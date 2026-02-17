Escocia obliga a instalar “ladrillos nido” para vencejos en los edificios nuevos: reclaman que esta medida se extienda a España

Un vencejo común junto a un 'swift brick'. (XJochemx.nl/Wikimedia Commons)

El vencejo está acostumbrado a vivir entre grandes bloques de edificios, coches y ruido. Esta ave migratoria pasa los inviernos en África y cada año, entre los meses de marzo y abril, regresa a sus lugares de cría, que suele situar en pequeñas hendiduras y huecos de los edificios en ciudades y pueblos.

Catalogado como “vulnerable” en el Libro Rojo de las Aves, el vencejo se enfrenta a amenazas como la agricultura intensiva y el empleo de pesticidas, lo que supone la desaparición de poblaciones de insectos e invertebrados de los que se alimenta, o el cambio climático, que motiva el ascenso de las temperaturas y la falta de humedad en el suelo.

Sin embargo, su principal amenaza proviene de las dinámicas de crecimiento y modernización de las ciudades a las que el ser humano está ya más que acostumbrado, pero que para estas aves supone la pérdida de su hogar: la desaparición de sus lugares de nidificación por reformas, obras de rehabilitación o demolición de edificios antiguos.

Vencejo común. (Alexis Lours/Wikimedia Commons)

El vencejo es un animal extremadamente fiel a sus nidos, por lo que, año tras año, ocupa los mismos espacios. Así, los derribos y la destrucción de los huecos, sumado a las dificultades que ofrecen las nuevas edificaciones, provocan la destrucción de colonias enteras. Es por ello por lo que en 20 años, de 1998 a 2018, sus poblaciones han sufrido un descenso del 40 %.

Ante esta situación, el pasado mes de enero, el Parlamento de Escocia aprobó una enmienda que obligará a todos los edificios de nueva construcción a incorporar swift bricks o ‘ladrillos nido’: ladrillos huecos con una pequeña abertura frontal que se integran en la fachada durante la construcción del edificio y que sirven como espacio de nidificación para el vencejo.

Una medida que podría llegar a España para proteger al vencejo

“Implementar sencillas medidas como esta o durante las obras de rehabilitación también ayuda a conservar las colonias de vencejos”, apuntan desde la asociación SEO/BirdLife, que no solo ha celebrado la enmienda del Parlamento de Escocia, sino que también ha señalado su deseo de que esta se replique en otros países. Así, es necesario “tomar medidas urgentes para la protección de los vencejos”.

En España ―donde el vencejo se encuentra ampliamente distribuido en toda la península Ibérica, las islas Baleares, Ceuta y Melilla, así como muy localizado en al menos cuatro de las islas canarias―, esta u otras medidas podrían llevarse a cabo. “Desde SEO/BirdLife, trabajamos para conseguir que la rehabilitación y construcción de edificios en nuestras ciudades sea compatible con la conservación de vencejos y otra fauna urbana, de forma sencilla y económica”.

Así, la organización ya ha dado algunos pasos en este sentido. En 2023 se desarrolló tanto una página web como una guía técnica con un catálogo de las soluciones para arquitectos, promotores o particulares para la protección de la fauna ligada a los edificios.

Además, SEO/BirdLife también promueve y apoya la instalación de cajas nido en edificios con colonias de vencejos. Sin embargo, no siempre se detecta la presencia de esta ave, por lo que desde la organización apuntan a que “ofrecer refugios en todos los nuevos edificios puede ser una forma de conservar la especie”.

Es por ello por lo que señalan como esencial el establecimiento de medidas integradas en el Código Técnico de la Edificación (CTE) para diseñar nuevas edificaciones. En este sentido, SEO/BirdLife señala que, junto con la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), han desarrollado una propuesta de norma para incluir en el CTE que proteja a esta ave. “En esta propuesta se contemplan no solo los edificios de nueva construcción, sino también la rehabilitación de edificios y fachadas, por ejemplo, para mejorar el aislamiento térmico”.