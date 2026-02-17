España

La Aemet anuncia la llegada de la borrasca Pedro: provocará viento muy fuerte, temporal marítimo y nevadas a partir de 700 metros

El organismo meteorológico señala que se trata de la decimosexta de la temporada, que se queda “a una del máximo histórico”

Guardar
Una mujer en el paseo
Una mujer en el paseo marítimo. (Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado del nombramiento de una nueva borrasca de “gran impacto”. Ha sido bautizada por la agencia meteorológica de Francia como Pedro. Su efecto será mayor en el país vecino, pero en España provocará “viento muy fuerte y temporal marítimo el miércoles y jueves”. Además, dejará “nieve a partir de 700 metros en el norte el jueves”, conforme detalla el organismo público a través de su cuenta de X. Pedro es la decimosexta borrasca de gran impacto de la temporada, que se queda “a una del máximo histórico” registrado hasta la fecha.

El pronóstico de la Aemet para el miércoles, es que habrá un cambio de tiempo. Llegará un frente que dejará cielos nubosos y lluvias en amplias zonas de la península. Lluvias que no llegarán al tercio oriental peninsular y tampoco a Baleares. “Las precipitaciones serán, en general, de todas formas, débiles, aunque sí que serán más abundantes en el tercio norte y especialmente en Galicia”, comenta el portavoz. En Galicia, podrán ser fuertes y persistentes y también podrán estar acompañadas de tormenta. Durante esta jornada, nevará a partir de 1.300 metros en la mitad norte e incluso la cota podrá bajar a 1.000 metros en el noroeste. Esto responde a un descenso térmico, aunque en el Cantábrico aún se rondarán los 20 grados y en el sureste se superarán los 24 grados.

El jueves, ya habrá pasado el frente y tras él llegará “una masa de aire frío y húmedo” que dará lugar a lluvias en Galicia, Cantábrico y Pirineos. “Lluvias que en estas zonas serán persistentes, localmente fuertes y con tormenta”, apunta del Campo. También podría llover en entornos montañosos del resto de la península, aunque las precipitaciones en estas zonas fuera del tercio norte irán a menos a lo largo del día. Durante esta jornada, bajarán las temperaturas. De hecho, en la meseta norte y en zonas del centro el termómetro no alcanzará los 10 grados. Así, la cota de nieve también bajará y en el norte podría estar entre 700 y 1.000 metros, “por lo que podría nevar no solo en las montañas, sino también en zonas aledañas más bajas”, avisa el portavoz del organismo público, que añade que también se esperan “rachas de viento muy fuertes” en el norte y este peninsular, al igual que en Baleares.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaFranciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Luis Antonio Moreno, jefe de la Policía de Alcalá de Henares, investigado por presuntos delitos de violencia de género, lesiones y maltrato

La causa surgió el año pasado tras una denuncia de su expareja y otra de una ex agente de la policía de Torrejón. El PSOE ha pedido su cese inmediato y reclamado a la alcaldesa, Judith Piquet, responsabilidades políticas por su continuidad en el puesto

Luis Antonio Moreno, jefe de

El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

El monarca ha dado un discurso en el acto institucional en el Congreso para celebrar que la Carta Magna se convierte en la más longeva

El rey Felipe VI recuerda

Resultados de EuroDreams: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de EuroDreams: ganadores y

La tarifa de la luz en España para este 17 de febrero

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la luz

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Aquí está la lista de los precios más bajos de los combustibles y también los más caros en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rey Felipe VI recuerda

El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

Casi 1.000 kilos de droga incautados en la ‘Operación Farfalla’ contra el narcotráfico en España e Italia: cientos de agentes desplegados

La primera misión espacial 100% española pondrá dos satélites 5G en órbita baja terrestre en 2027

Tres cazas Eurofighter y 51 militares forman la nueva aportación de España a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

La Policía Nacional detiene en Madrid a ‘El hombre de los mil nombres’, fugitivo de la banda peruana ‘Los terribles del 17′

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Bruselas abre una investigación contra Shein por su diseño “adictivo” y por permitir la venta de muñecas sexuales y armas

El Gobierno actualiza la deducción del IRPF para adaptarla al nuevo salario mínimo: bajan los impuestos para las rentas de menos de 20.000 euros

Garamendi dice estar “hiperenfadado” con Pedro Sánchez por la subida del salario mínimo: “Han utilizado unos expertos que yo creo que no han pagado un salario en su vida”

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027