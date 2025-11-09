Francisco Fernández Yuste, el experto en recursos humanos detrás del perfil ‘Mejora Tu Éxito Laboral’: “La salud mental y el trabajo van totalmente de la mano”

Francisco Fernández Yuste, el experto que está detrás de los perfiles de Mejora Tu Éxito Laboral, lleva más de una década ayudando a las personas a entender el mercado laboral desde dentro. Psicólogo de formación y profesional de Recursos Humanos, en 2012 decidió abrir un blog con un propósito claro: ofrecer una visión realista y práctica de la búsqueda de empleo desde la perspectiva de quien entrevista y selecciona.

Lo que comenzó como un espacio personal para compartir consejos, se ha convertido en una referencia en redes sociales, donde suma más de 200.000 seguidores, y desde las que combina su experiencia técnica con un enfoque humano que pone el bienestar psicológico en el centro del desarrollo profesional.

Con un discurso claro y cercano, Fernández Yuste asegura que “el bienestar es fundamental”, recalcando que “dentro del ámbito laboral, lamentablemente, la salud mental y la estabilidad se ven perdidas”. En un contexto en el que la digitalización, la inteligencia artificial y la precariedad redefinen el mercado laboral, reivindica la importancia del autoconocimiento, la inteligencia emocional y la coherencia entre vida personal y profesional.

En esta entrevista con Infobae España, reflexiona sobre los errores más comunes de los candidatos, las habilidades más valoradas por los reclutadores y cómo las redes sociales pueden ser aliadas, o enemigas, en la búsqueda de empleo.

-Pregunta: Comenzaste tu proyecto de Mejora Tu Éxito Laboral con un blog en 2012, ¿qué te inspiró para crearlo?

-R: A mí me encanta escribir y siempre que he podido, lo he hecho. Aunque yo estudié psicología y acabé en Recursos Humanos, ahí empecé a ver cómo es trabajar desde ese departamento, cómo es InfoJobs y la búsqueda de empleo por dentro. Y pensé que todo eso lo tenía que trasladar y compartir.

En 2012, que fue cuando lo creé, buscabas artículos de cómo buscar trabajo, y había información, pero muchos estaban redactados por gente que no era de Recursos Humanos. Así que me decidí a crear un blog con mi experiencia para ayudar a la gente a la hora de encontrar trabajo, desde el punto de vista técnico, con el feedback de alguien que está haciendo entrevistas y que está cribando candidaturas. Ese fue el motivo de crear el blog hace más de diez años.

-P: En tus redes, además, juntas el contenido sobre salud mental con el de trabajo, supongo que también por tu formación. ¿Cómo se relacionan estos dos aspectos y por qué es importante abordarlos juntos?

-R: Para mí, desde el punto de vista de la psicología, el bienestar es fundamental. Y dentro del ámbito laboral, lamentablemente, la salud mental y la estabilidad se ven perdidas. No solo importa el hecho de trabajar, sino entender si el puesto en el que estamos reúne una serie de características que nos permitan tener cierto bienestar. Desde cómo son nuestros jefes, o si hay mucha carga de trabajo, etc.

Esto ya no solo va de trabajar, sino de cómo nos sentimos trabajando. De nada vale que yo esté en un trabajo, y acabe todos los días súper destrozado porque estoy desmotivado, porque no tengo ganas. La salud mental y el trabajo van totalmente de la mano.

-P: ¿Cuáles son los principales errores que cometen los candidatos cuando están buscando trabajo?

-R: Creo que el primer error es no saber lo que buscas. Cuando tú te metes en cualquier portal de empleo, empiezas a ver ofertas de trabajo y vas probando. En este punto, lo primero es saber qué es lo que quieres buscar, y para eso tienes que tener ciertos conocimientos sobre el mercado laboral.

Lo que yo me encuentro mucho es que hay una gran dificultad a la hora de hacer una entrevista de trabajo. Hacerla bien requiere comunicar, ya que en la mayor parte de los procesos de selección, seleccionamos a la gente por cómo comunica sobre lo que trabaja, no por cómo trabaja, porque no les podemos ver trabajar en el proceso. Y uno de los grandes errores tiene que ver con eso, con cómo se comunican en las entrevistas de trabajo.

-P: ¿Y qué le dirías a los candidatos que no saben qué es lo que están buscando? ¿Cómo pueden saber cuál es el trabajo en el que encajarían?

-R: Lo primero que recomendaría es un viaje hacia el interior, porque muchas veces te pones a leer información y se te va la cabeza con todo lo que hay. Entonces, hay que analizar cómo eres, qué cosas se te dan bien, qué te gustaría encontrar en el trabajo... Es decir, hacer un ejercicio de autoconocimiento y, en base a eso, imaginar o detectar tipos de puestos de trabajo que te gustarían.

