Los hoteles suben los precios de las habitaciones aunque la ocupación se mantenga igual: viajar vacía el bolsillo del turista nacional

Dos turistas se registran a su llegada en la recepción de un hotel (Canva)

Dormir en un hotel cuesta más que hace un año, aunque la ocupación apenas ha variado. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en febrero de 2026 las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 1,0% respecto al mismo mes del año anterior, mientras el Índice de Precios Hoteleros subió un 3,9%. La tarifa media diaria por habitación ocupada, conocida en el sector como ADR por sus siglas en inglés (Average Daily Rate), alcanzó los 116,3 euros, un 2,9% más que un año antes.

La ocupación, en cambio, se mantuvo prácticamente estable. En febrero se cubrieron el 53,5% de las plazas ofertadas, un 0,1% menos que en el mismo mes de 2025. Al mismo tiempo, el ingreso medio por habitación disponible, llamado RevPAR por su denominación en inglés (Revenue per Available Room), avanzó un 2,4%, hasta los 73,6 euros. Es decir, los hoteles ingresaron más sin hacer ‘llenazo’.

Ese mismo patrón aparece en el informe Smart Observatory de PwC y CEHAT para la temporada primavera-verano de 2026, que resume enero y febrero con una ocupación estable en el 60% y subidas del 3% tanto en la tarifa media diaria por habitación ocupada como en el ingreso por habitación disponible. La idea de fondo es la misma: la mejora del negocio se apoya más en el precio que en un gran repunte de la demanda.

Más precio, pero no más ocupación

El repunte de ingresos del sector no se explica por un aumento claro del llenado, sino por la capacidad de seguir encareciendo las habitaciones. Con una ocupación prácticamente plana, la mejora del negocio se debe en mayor medida a la tarifa que a un salto notable de la demanda.

El informe de PwC añade otro dato que refuerza esa lectura. El turismo internacional alojado en hotel aumentó en 300.000 viajeros en enero y febrero, mientras el nacional retrocedió en 100.000. Dicho de otro modo, el arranque de 2026 no refleja una falta general de demanda, sino un cambio en quién está sosteniendo la actividad del sector.

A eso se suma que la llegada de pasajeros a España creció un 2,8% en los dos primeros meses del año, según el mismo documento. No parece, por tanto, un escenario de frenazo brusco en la movilidad, sino de actividad sostenida y capacidad para seguir elevando precios.

Sánchez anuncia la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística: “El turismo no puede vaciar nuestros barrios” (EuropaPress)

El residente recorta en viajes

Ese encarecimiento coincide además con señales de mayor presión sobre el bolsillo del turista residente. Según la Encuesta de Turismo de Residentes del INE, los residentes en España realizaron 36,3 millones de viajes en el cuarto trimestre de 2025, un 5,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los desplazamientos de ocio, recreo y vacaciones también descendieron un 5,3%.

Sin embargo, el gasto no bajó. En ese mismo periodo, el desembolso total de los residentes en sus viajes ascendió a 63.853,4 millones de euros, mientras que el gasto medio por persona se situó en 363 euros. En la práctica, eso supone que se viaja menos, pero que cada escapada exige un esfuerzo mayor.

A esa presión se suma otra tendencia: el turismo residente pierde peso frente al internacional. El INE constató en febrero que las pernoctaciones de viajeros residentes en España bajaron un 2,2%, mientras que las de no residentes aumentaron un 2,8%.

El informe de PwC y CEHAT va en la misma línea. Según sus datos, en enero y febrero hubo 6,2 millones de viajeros nacionales alojados en hotel frente a 6,3 millones internacionales, una diferencia pequeña pero significativa porque confirma que el turista extranjero ya ha superado al residente en el arranque del año.

Reservas e ingresos siguen al alza

Las previsiones para los próximos meses también apuntan a un escenario favorable para el sector. El informe de PwC señala que la ocupación en cartera para mayo y junio repunta ligeramente y aumenta un punto porcentual respecto al año pasado, con Baleares destacando por una mejora de hasta tres puntos. Es decir, la subida de precios no coincide con un desplome de las reservas.

También el canal directo -las reservas hechas sin intermediarios a través de los propios hoteles- muestra un fuerte crecimiento. El informe cifra en un 19% el aumento de ingresos para la temporada de primavera respecto al año anterior. De cara al verano, ese avance sería aún mayor, del 23%.

A ello se suma que el precio medio por noche sigue subiendo en los principales destinos analizados por PwC. En el conjunto de España pasa de 168 a 170 euros; en Andalucía, de 173 a 178; en Madrid, de 189 a 194; y en otras comunidades, de 135 a 141.