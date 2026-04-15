Cuatro militares heridos tras volcar un blindado en unas maniobras en Zaragoza

Por qué los soldados son expulsados de las Fuerzas Armadas a los 45 años.

Cuatro militares españoles resultaron heridos el pasado 10 de abril tras el vuelco de un blindado en Zaragoza , según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). El accidente se produjo con un VEC en el Campo de Maniobras de San Gregorio, y los heridos pertenecen al Regimiento Pavía n.º 4. La asociación ha solicitado al Ministerio de Defensa información detallada sobre lo ocurrido, así como garantías de seguridad respecto al uso de este modelo de vehículo.

Últimas Noticias

“Es pronto para saber si el verano será más cálido de lo normal, aunque los pronósticos apuntan en esa dirección”: la Aemet prevé que la influencia de El Niño será “pequeña” El organismo público considera que todavía es muy pronto para sentenciar que el fenómeno será muy “fuerte”

El ejercicio físico es uno de los mejores tratamientos para la enfermedad de Parkinson El deporte ayuda a controlar y mejorar algunos de los síntomas de este trastorno crónico

Estos son los trabajos que ya pueden alcanzar los 100.000 euros anuales en España El último informe de Randstad sobre tendencias salariales sitúa en Madrid y Barcelona buena parte de los sueldos más elevados del mercado laboral actual

María Corina Machado avanza que no se reunirá con Pedro Sánchez: “En determinados momentos no conviene” por la libertad de Venezuela La líder opositora venezolana sí se reunirá con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal