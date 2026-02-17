La Aemet anuncia la llegada de la borrasca Pedro: provocará viento muy fuerte, temporal marítimo y nevadas a partir de 700 metros

Una mujer en el paseo marítimo. (Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado del nombramiento de una nueva borrasca de “gran impacto”. Ha sido bautizada por la agencia meteorológica de Francia como Pedro. Su efecto será mayor en el país vecino, pero en España provocará “viento muy fuerte y temporal marítimo el miércoles y jueves”. Además, dejará “nieve a partir de 700 metros en el norte el jueves”, conforme detalla el organismo público a través de su cuenta de X. Pedro es la decimosexta borrasca de gran impacto de la temporada, que se queda “a una del máximo histórico” registrado hasta la fecha.

El pronóstico de la Aemet para el miércoles, es que habrá un cambio de tiempo. Llegará un frente que dejará cielos nubosos y lluvias en amplias zonas de la península. Lluvias que no llegarán al tercio oriental peninsular y tampoco a Baleares. “Las precipitaciones serán, en general, de todas formas, débiles, aunque sí que serán más abundantes en el tercio norte y especialmente en Galicia”, comenta el portavoz. En Galicia, podrán ser fuertes y persistentes y también podrán estar acompañadas de tormenta. Durante esta jornada, nevará a partir de 1.300 metros en la mitad norte e incluso la cota podrá bajar a 1.000 metros en el noroeste. Esto responde a un descenso térmico, aunque en el Cantábrico aún se rondarán los 20 grados y en el sureste se superarán los 24 grados.

El jueves, ya habrá pasado el frente y tras él llegará “una masa de aire frío y húmedo” que dará lugar a lluvias en Galicia, Cantábrico y Pirineos. “Lluvias que en estas zonas serán persistentes, localmente fuertes y con tormenta”, apunta del Campo. También podría llover en entornos montañosos del resto de la península, aunque las precipitaciones en estas zonas fuera del tercio norte irán a menos a lo largo del día. Durante esta jornada, bajarán las temperaturas. De hecho, en la meseta norte y en zonas del centro el termómetro no alcanzará los 10 grados. Así, la cota de nieve también bajará y en el norte podría estar entre 700 y 1.000 metros, “por lo que podría nevar no solo en las montañas, sino también en zonas aledañas más bajas”, avisa el portavoz del organismo público, que añade que también se esperan “rachas de viento muy fuertes” en el norte y este peninsular, al igual que en Baleares.