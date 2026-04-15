Transportes crea una página para “desmentir los bulos” sobre los accidentes ferroviarios: “Se han detectado informaciones sesgadas y no veraces”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, habla sobre el accidente ferroviario en Adamuz, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado la creación de una página web encargada de desmentir “algunos de los bulos” que se han difundido sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gélida.

El ministerio ha denunciado en su página web que se han detectado informaciones “sesgadas y no veraces” que contribuyen a generar alarma social y desconfianza sobre la seguridad del sistema ferroviario y el uso del tren.

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