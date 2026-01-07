España

Víctor Arpa, abogado: “Si estás sin papeles y renuncias a tu trabajo sí tienes derechos”

El experto laboral explica qué puedes reclamar a la empresa aunque hayas dejado tu trabajo

Victor Arpa, abogado laboral (Tiktok/@abogadovictorarpa)
Victor Arpa, abogado laboral (Tiktok/@abogadovictorarpa)

En España hay muchas personas que trabajan sin papeles, y genuinamente piensan, que si renuncian a su empleo, lo pierden todo. Creen que no tienen derecho a nada, que no pueden reclamar y que es mejor irse sin decir nada. Esta idea, a parte de estar sobre extendida, es falsa.

Victor Arpa, abogado laboral y creador de contenido con más de 154.000 seguidores en TikTok, lanza este mensaje en uno de sus últimos vídeos publicados. En él recuerda que la situación administrativa no anula sus derechos laborales. “Si estás sin papeles y renuncias a tu trabajo sí tienes derechos”, recuerda el abogado.

El experto insiste en que el foco debe ponerse en el trabajo que ya has realizado. La ley se encarga de amparar ese trabajo ya hecho, independientemente de si la persona estaba regulada/registrada en el sistema legal.

Qué derechos puedes reclamar

“Aunque hayas renunciado, tienes derecho a que te paguen todas las diferencias de salario que no te han pagado durante ese tiempo”. señala Arpa. Es decir, si te pagaban menos de lo que correspondía por conevnio, por contrato o por horas estipuladas, puedes reclamarlo.

FOTO DE ARCHIVO. La gente
FOTO DE ARCHIVO. La gente espera fuera de un centro de empleo administrado (Reuters/Juan Medina)

También tienes derecho a cobrar las vacaciones que nunca hiciste ni te pagaron, así como las horas extras que la empresa se haya ahorrado. Y por supuesto, tienes derecho al finiquito. “El trabajo que ya has hecho se paga”, recalca el abogado, independientemente de cómo termine la relación laboral.

Muchas personas piensan que al renunciar, pierden cualquier derecho económico. Pero la realidad no es así, la renuncia no borra las obligaciones que la empresa tenía con el empleado por el tiempo trabajado.

Qué hacer antes de dejar el empleo

El tiempo es un factor clave a la hora de plantearnos un cambio de este calibre. Debemos ser inteligentes e idear una estrategia, tener presente todas las posibilidades y posibles circustancias. Si has renunciado y no ha pasado más de un año, todavía estarías a tiempo de reclamar cualquier tipo de compensación económica.

Antes de dejar un empleo debes saber el por qué, y hacer un ejercicio de introspección. Así tu mensaje y renuncia será clara y podrá calar en la empresa o en tus superiores. Dejar y encontrar un nuevo trabajo, hoy en día, es un tarea bastante complicada. Aunque en el mercado laboral pueda haber muchísimas oportunidades, es difícil encontar algo que realmente quieras hacer o qué te aporte estabilidad económica. Y sobre todo, trata de que las relaciones con tus jefes queden en buen estado, ya que nunca sabes cuándo vais a volver a necesitaros.

Desde su experiencia profesional, Victor Arpa explica que en su despacho ven con mucha frecuencia casos de personas que vienen antes de renunciar y las asesoramos para que sepan cómo hacerlo bien y no pierdan derechos que les puedan corresponder.

Declaraciones de la directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos, que ha avisado de la pérdida de empleo en microempresas y el menor ritmo de crecimiento del mercado laboral.

El mensaje del vídeo es claro y directo: si estás pensando en dejar tu trabajo, no lo hagas sin informarte antes. “Te vamos a ayudar”. Por eso hace un llamamiento a la ciudadanía y recomienda que contacten con su empresa o con otras del sector.

