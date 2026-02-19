España

La Aemet espera un “anticipo de la primavera” tras la borrasca Pedro, que aún dejará frío, nevadas y fuertes rachas de viento

El viernes se impondrá el tiempo anticiclónico con cielos despejados y termómetros al alza que llegarán a estar entre cinco y diez grados por encima de lo normal para esta época del año

Unas jóvenes conversan junto a
Unas jóvenes conversan junto a la playa dela Zurriola de San Sebastián, a 2 de septiembre de 2025. (EFE/Juan Herrero)

La borrasca Pedro empieza a alejarse de la península, pero este jueves aún se notará su efecto antes de la llegada del tiempo anticiclónico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera la llegada de “una masa de aire frío y húmedo” que afectará sobre todo al norte de la península, mientras que por el sur se comenzarán a imponer las altas presiones. De este modo, aunque en la primera mitad del día podría haber “alguna lluvia débil” en zonas montañosas de Andalucía, pronto remitirán y quedarán las precipitaciones acotadas a zonas de montaña de la mitad norte y a Galicia y las regiones que baña el Cantábrico.

La nieve aparecerá en los entornos del Pirineo y de la Cordillera Cantábrica a partir de 700 metros, por lo que “nevará no solo en las montañas, sino también en zonas aledañas más bajas, y esto podría afectar al estado de las carreteras”, conforme detalla el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Del mismo modo, continuarán los “vientos muy fuertes” en el norte y este de la península, así como en Baleares y especialmente en zonas del este peninsular. En zonas altas, las rachas podrán ser huracanadas, es decir, superar los 120 kilómetros por hora.

A su vez, continuará el mal estado de la mar con olas de más de siete metros en el Cantábrico y este día también mal estado de la mar en el Mediterráneo, donde las olas podrían superar los cuatro metros. Así, se han activado las alertas por mala mar en nivel naranja (riesgo importante) y amarillo (riesgo amarillo) en el norte y este del país. En el este también se han activado ambos niveles por fuertes rachas de viento y nieve en la cordillera Cantábrica.

Mapa de alertas meteorológicas para
Mapa de alertas meteorológicas para este jueves, 19 de febrero de 2026. (Aemet)

Cielos despejados y repunte del mercurio

El viernes se impondrá el tiempo anticiclónico. La Aemet pronostica cielos despejados en general, con precipitaciones acotadas únicamente al Cantábrico oriental y Pirineos. En estas áreas, nevará a partir de 1.200 a 1.500 metros. “Estos cielos sin nubes, estos cielos más despejados, harán que la madrugada y las primeras horas de la mañana del viernes sean frías”, advierte del Campo. Habrá heladas en el norte y en el centro de la península, pero también favorecerán estos cielos con pocas nubes que brille el sol y que el ambiente sea suave por la tarde, con una subida notable de las temperaturas en buena parte del territorio respecto al día anterior y superándose ya los 12 grados de temperatura máxima en casi todo el país. En el Mediterráneo y valle del Guadalquivir se superarán los 20 grados. “Y esos cielos despejados y tiempo estable, sin prácticamente lluvias en ningún punto del país, continuarán durante el fin de semana y el lunes, mientras que las temperaturas, además, continuarán subiendo de forma progresiva”, adelanta del Campo.

El fin de semana tendremos un “anticipo de la primavera”, con más de 18 grados en el Cantábrico, del Mediterráneo y en buena parte del centro y del sur peninsular. De hecho, según la Aemet, el domingo y el lunes, las temperaturas máximas estarán entre cinco y diez grados por encima de las normales para esta época del año “En muchos casos, más propias de la segunda quincena de marzo o de comienzos de abril, que de la segunda quincena de febrero”, matiza el portavoz.

