Este es el origen de los espárragos verdes y blancos que vende Mercadona

La cadena de supermercados liderada por Juan Roig explica cómo consigue mantener esta hortaliza en sus lineales durante todo el año

Poco a poco se va acercando el final del invierno, que da paso a una tímida primavera que trae consigo una cesta llena de deliciosos productos. Entre ellos está el espárrago, una hortaliza cuya temporada comienza a mediados de marzo y finaliza a finales de mayo. Ya sean blancos o verdes, dos de las variedades más comunes, los espárragos son un elemento fundamental en las cocinas españolas, todo un clásico que cuenta en España con hasta tres Denominaciones de Origen diferentes.

En este sentido, sobre todo cuando hablamos de alimentos de tan breve temporada, a muchos nos surge una misma pregunta: ¿de dónde proceden los espárragos que compramos en el supermercado? En el caso de Mercadona, la propia empresa desvela la respuesta explicando de dónde proceden sus espárragos blancos y verdes.

“Todo el espárrago blanco que se trabaja en Mercadona es de origen Navarra y lo tenemos a la venta desde marzo hasta junio”, aseguran desde el supermercado valenciano. Es frecuente, por otro lado, consumir este producto en su formato de conserva, algo que se puede encontrar también en los lineales de Mercadona. En ese caso, los espárragos blancos en conserva llegan desde Autol, La Rioja, más concretamente desde la empresa de conservas Cidacos.

Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de espárragos verdes, un producto también de breve temporada que se da en España desde finales de marzo a finales de mayo. La cadena presidida por Juan Roig explica cómo consigue mantener esta hortaliza en sus lineales durante todo el año.

Espárragos nacionales, de México y Perú

“El espárrago verde fresco español se produce de marzo a junio y en septiembre. Durante estos meses, todo el volumen es nacional”, explican desde Mercadona. No obstante, en otros momentos del año, la empresa de Juan Roig debe mirar hacia el mercado externo para suplir la ausencia de producción española. “El resto del año, trabajamos espárrago de México y Perú por dar continuidad y poder consumir espárrago, teniendo en cuenta que siempre priorizamos el espárrago nacional”.

Los espárragos han sido muy apreciados a lo largo de la historia por sus beneficios para la salud y sus propiedades medicinales. Hoy sabemos que, en efecto, se trata de hortalizas llenas de propiedades beneficiosas, que aportan valores imprescindibles para nuestra salud.

Propiedades nutricionales de los espárragos

El espárrago, según la Federación Española de Nutrición, es un alimento con bajo contenido energético (es decir, bajo en calorías) y con un alto contenido en agua. En cuanto a las vitaminas, el espárrago es fuente de vitaminas C y E. Gracias a este contenido en vitaminas, los espárragos fortalecen el sistema inmunológico, aumentando la producción de glóbulos blancos y mejorando la respuesta del organismo frente a infecciones y enfermedades.

Los espárragos verdes son más ricos en minerales que los blancos, y el tratamiento al que se someten estos últimos para la preparación de conservas conlleva una pérdida vitamínica añadida. En su composición, los espárragos verdes presentan b-carotenos y luteína, compuestos con actividad antioxidante.

Los espárragos contribuyen a la salud del sistema cardiovascular debido a su capacidad para reducir la presión arterial, mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos y disminuir la inflamación en las arterias. Además, los flavonoides ayudan a prevenir la formación de coágulos sanguíneos.

