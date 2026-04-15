Cuatro militares heridos tras volcar un blindado en unas maniobras en Zaragoza

Cuatro militares españoles resultaron heridos el pasado 10 de abril tras el vuelco de un blindado en Zaragoza, según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). El accidente se produjo con un VEC en el Campo de Maniobras de San Gregorio, y los heridos pertenecen al Regimiento Pavía n.º 4. La asociación ha solicitado al Ministerio de Defensa información detallada sobre lo ocurrido, así como garantías de seguridad respecto al uso de este modelo de vehículo.
Por qué los soldados son expulsados de las Fuerzas Armadas a los 45 años.
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