Este es el precio de la luz en España para este 21 de mayo

El precio del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la luz es el país para este jueves 21 de mayo, así como las tarifas más altas y más baratas del hoy.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 21 de mayo

Precio medio: 58.72 euros por megavatio hora

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Precio más alto: 124.6 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.5 euros por megavatio hora

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La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este jueves 21 de mayo, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 124.6 euros por megavatio hora.

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De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 106.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.34 euros por megavatio hora.

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De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 90.1 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 82.36 euros por megavatio hora.

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De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.7 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 93.17 euros por megavatio hora.

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De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 116.42 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 102.99 euros por megavatio hora.

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De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 43.71 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.3 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 26.87 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 81.5 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 120.9 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 122.69 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 110.0 euros por megavatio hora.