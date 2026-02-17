España

Guisantes: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Esta legumbre es rica en vitaminas, minerales y demás nutrientes para la salud

Guisantes con jamón.
Guisantes con jamón. (Adobe Stock)

Entre las legumbres más consumidas en todo el mundo se hallan, sin duda, los guisantes. En su diminuto tamaño encierran un gran valor nutricional, así como una cierta versatilidad culinaria que facilita su introducción en la dieta mediterránea. Los guisantes aportan proteínas, vitaminas y minerales esenciales, según destaca la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Una ración media de guisantes contiene casi tanta proteína como un huevo entero, aunque de menor calidad biológica. Esto significa que, si bien su perfil de aminoácidos no es tan completo como el de la proteína del huevo, sigue siendo una fuente relevante de proteína vegetal, especialmente cuando se combina con otros alimentos como cereales.

Además, apenas aportan grasa (menos de un gramo por ración) y no contienen colesterol, lo que los convierte en una opción adecuada para quienes buscan cuidar su salud cardiovascular. En una época en la que las dietas basadas en vegetales ganan terreno, los guisantes se consolidan como una alternativa nutritiva y ligera.

Los guisantes, legumbres ricas en fósforo y potasio

En el apartado de minerales, los guisantes destacan por su contenido en fósforo y potasio. El primero contribuye al mantenimiento de huesos y dientes en condiciones normales, mientras que el potasio es esencial para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y muscular, además de ayudar a mantener una presión arterial normal.

En cuanto a las vitaminas, su perfil es igualmente notable. Son fuente de tiamina (vitamina B1), niacina (vitamina B3), folatos y, de forma destacada, vitamina C. No obstante, conviene tener en cuenta que una parte considerable de esta última puede perderse durante el proceso de cocción, especialmente si se hierven en exceso o en grandes cantidades de agua.

El consumo de una ración de guisantes cubre el 38% y el 23% de las ingestas recomendadas de tiamina y niacina. La tiamina contribuye al metabolismo energético normal y al funcionamiento del sistema nervioso, mientras que la niacina participa en procesos metabólicos esenciales y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Romina Pereiro recomienda 5 alimentos proteicos para sumar a las comidas de todos los dias

Una fuente de vitamina B9, esencial para el embarazo

Uno de los nutrientes más relevantes presentes en los guisantes son los folatos, también conocidos como vitamina B9 o ácido fólico. Estos compuestos contribuyen al proceso de división celular y a la formación normal de las células sanguíneas. Además, desempeñan un papel fundamental en el crecimiento de los tejidos maternos durante el embarazo.

Por ello, la ingesta adecuada de alimentos ricos en folatos resulta especialmente importante en mujeres embarazadas o que planean estarlo. En este contexto, los guisantes pueden ser un complemento interesante dentro de una dieta variada y supervisada por profesionales sanitarios.

Contraindicaciones de los guisantes

En términos generales, los guisantes se toleran bien por la mayoría de la población. Sin embargo, como otras legumbres, pueden resultar algo flatulentos en personas sensibles debido a su contenido en fibra y ciertos hidratos de carbono fermentables. Una cocción adecuada y su introducción progresiva en la dieta pueden ayudar a minimizar estas molestias.

Asimismo, las personas con patologías específicas o con necesidades dietéticas concretas deben consultar con un profesional sanitario antes de realizar cambios significativos en su alimentación.

