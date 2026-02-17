España

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “No negocies en una entrevista, negocia cuando te hayan seleccionado”

El experto recomienda reservar las preguntas sobre salario y beneficios para después de recibir una oferta formal de trabajo

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral,
En el actual mercado de trabajo, donde la competencia por cada vacante resulta cada vez más intensa y los procesos de selección incluyen múltiples filtros, la forma en que los candidatos se presentan y comunican durante una entrevista puede marcar la diferencia entre conseguir un empleo o quedar fuera del proceso.

Entender los códigos no escritos de las entrevistas laborales se vuelve crucial para quienes buscan mejorar sus oportunidades, ya que pequeños detalles en el comportamiento o las preguntas realizadas pueden influir en la percepción que la empresa tiene del postulante.

En la dinámica de búsqueda laboral, Francisco Fernández Yuste, orientador laboral, advierte en su cuenta de TikTok (@mejoratuexitolaboral) sobre un error frecuente que puede costar una oportunidad: preguntar sobre el salario o los beneficios demasiado pronto. Para Fernández Yuste, el momento y la estrategia definen la diferencia entre avanzar en un proceso o ser descartado.

Preguntar demasiado pronto puede cerrar puertas

Según explica Francisco Fernández Yuste, uno de los errores que más observa es que “mucha gente aprovecha las entrevistas para hacer preguntas tipo que cuál es el sueldo, que cuándo le promocionarían, que qué otros beneficios puede tener”.

Añade que, aunque estas inquietudes son comprensibles y legítimas, su formulación prematura puede generar una percepción negativa. A su entender, este impulso por resolver dudas legítimas suele tener consecuencias no deseadas y puede transmitir la idea de que el interés principal es económico, restando valor al interés por el puesto y la empresa.

Fernández Yuste detalla que las empresas “lamentablemente, ponen muchas pegas a candidatos que preguntan por temas que son puramente lógicos, como el salario, el desarrollo”. No obstante, subraya que comprender la perspectiva de los reclutadores ayuda a los candidatos a evitar errores comunes y a posicionarse mejor para avanzar en el proceso.

Entrevista de trabajo (Freepik)
Entrevista de trabajo (Freepik)

Enfatiza que el problema no radica en la naturaleza de las preguntas, sino en el momento en que se formulan: “No es que diga que no lo preguntes, es que lo que quiero que hagas es que lo preguntes cuando cambie tu rol, es decir, cuando tú pases de candidato a ser la persona seleccionada”.

La clave, según Fernández Yuste, consiste en diferenciar el rol del candidato del seleccionado. “Ahí sí que empieza una negociación porque hay una oferta y ya sí que puedes hablar de ciertas cosas sin que haya tanta problemática”, sostiene el orientador. Hace especial hincapié en lo siguiente: “mucha gente es descartada por ello”, en referencia directa a quienes priorizan inquietudes económicas en fases iniciales.

El interés por el puesto debe ir primero

Invita a los postulantes a orientar las preguntas al contenido del trabajo y el ambiente: “Durante el proceso de selección, pregunta sobre el proyecto, sobre las tareas que tienes que hacer, sobre la cultura de la empresa. Guárdate aquellas cosas importantes a nivel económico para el final”.

Recomienda, además, que el candidato demuestre interés genuino por el rol y por la posibilidad de aportar al equipo. De esta manera, sugiere reservar el terreno económico para el instante preciso: “Si la empresa te dice que te quieren, ahí sí que ya puedes presionar y sacar toda esa información y preguntar. Porque en ese momento se va a ver bien que preguntes y hables de lo económico”.

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @jessenia.tm)

El problema de fondo, expone Fernández Yuste, es estructural: “Las empresas todavía tienen muchos problemas ante gente que pregunta por su salario, si va a promocionar y equis cosas a nivel de beneficios. Me encantaría decirte que esto no es así, pero mucha gente es descartada por ello”.

Así, insiste en que la prudencia con la información económica inicial aumenta las oportunidades de avanzar en los procesos: “Aplica esto y podrás ir avanzando en distintos procesos y no te descartarán porque te vean como una persona muy enfocada únicamente en lo económico”, afirma el orientador laboral.

