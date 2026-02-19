Una cafetería de Poblenou, en Barcelona, premiada como una de las mejores del mundo: “Sirven café tostado en sus propias instalaciones”

Elaboración de un café de especialidad (Freepik)

Es la Guía Michelin de los cafés y España, uno de los países mejor parados. En el recién celebrado CoffeeFest Madrid 2026 se ha hecho pública la segunda edición de The World’s 100 Best Coffee Shops, el primer ranking que reconoce la excelencia a nivel global de las cafeterías de especialidad.

Nomad Frutas Selectas (Carrer de Pujades, 95), una cafetería de especialidad situada en el barrio de Poblenou, en Barcelona, ha conseguido hacerse un hueco en esta lista de las mejores cafeterías del mundo, con un puesto número 16 que la sitúa, además, como la española más alta en la clasificación. Se trata de una de las tres cafeterías de la marca Nomad, un local en el que sirven café en todos los formatos, siempre con la excelencia como denominador común.

La historia de Nomad comenzó en Londres cuando, en 2011, Jordi Mestre, fundador de la marca, decide abandonar el trabajo como barista a cuenta ajena y monta su propio coffee cart. Se convierte así en un barista nómada, sirviendo cafés en los mercadillos más míticos de Londres. No fue hasta 2014 que Nomad se establece en Barcelona con la apertura de Nomad Coffee Lab, empujando así la ola de café de especialidad que ya comenzaba en la ciudad. La empresa continúa su crecimiento con los años, desarrollando otros modelos para vender su café, tostado por ellos mismos, a otras cafeterías y abriendo nuevos espacios en la Ciudad Condal.

Nomad Frutas Selectas, cafetería de especialidad en Barcelona (Instagram / @nomadcoffee)

En 2021 nace la galardonada Frutas Selectas, un espacio que lleva más allá la experiencia del café de especialidad, añadiendo pan, cocina, frutas y verduras de proximidad. “Es más que una simple cafetería: es un espacio diseñado para celebrar el café de especialidad en su máxima expresión”, dicen desde The World’s 100 Best Coffee Shops. Con un fuerte enfoque en la calidad y la trazabilidad, sirven café cuidadosamente seleccionado y tostado en sus propias instalaciones”.

Además, llama la atención por la decoración y diseño del espacio, recientemente rediseñado por Skye Maunsell y Jordi Veciana, de un minimalismo elegante que crea un ambiente acogedor y funcional para que los amantes del café puedan reunirse, trabajar o simplemente disfrutar del momento. Antes, este espacio se utilizaba a la vez de tostador, una función que ahora se cumple desde su nave de la calle Marruecos. Ahora, se trata de su espacio más polivalente, un lugar que invita a sentarse y disfrutar de sus piezas de bollería, bocadillos y menú de mediodía.

Cada taza en Nomad está cuidadosamente seleccionada, siempre fieles a la filosofía de ofrecer café de alta calidad con el respeto y la dedicación que se merece. Tanta es su pasión por el café que, desde Nomad, han creado The Coffee Academy, un proyecto formativo con cursos y talleres enfocados a profesionales, futuros baristas, cafeterías de especialidad o amantes del café en casa.

Todas las cafeterías españolas en la lista

Nomad Frutas Selectas (Carrer de Pujades, 95, Barcelona)

Hola Coffee Lagasca (Lagasca, 42, Madrid)

D·Origen Coffee Roasters (Carrer de Casp, 48, Barcelona)

Kima Coffee (Carretería, 67, Málaga)