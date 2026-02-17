España

Estos son puntos que mantienen el aviso rojo por desbordamiento en la Comunidad de Madrid tras el tren de borrascas

Las consecuencias del tren de borrascas aún siguen latentes en los ríos y afluentes de la península

El río Alberche a su paso por Aldea del Fresno, a 12 de febrero de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid. (Gabri Solera / Europa Press)

El tren de borrascas que mantuvo a España sumida bajo la lluvia ya ha pasado, pero su huella aún no. En buena parte del país, los embalses han abierto sus compuertas para desaguar y el caudal de algunos ríos y afluentes sigue resultando peligroso. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activo este martes los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en tres puntos del Jarama y uno del Alberche.

El el caso del Jarama, se trata de las estaciones de medición de Puente Titulcia (Ciempozuelos), Mejorada-San Fernando de Henares, Algete (San Sebastián de los Reyes) y en el Alberche, en Aldea del Fresno, según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la confederación. En el caso de la estación de Mejorada-San Fernando de Henares, su nivel medio estaba en 2,20 metros (umbral rojo a partir de 1,75 metros), en la de Algete se encontraba en 2,21 metros (rojo a partir de 2,15 metros).

En el caso de Puente Titulcia (Ciempozuelos) cuenta con valor medio en 3,01 metros, mientras que el aviso rojo lo marcan los 2,6 metros. La estación del Alberche en Aldea del Fresno marcaba un valor medio de 3,87 metros (rojo desde 3 metros).

El pantano de Bornos, en Cádiz, continúa desaguando. La Guardia Civil sigue garantizando la seguridad en la zona debido a las intensas lluvias de la borrasca Leonardo que todavía siguen afectando al área. (Guardia Civil)

La reserva hídrica, al 77,3 % de su capacidad

Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, entre el 2 y el 9 de febrero la reserva creció en 5.600 hectómetros cúbicos, el mayor aumento semanal desde que hay registros en 1988. Esta cifra ha llevado los embalses españoles al 77,3% de su capacidad, un crecimiento de diez puntos porcentuales respecto a la semana anterior, dejando atrás el anterior récord que databa de la primera semana de 1996, con un incremento semanal de 4.735 hectómetros cúbicos (un 9,2% de crecimiento).

La reserva hídrica por cuencas, a 9 de febrero de 2026. (Miteco)

Enero de 2026, el más lluvioso del último cuarto de siglo

Con un promedio de 119 litros por metro cuadrado de lluvia en la península, enero se ha situado un 85% por encimadel registro medio para el periodo de referencia 1991-2020. Fue el séptimo mes de enero más húmedo de la serie desde 1961 -cuando empezaron los registros-, y el segundo del siglo XXI, tan solo por detrás de 2001, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para el organismo público, ha sido un mes “muy húmedo” en gran parte del territorio. Las zonas más afectadas han sido la meseta norte, el valle del Guadalquivir, áreas extensas del interior de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y gran parte del noreste peninsular. Además, núcleos localizados en el sur de Andalucía, el interior peninsular y el noreste han presentado un carácter "extremadamente húmedo". Es más, entre el 1 de enero y el 8 de febrero, la media en el conjunto del país se ha situado en 193 litros por metro cuadrado, casi dos veces y media superior al promedio para ese mismo periodo del año entre 1991 y 2020, que era de 80 litros por metro cuadrado.

