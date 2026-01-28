España

Los eurodiputados reclaman medidas para reducir la brecha salarial y de pensiones: las mujeres trabajan hasta 57 días más al año sin cobrar que los hombres

Los parlamentarios señalaron que la desigualdad salarial costó a la UE 390.000 millones de euros en 2023 y, en 2024, el 16,9% de las jubiladas estaba en riesgo de pobreza

Imagen de archivo de un Pleno del Parlamento Europeo, a 27 de noviembre de 2025. (Europa Press).

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles un informe en el que piden medidas concretas para reducir la brecha salarial y la desigualdad de género en las pensiones de la Unión Europea. En concreto, los eurodiputados mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral, así como sus condiciones laborales, lo que ayudaría a abordar la escasez de habilidades y de mano de obra y mejorar la productividad de la Unión y las previsiones de crecimiento.

El informe, aprobado con 58 votos a favor, seis en contra y 15 abstenciones, destaca que los empleos en los sectores con mayor presencia del género femenino suelen estar peor pagados y subvalorados, a pesar de que las mujeres más jóvenes superan cada vez más a los hombres jóvenes en educación. Por ello, los eurodiputados han pedido a la Comisión una “ambiciosa estrategia de igualdad de género” que debe fortalecer el equilibrio entre la vida laboral y personal de las mujeres y proporcionar un sector de cuidados fiables.

Además, según los parlamentarios, esta estrategia debe abordar el apoyo al emprendimiento femenino y a las empresas dirigidas por mujeres. Los eurodiputados han destacado también que, en 2023, la brecha salarial costó a la UE 390.000 millones de euros y que para entonces las mujeres trabajaban entre 54 y 67 días al año sin cobrar, en comparación con los hombres. En 2024, el 16,9% de las mujeres jubiladas estaban en riesgo de pobreza, casi el doble que los hombres.

Desigualdad en el trabajo doméstico y cuidados no remunerados

Los eurodiputados han destacado también en la sesión de este miércoles que las mujeres soportan “una parte desproporcionada” del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, lo que reduce su participación en el mercado laboral y la acumulación de pensiones de género, además de que es una de las principales razones de la brecha salarial y de pensiones de género.

El sueldo medio de las mujeres en España es un 16% inferior al de los hombres y todavía existe brecha salarial.

Según el informe, la inversión insuficiente, los altos costos y la falta de servicios de calidad para el cuidado infantil y de larga duración son tres de las principales causas que impiden a las mujeres participar plenamente en el mercado laboral, lo que puede obstaculizar su progreso profesional y dar lugar a que se vean obligadas a trabajar a tiempo parcial en lugar de a tiempo completo o a abandonar el trabajo completo.

Además, destacan que los periodos de ausencia del empleo debido a responsabilidades familiares no computan a la hora de acumular derechos de pensión, aunque ahorran al estado costos significativos. En valoración de los parlamentarios, cerrar la breca del cuidado infantil “podría mejorar la vida de los nuevos padres en toda Europa”, mientras que un mayor apoyo podría fortalecer significativamente la capacidad de los padres para permanecer en el mercado laboral. Para ello, animan a los hombres a usar su permiso parental y que promuevan un permiso de paternidad no transferible y adecuadamente remunerado.

El informe exige la rápida transposición e implementación de las Directivas sobre Transparencia Salarial, Conciliación de la Vida Laboral y la Familia, y Equilibrio de Género en los Consejos de Administración, esta última aún pendiente de transposición en diez países de la UE. “Las mujeres son un importante catalizador del cambio y el crecimiento como profesionales, emprendedoras, innovadoras, cuidadoras y líderes comunitarias. Garantizar la igualdad salarial y unas pensiones justas no solo es lo correcto, sino que es esencial para liberar todo este potencial para el futuro de Europa”, ha destacado la parlamentaria polaca Mirosława Nykiel.

