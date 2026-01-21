Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Añade esto en tus entrevistas de trabajo para diferenciarte de los demás”

El orientador laboral Francisco Fernández Yuste habla sobre las entrevistas de trabajo (Composición Infobae)

Destacar la capacidad de adaptación puede posicionar a un candidato con ventaja durante una entrevista laboral, según explica Francisco Fernández Yuste en un vídeo de TikTok (@mejoratuexitolaboral). “Si haces esto en tus entrevistas de trabajo, te vas a diferenciar de forma positiva casi del resto de candidaturas, porque esto la gente no lo suele hacer”, sostuvo el orientador laboral al referirse a la importancia de evidenciar flexibilidad y aprendizaje constante.

Al abordar experiencias profesionales previas, Fernández Yuste recomendó subrayar situaciones específicas en las que se adquirieron nuevas habilidades o se modificó la manera de trabajar. “Explicita que te adaptaste a aprender nuevas funciones, a cambiar la forma en la que tenías de trabajar. Es decir, que muestres esa adaptación y que puedes aprender nuevas tareas”, señaló, remarcando que esta proactividad es valorada por los empleadores.

En el mismo sentido, sugirió dar detalles sobre episodios complejos o de desafío en los que el propio aporte marcó la diferencia. Presentar estos momentos con precisión puede ser decisivo: “Habla de algún momento crítico que hubo en alguna de las experiencias y cómo lo solucionaste y cómo aportaste ese valor. Pues oye, aquí, justo en esta experiencia, había un problema con un cliente, pues yo estuve en reuniones, tal, me lo acabé ganando. O aquí había un problema de ventas, yo cambié la estrategia, conseguimos obtener mejores resultados”, detalló el orientador.

El valor de los datos y la adaptación

Finalmente, Fernández Yuste hizo hincapié en el valor de los datos verificables en una entrevista laboral. “Muy importante, que pongas números encima de la mesa. Es decir, que si tienes puestos en los que hay un volumen de números a nivel, pues de ventas, de una cuenta de resultados, etcétera, que puedas compartir esos datos”, aconsejó.

Para él, la combinación de aprendizaje, gestión de situaciones críticas y exposición de cifras concretas eleva el perfil profesional ante cualquier reclutador: “Hablemos de funciones que aprendemos, de momentos críticos y pongamos números encima de la mesa”, concluyó.

En el contexto de una búsqueda laboral, la adaptación se convierte en un atributo clave para destacar entre los postulantes. Los procesos de selección suelen enfocarse no solo en la experiencia previa, sino también en la capacidad que tiene cada persona para ajustarse a entornos cambiantes y asumir nuevas responsabilidades. La rapidez con la que una persona aprende una tarea o se incorpora a un equipo puede marcar la diferencia en el resultado de una entrevista.

Claridad y honestidad

Quienes logran demostrar flexibilidad suelen transmitir una imagen de compromiso y disposición para asumir retos. No se trata únicamente de narrar logros, sino de evidenciar cómo se enfrentaron dificultades y de qué manera se gestionaron los cambios. Este enfoque permite a los reclutadores identificar perfiles con potencial para crecer y aportar al desarrollo de la organización. Además, la autocrítica y la disposición para aprender de los errores pueden ser valoradas como señales de madurez profesional.

Citar situaciones concretas en las que fue necesario modificar rutinas laborales o adquirir destrezas técnicas específicas puede enriquecer una candidatura. Relatar episodios en los que se asumieron nuevas responsabilidades o se colaboró en proyectos fuera de la zona habitual de confort permite mostrar iniciativa y versatilidad. Al presentar estos ejemplos, conviene resaltar los aprendizajes obtenidos y la utilidad de estas experiencias para futuros desafíos.

La claridad y la honestidad durante la entrevista refuerzan la credibilidad del postulante. Incorporar cifras precisas sobre logros alcanzados, tal como recomienda Fernández Yuste, añade solidez al relato y facilita que el entrevistador evalúe el impacto real del trabajo realizado. Este tipo de información cuantificable ayuda a construir un perfil profesional más sólido y confiable.