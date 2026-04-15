España

La Iglesia pide que se cancelen las clases y se facilite el teletrabajo durante la visita del papa a Canarias

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y el obispo auxiliar de la Diócesis, Cristóbal Déniz, se han reunido para empezar a gestionar la llegada de León XIV a Tenerife y Gran Canaria en junio

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Las reuniones para la coordinación de los planes de movilidad y seguridad por la visita del papa León XIV a España ya han empezado a celebrarse. Este miércoles, la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado una reunión de coordinación a razón del dispositivo de movilidad que se está preparando en las islas y, a su salida, han trasladado a la prensa que valoran pedir que se cancelen las clases y se facilite el teletrabajo.

La Iglesia y los organizadores han pedido que no haya clases en Gran Canaria el 11 de junio y en Tenerife el 12 ante la movilización sin precedentes que se espera en ambas islas. El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, han hecho además un llamamiento a las administraciones públicas y a las grandes empresas para que esos días faciliten el teletrabajo. También han pedido a los ciudadanos que eviten, si es posible, usar el coche particular.

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