“Las redes sociales nos permiten proyectar nuestra marca e ir mucho más lejos, incluso interactuar con las empresas. Si tenemos una buena estrategia, pueden ser claves”

Después de hacer ese análisis, hay que mirar si esos puestos de trabajo existen en el mercado laboral, y ver qué requieren, porque a lo mejor algunas características tú las puedes cumplir, pero otras las tienes que desarrollar. Así que, en vez de ir desde fuera hacia adentro, de mirar primero todas las ofertas de trabajo que hay, pasa un rato conociéndote, con introspección. Y luego, cuando detectemos qué nos apetece, qué características o habilidades tenemos, ver en qué se traduce eso dentro del mercado laboral.

-P: En tu opinión, ¿cuáles son las habilidades más valoradas por los reclutadores ahora?

-R: Es difícil decirte las más valoradas, pero sí te diría que una de ellas, como te comentaba, es la comunicación. También se valoran mucho las ganas, la ilusión y la motivación. Cuando tú te incorporas en un trabajo, esas cosas son esenciales. La adaptabilidad y tu encaje, además, porque no hay que olvidar que cuando entras en una empresa, te tienes que adaptar a una cultura y trabajar con otros compañeros y compañeras.

Y, por otro lado, tu capacidad de aprender. Es fundamental, porque tendrás que aprender cosas nuevas y te vas a tener que adaptar. Y tu agilidad, el tiempo que te cueste aprender algo nuevo y adaptarte. Son algunas habilidades que se valoran mucho.

Al final es el cómo encajes en la posición, y si hay cosas que no sabes, pues que lo puedas aprender. El encaje cultural, que puedas cuadrar bien con la cultura que hay en la compañía. Y muy importante, que el proyecto encaje con tu situación vital. Es decir, si tú vas a incorporarte a un proyecto, y tienes que viajar dos semanas al mes, que puedas viajar esas semanas, porque hay gente que a lo mejor no puede desplazarse tanto.

-P: Y, desde el punto de vista de Recursos Humanos, ¿cómo influye la inteligencia emocional en el desempeño laboral y en la selección de personal?

-R: Influye muchísimo. A lo largo del día, incluso en el trabajo, tenemos un montón de emociones: desde enfadarnos porque el jefe no nos hace caso, alegrarnos por un proyecto nuevo que nos gusta... Y la inteligencia emocional se basa no solo en esa autorregulación, sino también en entender y poder gestionar bien las emociones que tienen las demás personas.

La mayor parte de puestos de trabajo son sociables, y está bien si tú tienes una forma de ser que ayuda a que las emociones de las demás personas no afecten de forma negativa. Por ejemplo, si tienes un jefe que se enfada mucho y sabes gestionarle bien, en vez de enfadarte más. Eso te va a dar éxito.

Eso sí, la inteligencia emocional es clave, pero eso muy difícil de entrenar. Y en la selección de personal, también, porque cuando estás entrevistando a alguien, o conociendo a otra persona, tienes que tener la mirada lo más objetiva posible. Si te viene una emoción, por ejemplo, como la alegría, la tristeza o la ira, porque le preguntas a un candidato por una cosa y no te contesta, tienes que saber regularte para seguir siendo objetivo.

Hay que pensar que las emociones son un impacto que tienes y que te desajusta un poco la percepción de la realidad, y debes volver a situarte. Así que creo que la inteligencia emocional es super importante, y más en este momento que venimos de una pandemia, de muchos cambios, de mucha sobreestimulación y mucha velocidad.

-P: Y, además de para comunicar, ¿qué papel pueden jugar las redes sociales en la búsqueda de empleo? ¿Cómo pueden los candidatos utilizarlas de una manera efectiva de cara a nuevos trabajos o de cara a los reclutadores?

-R: Hay algo clave, y es que el mundo observa. Si tú sales en redes sociales, puede ser que alguna empresa o algún profesional de selección te vea, le guste lo que haces, y pueda incluso invitarte a que participes en un proceso de selección. Las redes sociales ayudan a mostrar cómo trabajados y cómo nos comportamos, porque al final el currículum es papel. Yo te puedo decir que soy muy buen comunicador o que tengo un nivel alto de inglés, y en las redes sociales puedo salir en un vídeo hablando en inglés y puedes ver cómo me comunico.

“Antes de buscar un trabajo, habría que hacer un ejercicio de autoconocimiento, analizar cómo eres, qué cosas se te dan bien y qué te gustaría encontrar en el trabajo”

Las redes sociales nos permiten proyectar nuestra marca e ir mucho más lejos. Incluso podemos interactuar directamente con las empresas, con lo cual, si tenemos una buena estrategia, pueden ser claves para el proceso de búsqueda de empleo.

-P: O sea que, ¿habría que enfocarlas más hacia el punto de vista profesional, y menos hacia el personal, o unificarlos los dos?

R: Aquí depende de lo que enseñes. Me refiero, si tu parte personal es irte de fiesta, enseñar todos los sitios por los que sales y subir fotos en un estado no muy admirable, pues eso te puede perjudicar. Pero si tu parte personal se relaciona con aspectos de la empresa, entonces sí. Vamos a imaginar que vas a una empresa que se relaciona con el ámbito deportivo, y en tus redes sociales se ve que juegas en un equipo de fútbol o de baloncesto, pues esa parte está chula. Al final, es difícil separar del todo lo personal de lo profesional.

