La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

El ministro de Economía pone en valor que España parte de una situación "estructuralmente más fuerte" para hacer frente a este tipo de 'shocks'.

En medio de un contexto de incertidumbre económica y presiones inflacionarias, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha alertado en su último informe del riesgo de que España, todavía sin Presupuestos Generales del Estado aprobados para ese ejercicio, incumpla la regla de gasto tanto nacional como europea en 2026. En concreto, el organismo ha elevado su previsión de déficit público hasta el 2,6% del Producto Interior Bruto (PIB) para el próximo año al tener en cuenta en su cálculo las nuevas medidas anticrisis, mientras que ha rebajado la estimación de crecimiento económico al 2,3%.

El análisis de la AIReF detecta un “riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional en la Administración Central, la mayoría de comunidades autónomas y algunas corporaciones locales”, de acuerdo con su estudio sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas para 2026. En este documento, el organismo explica que el crecimiento del gasto computable en la Administración Central podría situarse en el 7,3%, muy por encima del 3,5% de referencia fijado para ese año. En el ámbito autonómico, nueve comunidades han aprobado sus presupuestos y ocho los han prorrogado, aunque solo la Región de Murcia ha solicitado el aval previo de la AIReF para presentar su proyecto.

En el plano europeo, la AIReF prevé que el crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos supere los límites tanto anual como acumulado establecidos en el marco fiscal comunitario. El organismo estima que el gasto neto crecerá el 5,9% en 2026, frente al 3,5% comprometido en el Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo (PFEMP), lo que implicaría una desviación de un punto del PIB y sobrepasaría el umbral admitido por la normativa europea. Para corregir este desfase, la AIReF considera necesario un ajuste de seis décimas del PIB, lo que reduciría la desviación, aunque todavía se mantendría por encima del límite anual.

La institución prevé un crecimiento del 2,3% y una inflación del 3,2% en 2026

En cuanto a la actualización de previsiones macroeconómicas, la AIReF rebaja una décima la estimación de crecimiento real del PIB para 2026, situándolo en el 2,3%. El crecimiento nominal, especialmente relevante para las previsiones fiscales, se mantiene en el 4,5%. La inflación, medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC), se ha revisado al alza hasta el 3,2%, con un incremento de 1,2 puntos respecto a la previsión de enero. La institución atribuye esta revisión a la presión sobre los precios del petróleo y el gas por la persistencia de la crisis en Oriente Medio. No obstante, la AIReF señala que España se enfrenta este escenario desde una posición menos vulnerable que otros países europeos debido a su menor dependencia energética.

La presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz; presenta el Informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas 2026. (EFE/ Borja Sanchez-trillo)

Por su parte, la previsión de déficit público para 2026, ahora en el 2,6% del PIB, supone un incremento de seis décimas respecto a la estimación anterior. El informe atribuye este aumento al impacto de medidas extraordinarias para paliar los efectos de las borrascas en Andalucía y Extremadura, así como a las acciones adoptadas frente a la crisis en Oriente Medio. Además, la AIReF cuantifica el coste total de estas actuaciones en seis décimas del PIB. Adicionalmente, otras medidas fiscales, como cambios en el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF, añadirían dos décimas más, mientras que la evolución de otros ingresos y el menor gasto por la DANA permitirían reducir el déficit en cinco décimas conjuntas.

División por administraciones y reducción de deuda

Por subsectores, el informe apunta que el déficit de la Administración Central podría alcanzar el 2,4% del PIB, cinco décimas más que en la proyección anterior. En cuanto a los Fondos de la Seguridad Social, la estimación mejora hasta el 0,2% del PIB. Respecto a las comunidades autónomas, la AIReF identifica un crecimiento del gasto computable del 4,9% en 2026. Todas las regiones, salvo La Rioja, superarían la tasa de referencia, tras dos años consecutivos de incumplimiento generalizado, pese a que la mayoría cuentan con un plan económico-financiero avalado por la institución. El subsector local, por su parte, cumplirá la regla de gasto nacional en conjunto, aunque algunas grandes corporaciones presentan riesgo de desvío.

La deuda pública, según el análisis de la AIReF, se situó en el 100,7% del PIB en 2025 y podría reducirse hasta el 99,9% en 2026. Según las estimaciones, esta evolución será más lenta que en años previos debido a la menor aportación del crecimiento económico y el aumento del déficit. El informe resalta que, aunque la ratio de deuda se aleja gradualmente del máximo alcanzado tras la pandemia, todavía se mantiene tres puntos por encima del nivel previo a la crisis sanitaria.