuentro con una expareja a través de la respiración consciente. Antes del encuentro, respirar profundamente ayuda a regular el sistema nervioso y a reducir el impacto de la ansiedad. Durante la situación, es útil normalizar la respuesta física: aceptar que el corazón lata más rápido o que la mente se sienta confusa sin juzgarse por ello.

Tras el encuentro, la psicóloga aconseja recordar una idea fundamental: “Sentir no significa volver”. Experimentar emociones intensas o incluso dolorosas no es sinónimo de querer retomar la relación o de haber fracasado en el proceso de superación. El verdadero avance, según Severino, consiste en que “sanar no es no reaccionar, es que la reacción ya no decida por ti”.

