La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Aunque la discriminación salarial a las mujeres se mantiene como un problema en todas las comunidades autónomas, Madrid destaca un año más como el territorio que registra la mayor brecha de género de España, según un informe presentado hoy por UGT. El análisis, elaborado a partir de los datos tributarios de 2024, revela que la diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres en la región supera los 8.000 euros anuales, situando a Madrid a la cabeza de la desigualdad salarial en el país junto al Principado de Asturias. Los datos apuntan a una precarización superior en los sectores con mayor presencia femenina, dificultades de conciliación familiar que agravan la situación y unas diferencias estructurales que se extienden también a pensiones y prestación por desempleo.

De acuerdo con el informe de UGT Madrid, el salario medio anual de los hombres en la región alcanza los 35.873 euros, mientras que el de las mujeres se queda solo en 27.731 euros. Esta diferencia, de 8.142 euros, supera ampliamente el promedio estatal, que se fija en 5.156 euros. Gracias a estas dos cifras, la brecha salarial de Madrid se sitúa en el 22,7%, más de cuatro puntos por encima de la media nacional, que es del 18,8%. Durante la rueda de prensa de presentación del documento, Esther Chaves, Secretaria de Igualdad del sindicato en Madrid, ha señalado que la brecha ha comenzado a disminuir gracias en parte a los aumentos en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que recoge cada vez a mayor parte de la población, pero se sigue manteniendo. Para Susana Huertas, Secretaria General de UGT Madrid, es precisamente la subida del SMI lo que explica la reducción de dos décimas en el porcentaje respecto al informe del año anterior, pero no se aprecian mejoras derivadas de políticas laborales de igualdad ni medidas concretas del Gobierno regional.

El informe utiliza también el Salario Medio Estimado (SME), que calcula el ingreso anual como si todas las personas hubieran trabajado a jornada completa durante todo el año. Con esta medida, UGT pretende eliminar el efecto de la parcialidad y la temporalidad, ambos factores con especial incidencia en el caso femenino, para analizar la diferencia de ingresos que responde a otros aspectos estructurales. Bajo este criterio, la brecha persiste: el SME masculino alcanza los 40.790 euros y el femenino solo 35.675 euros. Así, Madrid lidera el ranking nacional con una brecha relativa del 12,5%, frente a una media estatal del 7,35%, para la que no se tienen en cuenta los datos fiscales de Navarra y País Vasco.

La precariedad y la maternidad penalizan a las mujeres

El peso desproporcionado de las mujeres en los cuidados no profesionales es otro de los principales factores que marcan las desigualdades salariales. En Madrid, el 81,8% de las excedencias para hacerse cargo de hijos o familiares son solicitadas por mujeres, una estadística de la que se desprende que este tipo de labores recae mayormente en ellas. La necesidad de recurrir a las medidas de conciliación puede resultar limitante para el desarrollo profesional, con miles de mujeres que se ven obligadas a poner en pausa su carrera por ser madres. Mientras la paternidad no genera un impacto negativo en la vida profesional de la mayoría de hombres, “la maternidad nos penaliza muchísimo a las mujeres”, señala Chaves.

En pensiones, los hombres reciben una media anual de 27.027 euros y las mujeres 20.117 euros, con una brecha del 25,6%, por encima de la media estatal del 23,9%. Los hombres perciben una pensión equivalente al 75,3% de su salario medio anual; las mujeres, al 72,5%. Así, el sindicato sugiere que la diferencia de rentas arrastra la desigualdad hasta la época posterior al retiro, condicionando las pensiones de jubilación. Según apunta la Secretaria de Igualdad, “nos vamos a ver afectadas en toda nuestra vida, no solo en la vida laboral”. La desigualdad se traslada también a los subsidios destinados a proteger a los trabajadores. La prestación media anual por desempleo en Madrid tiene una brecha de 10,8%,más de un punto y medio superior a la media nacional, que se sitúa en el 9,1%.

Al mismo tiempo, Chaves ha destacado el rol de la parcialidad y la temporalidad en las diferencias salariales, aunque matiza que la última reforma laboral ha contribuido a corregir la prevalencia de contratos de tiempo definido. El 22% de las asalariadas madrileñas trabaja a tiempo parcial, frente al 9% de los hombres. El 13% de las mujeres tiene un contrato temporal, mientras que esta situación afecta igualmente solo al 9% de los hombres. Las mujeres también solicitan un 81,8% de las excedencias por cuidado familiar, frente al 14,2% de los hombres.

Los hombres acaparan el 71% de los sueldos más altos

Los datos tributarios de los contribuyentes de la Comunidad de Madrid demuestran que, en los tramos más bajos de la distribución salarial, correspondientes a los sueldos iguales o inferiores al valor del salario mínimo, hay 294.611 mujeres frente a 249.789 hombres. En los tramos más altos (los de las personas que cobran más de 10 veces el SMI), se registran 27.654 hombres y solo 8.903 mujeres. En el decil superior de ingresos, el 71% de quienes más cobran en Madrid son hombres.

Más allá de la brecha de género, cabe destacar que Madrid es la comunidad que contabiliza salarios más altos, en gran parte por la concentración de sedes de grandes empresas y organismos públicos en la capital. Además, la diferencia entre el SME y la mediana salarial en la región es la más pronunciada del país: el SME masculino supera a la mediana en 12.113 euros y el femenino en 6.998 euros. La diferencia, de más de 5.000 euros, revela una estructura salarial desigual en la que un grupo reducido con salarios muy altos mueven la media hacia arriba frente a una masa mucho mayor de trabajadores con salarios en los tramos más bajos. Esta polarización implica que la mayoría de madrileños y madrileñas perciben salarios por debajo del promedio estadístico calculado normalmente.