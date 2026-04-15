Transportes crea una página para “desmentir los bulos” sobre los accidentes ferroviarios: “Se han detectado informaciones sesgadas y no veraces”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado la creación de una página web encargada de desmentir “algunos de los bulos” que se han difundido sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gélida.
El ministerio ha denunciado en su página web que se han detectado informaciones “sesgadas y no veraces” que contribuyen a generar alarma social y desconfianza sobre la seguridad del sistema ferroviario y el uso del tren.
Noticia en ampliación
Últimas Noticias
La Iglesia pide que se cancelen las clases y se facilite el teletrabajo durante la visita del papa a Canarias
El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y el obispo auxiliar de la Diócesis, Cristóbal Déniz, se han reunido para empezar a gestionar la llegada de León XIV a Tenerife y Gran Canaria en junio
Los beneficios de consumir ajo para la salud cardiovascular: un alimento rico en minerales y vitamina B
La Fundación Española del Corazón recomienda la hortaliza como una opción saludable para añadir a la dieta diaria
Los tres sesgos que aprovechan las personas narcisistas para manipularte, según una psicóloga
La experta Ainhoa Vila explica que estos efectos influyen en la manera en la que se percibe la realidad y pueden dificultar romper con una relación dañina
Sanidad financia concizumab, un nuevo fármaco para tratar todos los tipos de hemofilia
La terapia subcutánea es un “momento histórico” para los pacientes con problemas de coagulación
La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto
El organismo recorta la previsión de crecimiento al 2,3%, eleva la inflación al 3,2% y prevé que la deuda pública apenas bajará al 99,9% del PIB en 2026 ante la guerra en Oriente Medio
MÁS NOTICIAS