Casi la mitad de los españoles no ahorra para la jubilación, pero solo un 13% confía en la suficiencia de la pensión pública

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones en España se ha intensificado en los últimos años ante el envejecimiento de la población y el déficit creciente del sistema público. Cada vez hay más jubilados y menos trabajadores activos, lo que para algunos expertos amenaza la viabilidad financiera del modelo de reparto. Mientras se plantean medidas como elevar la edad de jubilación, ampliar los años de cotización o fomentar planes privados complementarios, el nivel de previsión de los españoles para esta etapa sigue siendo foco de preocupación.

La preocupación por el futuro financiero tras la jubilación se manifiesta con fuerza en España, donde la IV Encuesta Paneuropea de Pensiones elaborada por Unespa revela que el 49% de los españoles no ahorra para la jubilación, superando en nueve puntos la media europea. A pesar de esta cifra, solo el 13% de los encuestados cree que la pensión pública bastará para mantener su nivel de vida tras la jubilación, y el 53% estima que necesitará un ahorro complementario, cinco puntos por debajo de la media europea.

Aunque el nivel de confianza es bajo, la expectativa sobre la cobertura que ofrecerán las pensiones públicas y ocupacionales en España resulta más elevada que en el resto del continente. De acuerdo con los datos del informe, los españoles esperan recibir, de media, el 61% de su último salario a través del sistema público, mientras que la media europea se sitúa en el 53%. Esta cifra se incrementa hasta el 71% entre los encuestados de más de 51 años, mientras que tanto las mujeres como los jóvenes manifiestan menos confianza respecto al nivel de su futura pensión.

Varias personas mayores en un parque en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino / Europa Press)

Los datos también reflejan el alcance actual de los planes de pensiones individuales y de empresa en España. Solo el 25% de los españoles cuenta con un plan de pensiones individual, seis puntos por debajo de la media europea, mientras que el 15% ahorra a través de un plan de empresa, frente al 28% en Europa. Unespa destaca que España tiene mucho camino por recorrer en el segundo pilar de la previsión social complementaria, y resalta que el 73% de los consultados apoyaría que las empresas incluyeran automáticamente a sus trabajadores en un plan de empresa con opción de baja voluntaria, superando en cinco puntos la media continental.

El perfil español es menos adverso al riesgo

A la hora de seleccionar productos de ahorro, el 78% de los españoles prioriza la seguridad, garantizando al menos la devolución de su capital con productos de muy bajo riesgo, frente al 81% de los europeos, mientras que el 22% prefiere opciones con mayor potencial de rentabilidad y asume más riesgos, una cifra ligeramente superior a la media europea. En cuanto al comportamiento de los ahorradores, el 65% mantiene estables sus aportaciones a los planes de pensiones, el 16% las ha aumentado en el último año, el 9% las ha reducido y el 4% ha rescatado su plan.

Reparando en las modalidades de cobro tras la jubilación, en cambio, el 44% prefiere una renta vitalicia, el 30% opta por un pago único, el 11% elige retirar fondos de manera ocasional mientras el resto permanece invertido y el 15% selecciona una combinación de todas las alternativas.

La educación financiera, asignatura pendiente

El informe pone de relieve la relevancia de la educación financiera y de las campañas de concienciación para estimular el ahorro desde edades tempranas. Unespa subraya que, en el actual contexto, estas herramientas resultan fundamentales para promover hábitos de previsión entre la ciudadanía.

Estar jubilado y trabajar será posible: en qué consiste la nueva reforma de las pensiones que pone de acuerdo a Sánchez y Feijóo

En cuanto a los canales de información, dos de cada tres españoles prefieren recibir información sobre pensiones en formato digital, aunque valoran la posibilidad de solicitarla en papel. Además, el 70% de los encuestados considera que una etiqueta nacional o europea que certifique la estandarización de los productos les facilitaría la toma de decisiones respecto a sus ahorros, un porcentaje que se sitúa muy por encima del 49% de los europeos.

Tres de cada diez no muestra interés en ahorrar

Un 56% de los encuestados que no ahorran expresa la voluntad de hacerlo en algún momento, aunque las motivaciones y posibilidades varían significativamente. Entre quienes aún no han comenzado a ahorrar, solo el 8% de los encuestados tiene previsto empezar próximamente, mientras que el 30% declara que sus circunstancias económicas actuales se lo impiden y un 18% reconoce la falta de información suficiente sobre productos de pensiones complementarias. Por otra parte, un 31% de los consultados que no ahorra admite no tener interés en hacerlo, bien por contar con otras fuentes de ingresos o por otros motivos.

Respecto al origen de los ahorros, el 28% de quienes han empezado a ahorrar lo hizo tras recibir asesoramiento profesional, mientras que el 22% lo hizo a través de planes de empresa. Otros factores de influencia son las recomendaciones de amigos o redes sociales (26%), los sistemas de seguimiento de pensiones (20%) y, en menor medida, las campañas públicas de concienciación, que solo motivaron al 3%.