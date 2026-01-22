Un abogado cuenta cómo superar los “trucos psicológicos” de los tribunales médicos: “El criterio de acceso a la incapacidad permanente es totalmente restrictivo”

Una enfermera mide la presión arterial de un paciente. (RossandHelen)

Los accidentes no pueden preverse y, en ocasiones, sus secuelas quedan para toda la vida. Para proteger a los trabajadores que, a causa de un incidente o una enfermedad, no pueden continuar en su puesto de trabajo, el Estado español otorga una pensión por incapacidad permanente. Este subsidio pretende cubrir al menos la mitad del sueldo que recibía la persona afectada hasta el momento, dependiendo del grado de incapacidad que se le reconozca.

Sin embargo, obtener esta ayuda no es sencillo, incluso para las personas que lo necesitan: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha desestimado el 95% de las solicitudes de incapacidad laboral permanente presentadas en España. En muchos expedientes, las causas del rechazo derivan de errores formales en la documentación presentada o en informes médicos poco precisos. Además, es frecuente que las resoluciones reconozcan solamente grados de incapacidad inferiores al que realmente correspondería según la situación del trabajador.

En las denegaciones, además, el tribunal médico tiene mucho que ver. Es el encargado de decidir si el trabajador está verdaderamente incapacitado o no para seguir con su empleo habitual. Para ello, el solicitante debe pasar un examen médico nada sencillo. Según Miguel Benito, abogado especialista en derecho laboral, “en España, el criterio de acceso a la incapacidad permanente es totalmente restrictivo y el tribunal, muchas veces, se vale de trucos psicológicos y preguntas trampa para justificar sus denegaciones“.

Son muchos los pacientes y letrados que han denunciado el trato en ocasiones “humillante” que reciben los enfermos en estos procedimientos, incluso llegando a denegar la prestación a una persona con cáncer por ir demasiado maquillada. Por ello, el especialista jurídico ha explicado en sus redes sociales (@empleado_informado) cómo responder ante estos “trucos” y “trampas” para lograr la incapacidad permanente. “Ojo, aclarar desde ya que este vídeo no se trata de cómo engañar al tribunal médico. Si no estás mal, te lo van a notar y no te la van a dar. Se trata de quien verdaderamente se encuentra mal, no le pillen por una pregunta trampa”, insiste.

Cómo contestar las “preguntas trampa” del tribunal médico

Lo primero que van a preguntar los facultativos al paciente que solicita la incapacidad permanente es qué tal está. Aunque la respuesta automática para muchos es decir que están bien, esto puede hacer que el profesional médico entienda que hay una mejoría en la patología que padece el solicitante. Por ello, Benito aconseja responder así: “De ánimo, lo que sea, pero físicamente estoy hecho polvo porque... Y le explicas tu lesión”.

Posteriormente, es frecuente que pregunten al paciente cómo ha llegado a su cita médica. “La mayoría suele decir: ‘En coche o en transporte público’, sin dar más detalles. ¿Qué hacen? Apuntar que puedes valerte por ti mismo. Lo que tienes que hacer es explicarlo mucho más: ‘Pues hoy me ha traído mi mujer, he venido en transporte público acompañado por no sé quién y, en general, para desplazarme necesito ayuda porque...’ Y explicas cómo te afecta tu enfermedad", aconseja el abogado.

La tercera “pregunta trampa” suele ser si la persona tiene ganas de volver a trabajar. En general, muchos contestan que sí y los médicos entienden que la persona puede volver a trabajar. “Aquí hay que matizar mucho”, dice Benito, que recomienda responder con algo como: “Claro, me encantaría, pero mi enfermedad no me lo permite”. Es importante, además, recalcar la falta de mejoría en la enfermedad, necesaria para obtener la incapacidad permanente.

La cuarta y última pregunta suele ser por los hábitos en el hogar, saber qué persona se encarga de las tareas cotidianas. " Esta va directa al ego porque lo que están sugiriendo es que tú no estás haciendo nada en tu casa además de estar de baja. Lo que tienes que hacer es explicar cómo te limita tu enfermedad a la hora de llevar a cabo estas tareas como cocinar y limpiar y los descansos o esfuerzos que te obliga a realizar", indica el abogado.