Víctor Arpa, abogado laboralista: “El tribunal médico no va a por ti, va a intentar comprender qué te pasa”

Al enfrentarse a un tribunal médico, muchos solicitantes sienten nerviosismo y temor. (Freepik)

La visita a un tribunal médico forma parte de un proceso que, para miles de trabajadores, marca un antes y un después. Se trata de una evaluación clave dentro de los procedimientos de incapacidad laboral, donde se determina si una persona está en condiciones de seguir desempeñando su profesión o si, por el contrario, su estado de salud le impide trabajar con normalidad.

El objetivo de estos tribunales es analizar la situación clínica del solicitante y valorar cómo sus limitaciones afectan a su capacidad laboral. No se trata únicamente de revisar informes médicos, sino de determinar hasta qué punto una enfermedad o lesión condiciona la vida profesional. Sin embargo, el procedimiento no siempre es comprendido por quienes deben enfrentarlo.

Muchas personas acuden a esta cita cargadas de nervios. La falta de información sobre cómo se desarrolla la evaluación, qué preguntas se formulan o qué criterios se aplican genera inseguridad. El miedo a “hacerlo mal” o a que no se les crea añade una presión extra en un momento que, de por sí, suele ser delicado.

El tribunal médico hará preguntas al solicitante para comprobar cómo su enfermedad le afecta en su desempeño laboral. (Freepik)

El abogado laboralista Víctor Arpa, que conoce bien esa sensación, explica que lo primero que suele cruzar por la mente de quienes atraviesan la puerta del tribunal es una mezcla de desconfianza y temor: “Entras al tribunal médico y lo primero que piensas es: ‘¿Y ahora qué van a mirarme? ¿Me van a pillar en algo?’”. Una percepción que, a su juicio, parte de una idea equivocada sobre la función de este órgano.

“Esto es importante que lo sepas. El tribunal médico no va a por ti, va a comprender cómo estás de verdad”, subraya. Lejos de buscar contradicciones o “cazar” al solicitante, el objetivo es evaluar de forma técnica su situación.

Así, según explica el abogado laboralista en uno de sus vídeos de redes sociales (@abogadovictorarpa en TikTok), en el proceso los informes médicos son relevantes, pero no suficientes. “Lo que miran es tu enfermedad o tu lesión, pero no solo en un papel. Quieren saber cómo te afecta en tu día a día y sobre todo, en tu trabajo”, explica. Es decir, el foco no se limita al diagnóstico, sino a las consecuencias prácticas que este tiene en la rutina laboral.

Los consejos del abogado ante un tribunal médico

Durante la entrevista, los médicos formulan preguntas concretas sobre el origen y la evolución del problema de salud. “Te van a preguntar cómo empezó todo, qué síntomas tienes, qué tratamientos has probado y si realmente te han servido”, señala Arpa. La coherencia entre lo que reflejan los informes y lo que relata el paciente resulta determinante.

Además, el tribunal valora capacidades funcionales básicas vinculadas al desempeño profesional. “También, si puedes caminar, concentrarte, levantar peso o aguantar una jornada normal”, detalla. En función de la profesión —no es lo mismo un trabajo físico que uno de oficina— esas capacidades adquieren mayor o menor peso.

Es en este punto donde, según el abogado, muchas personas cometen un error frecuente. “Aquí es donde mucha gente falla. Minimiza lo que le pasa por vergüenza o dice: ‘Más o menos voy tirando’. Y eso puede jugar en tu contra”. El intento de restar importancia a los síntomas, ya sea por pudor o por costumbre, puede distorsionar la evaluación real del caso.

Para Arpa, la clave está en la claridad y la honestidad. “Mi consejo es: sé honesto, sé concreto y explica cómo es un día normal para ti ahora, no como era antes”. Esa distinción temporal resulta esencial: no se trata de comparar con el pasado, sino de describir la situación actual con precisión. “Cada caso es particular, pero bien explicado cambia mucho el resultado”.