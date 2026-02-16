¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

Manifestación del 1 de Mayo. En el centro, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez (i) y el secretario general de CCOO, Unai Sordo (d), durante la manifestación por el Día del Trabajador, a 1 de mayo de 2025, en Madrid (España). Fernando Sánchez / Europa Press

El nivel de afiliación sindical en España continúa mostrando una tendencia descendente que se arrastra desde comienzos de los años 2000. Según los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de afiliación sindical —medida como el porcentaje de asalariados que pertenecen a un sindicato— ha pasado de situarse cerca del 15% a principios de siglo a moverse actualmente entre el 12% y el 13%.

El análisis, recogido en la publicación Focus on Spanish Society de Funcas, subraya que, aunque España partía ya de niveles relativamente bajos, el descenso ha sido sostenido y refleja transformaciones estructurales en el mercado laboral.

La evolución española contrasta con la de otros países europeos. En Suecia, por ejemplo, la afiliación también ha disminuido en las últimas décadas, pero se mantiene en niveles muy elevados, en torno a dos tercios de los asalariados. Italia conserva tasas estables cercanas al 30%, mientras que Alemania ha registrado una caída desde algo más del 20% hasta aproximadamente el 14%, situándose en una posición intermedia.

Este panorama confirma que el debilitamiento sindical no es un fenómeno exclusivamente español, sino una tendencia extendida en muchas economías avanzadas. Sin embargo, el punto de partida y la intensidad del descenso varían significativamente según el modelo laboral y el sistema de relaciones industriales de cada país.

Capacidad de atracción

Más allá de su papel institucional en la negociación colectiva, la afiliación sindical es también un indicador del grado de identificación de los trabajadores con estas organizaciones y de su capacidad para atraer y retener miembros.

Diversos estudios citados en el informe apuntan a factores estructurales que explican esta caída: aumento de la temporalidad, mayor rotación laboral, crecimiento del empleo a tiempo parcial y cambios en las relaciones laborales. Estos elementos afectan especialmente a los trabajadores más jóvenes y a quienes tienen trayectorias profesionales más inestables.

En un contexto de empleos fragmentados y carreras menos lineales, la vinculación prolongada a una organización sindical resulta menos frecuente que en generaciones anteriores.

El 66% de los asalariados no se ha afiliado nunca

El informe también incorpora datos del International Social Survey Programme (ISSP) correspondientes a las olas 2022–2024, que ofrecen una imagen algo diferente. Según estas cifras, en 2024 la tasa de afiliación sindical en España alcanzaba al 18% de la población asalariada menor de 65 años.

Este porcentaje sitúa a España en una posición relativamente más favorable dentro de Europa occidental, en niveles similares a los de Alemania, Italia o los Países Bajos, aunque todavía por debajo de los países nórdicos y de Austria.

No obstante, el dato más llamativo es que el 66% de los asalariados declara no haberse afiliado nunca a un sindicato. Este elevado porcentaje revela la limitada integración sindical de amplios segmentos del mercado laboral español y apunta a un reto estructural para el futuro de la representación colectiva.

Brecha generacional: los jóvenes se afilian mucho menos

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la clara brecha generacional en la afiliación sindical. Al diferenciar entre trabajadores de 25 a 44 años y aquellos de 45 a 64, las divergencias son notables.

En España, entre los asalariados de 25 a 44 años con empleo a tiempo completo, el 18% está afiliado a un sindicato. La cifra cae al 10% cuando se trata de trabajadores a tiempo parcial en ese mismo tramo de edad.

En cambio, entre los trabajadores de 45 a 64 años, las diferencias según el tipo de jornada prácticamente desaparecen: la afiliación alcanza el 26% entre quienes trabajan a jornada completa y el 24% entre los empleados a tiempo parcial.

Estos datos sugieren que la estabilidad laboral y la acumulación de experiencia influyen de manera decisiva en la decisión de afiliarse. A medida que los trabajadores consolidan su trayectoria profesional, la probabilidad de vincularse a un sindicato aumenta.

Jornada completa vs. parcial

El tipo de jornada marca una diferencia significativa entre los trabajadores más jóvenes. La afiliación es notablemente inferior entre quienes desempeñan empleos a tiempo parcial, una modalidad que suele estar asociada a mayor precariedad y menor continuidad laboral.

En los países nórdicos, como Suecia, Noruega o Islandia, las diferencias por tipo de jornada son mucho menos acusadas, incluso entre los jóvenes. Este patrón responde a modelos sindicales más inclusivos, en los que la afiliación depende menos de la posición laboral concreta y más de una cultura de pertenencia extendida. En contraste, en buena parte de Europa central y oriental predominan tasas bajas y patrones irregulares de afiliación.

Un desafío para la sostenibilidad sindical

El panorama que dibuja el informe plantea un desafío de fondo para los sindicatos en España. Aunque mantienen una presencia relativamente sólida entre trabajadores con trayectorias estables, encuentran mayores dificultades para integrar a los nuevos entrantes al mercado laboral y a quienes ocupan posiciones más vulnerables.

Esta dinámica tiene implicaciones a medio y largo plazo. La baja afiliación entre jóvenes limita la renovación generacional y puede acelerar el envejecimiento de la base social sindical. Además, incrementa el riesgo de que una parte significativa de la población asalariada quede escasamente representada en los mecanismos de diálogo social.

En un mercado de trabajo marcado por la transformación digital, la flexibilidad y la movilidad constante, el reto para las organizaciones sindicales no es solo frenar la caída de afiliación, sino redefinir su propuesta de valor para conectar con una nueva generación de trabajadores que vive y entiende el empleo de manera diferente.