Centenares de frailecillos atlánticos aparecen muertos o heridos en las costas del norte de España por las intensas borrascas

Ejemplar de frailecillo atlántico. (Jakub Hałun/Wikimedia Commons)

Desde finales de diciembre, España se ha sumido en un tren de borrascas que ha dejado intensas lluvias, fuertes vientos y significativos temporales marítimos en buena parte del país. Tras Francis llegaron otras como Harry, Kristin o Leonardo; ahora, después de unos días marcados por una relativa estabilidad meteorológica, la borrasca Pedro vuelve a dejar avisos en distintos puntos de la península y el archipiélago balear.

Además de las inundaciones, las afectaciones a carreteras y los daños en infraestructuras, esta sucesión de temporales han dejado un fuerte impacto en especies animales. Durante las últimas semanas, centenares de aves marinas han sufrido la fuerza de los vientos y el oleaje, que les han provocado la muerte.

Así lo ha alertado la organización ornitóloga SEO/BirdLife, que apunta a que aves marinas del grupo de los álcidos (frailecillos, alcas y araos) se ven cada año afectadas por estos temporales. Pese a que es un fenómeno habitual, la intensidad de las borrascas de las últimas semanas ha dejado cifras muy altas de ejemplares orillados: cerca de un millar (más de 800) en las costas de Galicia, Cantabria y Asturias; también en la fachada atlántica francesa y el norte de Portugal.

Alrededor de un millar de frailecillos han aparecido muertos o en mal estado durante este fin de semana en playas y en la costa de la franja norte de España a consecuencia de las borrascas y el mal tiempo que se han registrado en las últimas semanas. (Román G. Aguilera/EFE)

De estos, la mayoría ya estaban muertos, mientras que otros fueron encontrados en malas condiciones y están siendo tratados en centros de recuperación de fauna.

Los más afectados por estas condiciones climáticas adversas son, según explica la organización, los frailecillos atlánticos, aves parecidas a los pingüinos que crían en el norte europeo (Islandia, Noruega, Irlanda y Reino Unido) y que durante el invierno bajan hasta nuestras latitudes. “Puesto que la mayor parte de su ciclo vital durante el invierno transcurre en alta mar, estas aves se debilitan cuando hay temporales al luchar contra las tormentas y a las dificultades para pescar, por lo que muchas de ellas acaban muriendo de agotamiento e inanición”.

También en el País Vasco se está produciendo esta mortalidad de grandes magnitudes: según los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, se han recogido más de 880 ejemplares muertos o en malas condiciones en distintos puntos del litoral de la provincia. De estos, solo una veintena ha sobrevivido.

Qué hacer si encuentras un ave marina muerta o en mal estado

SEO/BirdLife, ante la previsión de que se sigan produciendo estos fenómenos —este jueves, todo el litoral de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco se encuentra en alerta naranja por mala mar— ha señalado la importancia de no manipular las aves orilladas encontradas para evitar riesgo de transmisión de enfermedades. “Es necesario el uso de guantes y mascarilla y tener permiso para ello. Además, debido a la gripe aviar se debe tener especial precaución evitando incluso que los perros se acerquen a ellas”.

Por este motivo, recuerdan que, ante el hallazgo de una ave muerta o en mal estado, es recomendable llamar al Centro de Recuperación de Fauna (CRF) provincial o al 112. Además, aconsejan descargarse la app ICAO (Inspección Costera de Aves Orilladas), disponible tanto para IOS como para Android.

A través de esta herramienta, cualquier ciudadano puede reportar los hallazgos de aves marinas o cualquier otro tipo de fauna marina herida o muerta en playas y costas. De esta manera, se pueden identificar las causas de la mortalidad. “Los recorridos ICAO por las playas para subir información a la app se pueden realizar en cualquier momento del año, aunque animamos a realizarlos especialmente en los días después de los temporales en los que se espera que puedan aparecer muchas más aves orilladas debido a la persistencia de las borrascas sobre la península ibérica, pero siempre con precaución y atendiendo a las alertas meteorológicas”, explican desde SEO/BirdLife.