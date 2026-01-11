España

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si has tenido un accidente laboral con incapacidad permanente te pueden corresponder hasta 3 indemnizaciones distintas”

La desinformación lleva a muchos trabajadores a perder compensaciones económicas tras un accidente laboral

El abogado Víctor Arpa habla
El abogado Víctor Arpa habla sobre las indemnizaciones

Ante un accidente de trabajo que conlleva una incapacidad permanente, el desconocimiento sobre los derechos y mecanismos de compensación puede tener consecuencias económicas graves para el trabajador afectado.

Muchas víctimas no solo ignoran el alcance de los beneficios a los que pueden acceder, sino que también suelen pasar por alto procedimientos clave para reclamarlos. La falta de información adecuada y la complejidad de los trámites suelen provocar que numerosas personas no exploren todas las alternativas disponibles tras un siniestro laboral.

Según ha comentado en un reciente vídeo Víctor Arpa, abogado laboralista (@abogadovictorarpa), existe una amplia desinformación en torno a la magnitud de las indemnizaciones a las que puede acceder un trabajador afectado. “¿Has sufrido un accidente laboral y ese accidente ha terminado en una incapacidad permanente? Pues quédate, porque igual estás perdiendo muchísimo, muchísimo dinero y nadie te lo ha explicado”, sostuvo Víctor Arpa.

Diferentes alternativas existentes

Arpa señala que la situación suele reducirse únicamente al cobro de una pensión, cuando en realidad pueden existir hasta tres indemnizaciones distintas por reclamar: “Cuando tienes un accidente de trabajo y acabas con una incapacidad permanente, no solo tienes derecho a una pensión. En muchos casos, te pueden corresponder hasta tres indemnizaciones distintas y la mayoría de la gente no reclama ninguna”, detalló el abogado al medio.

La primera opción corresponde a la compensación integral por daños y perjuicios sufridos. Según justificó Arpa, aquí se encuentran incluidos algunos elementos como el tiempo de baja, las secuelas, el daño vitalicio y el lucro cesante.

Indemnización representativa (Freepik)
Indemnización representativa (Freepik)

“La primera indemnización son los daños y perjuicios por tu accidente. Aquí se indemniza todo: la baja médica, las secuelas, el dinero que has dejado de ganar, el daño que te ha quedado para toda la vida. Para que te hagas una idea, si te han dado una incapacidad permanente, esta indemnización puede rondar perfectamente los ciento cincuenta mil euros”, afirmó Víctor Arpa.

A continuación, el abogado puso el énfasis en el llamado recargo de prestaciones, un aumento económico adicional que puede transformar significativamente la estabilidad económica del afectado. “¿Verdad que tu pensión por incapacidad te ha quedado bajísima y no te da para vivir tranquilo? Pues si el accidente fue por falta de medidas de seguridad, esa pensión se puede incrementar entre un treinta por ciento y un cincuenta por ciento de por vida. Sí, has oído bien, de por vida. Y en algunos casos, incluso puedes acabar cobrando más que cuando trabajabas”, puntualizó Víctor Arpa.

Convenio colectivo

Por último, existe una tercera vía de compensación casi ignorada por la mayoría de los trabajadores: las indemnizaciones previstas en los convenios colectivos. “Y la tercera indemnización es la que casi nadie conoce. Si tu convenio colectivo prevé una indemnización por incapacidad permanente derivada de accidente laboral, te corresponde sí o sí. Convenios como el de la construcción, el transporte y muchos otros la incluyen. Y estamos hablando de decenas de miles de euros más”, explicó Arpa.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

Frente a este escenario, la advertencia de Víctor Arpa es clara al recalcar que la desinformación puede conllevar pérdidas económicas sustanciales para quienes han sufrido un accidente laboral y afrontan una incapacidad permanente. “Puedes estar regalando todo este dinero a la aseguradora de tu empresa, que es quien paga gran parte de estas indemnizaciones”, subrayó el abogado laboralista.