Lo que yo creo es que donde tenemos que poner el foco es que lo que mostremos genere un impacto positivo en cualquier persona que nos vea, o en aquellos tipos de empresa que nos puedan interesar.

-P: ¿Y cómo ves la evolución del mercado laboral en los próximos años? ¿Qué consejos le darías a quienes buscan adaptarse a los cambios? Como la digitalización o la inteligencia artificial.

-R: El mercado laboral va a evolucionar en muchos sentidos. Uno de ellos tiene que ver con la IA, y de momento no sabemos hasta qué punto puede afectar de una manera u otra. Está claro que la IA va a acabar con muchos puestos de trabajo, pero también va a generar otros. Tenemos este reto de saber qué posiciones van a poder durar más tiempo, y qué posiciones se van a generar. Y también hay que estar pendientes de Europa, con la regulación que se está imponiendo en IA, y con el ritmo y la acogida que tenga la IA generativa por parte de muchas empresas. Ahí hay un tema que desconocemos, y en el cual tenemos que estar al día.

Entonces, debemos conocer herramientas de IA, y cómo están afectando, en este caso al mundo corporativo. Ya hay grandes empresas que están despidiendo a mucha gente por utilizar IA. Luego, lo que está ocurriendo también es que vamos a tener una gran cantidad de puestos de trabajo en los que la gente, el talento que tenemos actualmente, se va a jubilar. Ahí tenemos que estar atentos y atentas, porque va a haber una gran cantidad de puestos de trabajo en los que va a haber muchas vacantes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con conducción, como conductores de camión. O puestos a nivel de administración pública, también. Y todo lo que tiene que ver con oficios, como carpintería, albañiles, fontaneros, ahí va a existir una oportunidad de poder reengancharse o de formar parte de una profesión en la que haya más futuro y estabilidad.

-P: A una persona que tenga que enfrentarse dentro de poco a una entrevista de trabajo, ¿qué consejo le darías?

-R: El primero es una buena preparación. Hay que preparar tres cosas: analizar la web de la empresa a la que pertenece la oferta de trabajo, analizar la oferta de empleo, y revisar muy bien tu currículum.

Algo clave en las entrevistas es disfrutarlas, porque vamos siempre con mucha tensión. Al final, delante vamos a tener la oportunidad de ser entrevistados por una persona con la que vamos a compartir tiempo. Puede ser nuestro futuro responsable, o un compañero de equipo. Hay que tomárselo como si fuera una conversación.

Y algo clave es practicar la escucha activa. Al final, la empresa tiene una necesidad, y donde falla mucha gente es que siempre cuentan la misma historia, como si fuera una obra de teatro. Y no. Lo que tienes que entender muy bien es qué necesita la empresa para ver qué les puedes aportar. Y para eso tienes que fluir y, a la vez, poder tirar de ejemplos y de aspectos concretos que tengas de esa preparación.

-P: ¿Qué es lo indispensable, lo que no puede faltar, en el currículum de un trabajador?

-R: Lo indispensable es tener los datos de contacto para que te puedan contactar, porque si no, va a ser difícil que contacten contigo. Y, sobre todo, lo que recomiendo es desarrollar muy bien la parte de experiencia laboral con las funciones. O sea, lo que tenemos que conseguir es que el currículum sea una buena herramienta de comunicación, y que cuando se vea la oferta de trabajo y se vea el currículum, haya un buen encaje.

Y, por último, cuidar la atención al detalle, porque el currículum es una pieza de trabajo. Es como si tú cumplimentaras un informe en tu puesto de empleo. Así que cuidado con la ortografía, y atención al detalle, porque el currículum tiene como una comunicación no verbal que nos dice habilidades o carencias que tenga la persona en cómo puede trabajar.

-P: ¿Es mejor tener un currículum solo o adaptarlo según la candidatura a la que te vas a presentar?

-R: Yo recomiendo que tengamos un currículum base que nos pueda servir, y que si la oferta de trabajo nos gusta, que podamos adaptarlo. Y aquí, sobre todo, lo que recomiendo es utilizar la IA. Es verdad que es un rollo el ver cada oferta y adaptar siempre el currículum. Para eso, te desarrollas un prompt y la IA te va a decir qué tienes que modificar.

Realmente, cuanto más adaptemos el currículum al contenido de la oferta, más probabilidades vamos a tener de que nos seleccionen. Pero claro, no vamos a cambiar nuestro currículum para cada oferta, por eso hay que ser selectivos y vamos a apoyarnos en la inteligencia artificial.

-P: Y, para terminar, si tuvieras que resumir o definir qué significa para ti tener éxito laboral, ¿cómo sería?

-R: Para mí tener éxito laboral pueden ser muchas cosas, pero sobre todo es irte a dormir tranquilo. No terminar el día pensando, ni dándole vueltas a algo que has hecho en la oficina, o a que no aguantas a tu jefe... Es decir, tener éxito laboral parte de que puedas irte tranquilo todos los días a la cama y, sobre todo, de que estés en un trabajo que se alinee con los valores, con el impacto que tú quieras generar.