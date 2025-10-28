España

La pensión media de jubilación supera los 1.500 euros mensuales en octubre: un 4,3% más que hace un año

Este incremento consolida la tendencia al alza de las prestaciones, en un contexto de cambios en la edad y el modo de acceso al retiro laboral

Irene G. Domínguez

Irene G. Domínguez

Dos jubilados hacen ejercicio en
Dos jubilados hacen ejercicio en un parque en Barcelona

En octubre de 2025, la pensión media de jubilación en España alcanzó los 1.510,1 euros al mes, lo que supone una subida del 4,3% en comparación con el año anterior. Así lo ha comunicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que también ha señalado que cada vez son más frecuentes los cambios en la edad y en la forma en que las personas acceden a la jubilación.

Durante este mes, la Seguridad Social gestionó el abono de un total de 10.397.372 pensiones a 9.405.352 personas, consolidando una nómina global de 13.675,8 millones de euros. Este importe agrupa las modalidades contributivas, entre las que se encuentran las pensiones por jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y a favor de familiares, según ha detallado el ministerio.

De toda la nómina, las prestaciones de jubilación supusieron más de las tres cuartas partes al concentrar 9.999,2 millones de euros, equivalentes al 73% del gasto mensual. Por su parte, las pensiones de viudedad ascendieron a 2.199,5 millones de euros, las de incapacidad permanente a 1.262,8 millones y la de orfandad a 177,7 millones. Para las prestaciones a favor de familiares se destinaron 36,6 millones de euros.

En cuanto al importe medio, la pensión media del sistema se situó en 1.315,3 euros mensuales, con un aumento del 4,4% interanual. Poniendo el foco en la jubilación, cerca de 6,6 millones de personas perciben actualmente esta prestación, la mayoría hombres, con una presencia del 59,1%. Los datos del Ministerio también indican diferencias notables entre regímenes: la pensión media bajo el Régimen General es de 1.668,7 euros mensuales, los autónomos registran un promedio de 1.011,6 euros, en la Minería del Carbón la cifra asciende a 2.909 euros, y en el Régimen Especial del Mar marca 1.672,8 euros.

La pensión media de viudedad se sitúa en 936,7 euros y es la principal fuente para casi 1,5 millones de beneficiarios, en su mayoría mujeres (95,7%).

(Noticia en ampliación)

