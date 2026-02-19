España

Centenares de frailecillos atlánticos aparecen muertos o heridos en las costas del norte de España por las intensas borrascas

La organización SEO/BirdLife explica que estas aves marinas “acaban muriendo de agotamiento e inanición” por la fuerza de los temporales y la dificultad para pescar

Guardar
Ejemplar de frailecillo atlántico. (Jakub
Ejemplar de frailecillo atlántico. (Jakub Hałun/Wikimedia Commons)

Desde finales de diciembre, España se ha sumido en un tren de borrascas que ha dejado intensas lluvias, fuertes vientos y significativos temporales marítimos en buena parte del país. Tras Francis llegaron otras como Harry, Kristin o Leonardo; ahora, después de unos días marcados por una relativa estabilidad meteorológica, la borrasca Pedro vuelve a dejar avisos en distintos puntos de la península y el archipiélago balear.

Además de las inundaciones, las afectaciones a carreteras y los daños en infraestructuras, esta sucesión de temporales han dejado un fuerte impacto en especies animales. Durante las últimas semanas, centenares de aves marinas han sufrido la fuerza de los vientos y el oleaje, que les han provocado la muerte.

Así lo ha alertado la organización ornitóloga SEO/BirdLife, que apunta a que aves marinas del grupo de los álcidos (frailecillos, alcas y araos) se ven cada año afectadas por estos temporales. Pese a que es un fenómeno habitual, la intensidad de las borrascas de las últimas semanas ha dejado cifras muy altas de ejemplares orillados: cerca de un millar (más de 800) en las costas de Galicia, Cantabria y Asturias; también en la fachada atlántica francesa y el norte de Portugal.

Alrededor de un millar de
Alrededor de un millar de frailecillos han aparecido muertos o en mal estado durante este fin de semana en playas y en la costa de la franja norte de España a consecuencia de las borrascas y el mal tiempo que se han registrado en las últimas semanas. (Román G. Aguilera/EFE)

De estos, la mayoría ya estaban muertos, mientras que otros fueron encontrados en malas condiciones y están siendo tratados en centros de recuperación de fauna.

Los más afectados por estas condiciones climáticas adversas son, según explica la organización, los frailecillos atlánticos, aves parecidas a los pingüinos que crían en el norte europeo (Islandia, Noruega, Irlanda y Reino Unido) y que durante el invierno bajan hasta nuestras latitudes. “Puesto que la mayor parte de su ciclo vital durante el invierno transcurre en alta mar, estas aves se debilitan cuando hay temporales al luchar contra las tormentas y a las dificultades para pescar, por lo que muchas de ellas acaban muriendo de agotamiento e inanición”.

También en el País Vasco se está produciendo esta mortalidad de grandes magnitudes: según los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, se han recogido más de 880 ejemplares muertos o en malas condiciones en distintos puntos del litoral de la provincia. De estos, solo una veintena ha sobrevivido.

Qué hacer si encuentras un ave marina muerta o en mal estado

SEO/BirdLife, ante la previsión de que se sigan produciendo estos fenómenos —este jueves, todo el litoral de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco se encuentra en alerta naranja por mala mar— ha señalado la importancia de no manipular las aves orilladas encontradas para evitar riesgo de transmisión de enfermedades. “Es necesario el uso de guantes y mascarilla y tener permiso para ello. Además, debido a la gripe aviar se debe tener especial precaución evitando incluso que los perros se acerquen a ellas”.

Ejemplar de frailecillo atlántico. (Jakub
Ejemplar de frailecillo atlántico. (Jakub Hałun/Wikimedia Commons)

Por este motivo, recuerdan que, ante el hallazgo de una ave muerta o en mal estado, es recomendable llamar al Centro de Recuperación de Fauna (CRF) provincial o al 112. Además, aconsejan descargarse la app ICAO (Inspección Costera de Aves Orilladas), disponible tanto para IOS como para Android.

A través de esta herramienta, cualquier ciudadano puede reportar los hallazgos de aves marinas o cualquier otro tipo de fauna marina herida o muerta en playas y costas. De esta manera, se pueden identificar las causas de la mortalidad. “Los recorridos ICAO por las playas para subir información a la app se pueden realizar en cualquier momento del año, aunque animamos a realizarlos especialmente en los días después de los temporales en los que se espera que puedan aparecer muchas más aves orilladas debido a la persistencia de las borrascas sobre la península ibérica, pero siempre con precaución y atendiendo a las alertas meteorológicas”, explican desde SEO/BirdLife.

Temas Relacionados

AnimalesAvesClimaMeteorologíaTiempo en EspañaEcologistasNaturalezaNaturaleza EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Legión pone a prueba el uso de drones para lanzar granadas en el ejercicio de la OTAN en Eslovaquia

Se encuentra llevando a cabo maniobras en el campo de Lest, incluyendo el lanzamiento de estos explosivos

La Legión pone a prueba

Eva Isanta revela el problema que le ha impedido continuar en ‘Top Chef: dulces y famosos’: “Es una limitación, una pena”

La actriz de ‘La que se avecina’ se ha convertido en la segunda expulsada del formato de repostería de RTVE

Eva Isanta revela el problema

Los rasgos de tu personalidad que revela no fregar los platos justo después de comer, según la psicología

Los expertos alertan de que detrás del gesto cotidiano hay una larga lista de señales importantes

Los rasgos de tu personalidad

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 19 febrero

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

Patricia Benítez reaparece tras su salida inesperada salida de ‘Aruseros’ y anuncia medidas legales: “Está en manos de abogados”

La colaboradora, desaparecida del programa desde noviembre de 2025, ha reaparecido en sus redes sociales y asegura que su marcha no fue una decisión propia

Patricia Benítez reaparece tras su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Legión pone a prueba

La Legión pone a prueba el uso de drones para lanzar granadas en el ejercicio de la OTAN en Eslovaquia

La Justicia rechaza el arraigo familiar a un hombre, hijo de un ciudadano español, porque no demostró que “dependía de su padre en su país de origen”

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Perú que presentó documentación referida a sus padres

Ayuso adjudicó a dedo a su amigo líder de ‘Los Pocholos’ seis contratos (75.366 euros) para que representara en teatros regionales algunas de sus obras

El coste de los reconocimientos médicos que tienen que pasar los trabajadores de las centrales nucleares sube un 33%: 160 euros por detectar exposiciones a radiaciones

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luís López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

Un jubilado denuncia una penalización del 28% tras más de 48 años cotizados: “Me jubilé de manera forzosa por culpa de un ERE injusto”

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid