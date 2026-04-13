Un hospital de Barcelona logra extirpar por primera vez en España dos casos de cáncer de páncreas “hasta ahora inoperables” con doble bypass

Equipo médico del Hospital de Bellvitge (Barcelona) durante la extirpación de cánceres de páncreas con doble bypass (Hospital de Bellvitge)

El Hospital de Bellvitge de Barcelona ha extirpado por primera vez en España dos casos de cáncer de páncreas con doble bypass considerados “hasta ahora inoperables”. Con esta hazaña, los especialistas del Servicio de Cirugía General y Digestiva han permitido que la sangre siguiera circulando durante la operación.

El equipo médico del hospital catalán ha logrado derivar el riego sanguíneo entre la vena que recoge sangre de la tripa y la vena cava gracias al bypass venoso intraoperatorio, también conocido como shunt. Esto permite que la sangre pueda seguir circulando durante la intervención y que el intestino y el hígado no sufran daños.

El año pasado, un equipo encabezado por el Dr. Juli Busquets, jefe de Sección de Cirugía del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Bellvitge e investigador del IDIBELL, llevó a cabo con éxito la primera resección de un tumor de páncreas en España. Para la operación se empleó un shunt venoso intraoperatorio.

La intervención de ahora ha supuesto un riesgo añadido al tratarse de dos casos mucho más complejos. Los especialistas recurrieron, de nuevo, al shunt venoso y arterial (esta vez, doble) “porque el cáncer afectaba también a la arteria hepática”.

La derivación del riesgo sanguíneo se hace cuando es necesario extirpar un tumor de páncreas adherido a las venas o arterias, por lo que no puede extirparse sin cercenarlas. Hasta ahora, la mayoría de este tipo de cánceres, conocidos como cánceres localmente avanzados, eran considerados inoperables.

El equipo médico ha conseguido que la sangre siguiera circulando durante la operación gracias al doble bypass (Hospital de Bellvitge)

El cáncer de páncreas, el más letal

En 2026, unas 10.405 personas serán diagnosticadas de cáncer de páncreas en España, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Las estimaciones actuales revelarían que cinco años después de la noticia, solo 832 personas seguirían con vida. Es decir, únicamente en torno al 8 % de los pacientes sobrevive un lustro después. A pesar de no ser uno de los tumores más frecuentes, constituye la tercera causa de muerte por cáncer en España, solo por detrás del cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal.

Son varios los factores que explican por qué el 92 % de los pacientes no sobrevive. El diagnóstico tardío por la inespecificidad de los síntomas es una de las principales razones que explican su especial agresividad, puesto que sus señales, al ser tan vagas, pueden confundirse con otras patologías. Así, la mitad de los pacientes ya presenta metástasis en el momento del diagnóstico, un 30% presenta una enfermedad avanzada localmente y solo aproximadamente un 20% de ellos se diagnostica como enfermedad localizada susceptible de tratamiento quirúrgico.

A estos diagnósticos tardíos se les une unas características biológicas intrínsecamente agresivas que favorecen la metástasis y un riesgo alto de recaída. Además, en el cáncer de páncreas se da un microambiente tumoral que promueve la resistencia a distintas terapias.

En España, el cáncer de páncreas es el séptimo más frecuentemente diagnosticado, según los datos que ofrece la SEOM. Además, su incidencia se ha duplicado en los últimos 25 años. Estos datos responden a un envejecimiento de la población, ya que las personas mayores de 60 años son el grupo de mayor riesgo. No obstante, la incidencia también ha aumentado en la población joven.