Víctor Arpa, abogado, sobre la nueva medida de regularización de inmigrantes: “Abre las puertas a miles de personas migrantes que llevan tiempo trabajando”

El abogado laboralista Víctor Arpa, conocido en redes sociales como @abogadovictorarpa, ha explicado en un vídeo de TikTok los efectos de la nueva regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno, una medida que, según sus palabras, “puede cambiarte la vida si estás en España sin papeles”. Esta regularización supone una oportunidad real para miles de personas que llevan tiempo viviendo y trabajando en España en situación administrativa irregular.

Arpa presenta la medida como “una buenísima noticia de las que alegran de verdad” que “abre la puerta a miles y miles de personas migrantes que llevan tiempo aquí trabajando, luchando y aguantando demasiado”. En su intervención, pone el foco en el impacto humano de la decisión política y en lo que implica para quienes viven sin documentación: “Eso significa algo muy sencillo, pero muy potente: trabajar legalmente, tener derechos y dejar atrás el miedo”.

Requisitos y acceso a la regularización

En el vídeo, el abogado resume de forma clara las condiciones básicas para poder acogerse a la medida: “Si estabas en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedes demostrar que llevas al menos cinco meses aquí, vas a poder solicitar un permiso de residencia provisional”, explica. A estos requisitos se suma otro de los criterios fijados por el Gobierno, que exige también carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público.

La regularización, impulsada tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos y aprobada vía real decreto, permitirá obtener una autorización de residencia con permiso de trabajo válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector.

El permiso inicial tendrá una vigencia de un año y facilitará posteriormente el acceso a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, favoreciendo una integración progresiva y estable. Además, contempla la protección de la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos e hijas menores de edad que ya se encuentren en España.

El impacto real en el día a día

Más allá de los aspectos legales, Arpa insiste en la realidad cotidiana de muchas personas migrantes. “En el despacho lo vemos cada día, personas que trabajan duro, que han sufrido despidos injustos, que lo dan todo y aun así viven con inseguridad por su situación administrativa”, afirma.

La medida, además de garantizar derechos y ofrecer nuevas oportunidades, busca reducir la economía sumergida y la explotación laboral, al tiempo que aporta seguridad jurídica a las empresas. Las solicitudes podrán presentarse a partir de abril y el plazo máximo de tramitación será de tres meses, aunque con la simple admisión a trámite -que deberá resolverse en un máximo de quince días- ya se permitirá empezar a trabajar legalmente.

Advertencia clave: no es un proceso automático

El abogado lanza también un aviso importante. “Ojo con un error muy común: pensar que esto es automático. No lo es. Hay que preparar bien la documentación, acreditar que estabas aquí y hacerlo con cabeza para no perder la oportunidad”, advierte. Su mensaje final es claro: “Este es un paso enorme y sinceramente una noticia que merece celebrarse”.

España afronta así la que será su séptima regularización extraordinaria desde los años 80, en el marco de una estrategia de “migración regular, segura y ordenada”, que busca reconocer y dignificar a quienes ya viven y trabajan en el país, aunque hasta ahora lo hayan hecho en la invisibilidad administrativa.