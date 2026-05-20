El exjefe militar de OTAN desvela conversaciones entre Mark Rutte y Pedro Sánchez durante “más de 20 horas” sobre inversión militar

FOTO ARCHIVO. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte (d), recibe al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (i). EFE/ J.J. Guillén

El expresidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, ha revelado en una entrevista con Europa Press que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha mantenido intercambios telefónicos con Pedro Sánchez en los últimos meses. Según Bauer, ambas figuras ha hablado “durante más de 20 horas”, en varias llamadas, con el objetivo de cerrar un acuerdo sobre los nuevos objetivos de capacidades militares, vinculados al aumento del gasto en defensa al 3,5% del PIB.

En la última cumbre de la OTAN en La Haya, la mayoría de aliados acordaron esta primera subida del gasto militar con el objetivo de acabar llegando a un 5%. España fue el país más recíproco a este proyecto, pues aseguraba que podía alcanzar los objetivos sin tener que llegar a tal cantidad. Esto provocó el inicio de un duelo de declaraciones entre Pedro Sánchez y Donald Trump que sigue en la actualidad.

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La negociación, según Bauer, fue decisiva para que España, a través de su presidente, aceptara los compromisos que la OTAN define como su “lista de la compra” en materia de seguridad colectiva y modernización de armamento. “España, a través del presidente Sánchez, dijo: ‘Sí, estoy de acuerdo’. Y España debería adquirir estas capacidades”, ha asegurado Bauer en la entrevista.

Bauer ha subrayado que el cumplimiento de estos compromisos será evaluado de manera anual y que, si no compra lo que prometió comprar, entonces se le puede reprochar legítimamente a España, igual que a otras naciones que no cumplan lo prometido”. De esta manera, el compromiso militar sigue siendo un posible obstáculo para las relaciones de España con sus aliados.

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha negado este lunes que haya concedido una claúsula de exclusión a España para que no se comprometa a gastar el 5% en Defensa, como pactarán los aliados en la cumbre de La Haya, y ha indicado que el cálculo de la organización es que España tendrá que gastar el 3,5% de su PIB en Defensa para cumplir los requerimientos militares pactados por la OTAN, a los que España ha vinculado su inversión militar tras pactar más flexibilidad. (Fuente: Europa Press / OTAN)

“Europa ya está en guerra con Rusia”

Durante la conversación, el antiguo responsable militar de la OTAN ha lanzado una advertencia sobre el escenario de seguridad en Europa. Bauer ha considerado que “Europa ya está en guerra con Rusia”, aunque no de forma convencional. A su juicio, se libra una batalla diaria en el ámbito cibernético y la desinformación, que afectan a empresas, hospitales e infraestructuras críticas. También ha sostenido que la amenaza se extiende a campañas de manipulación informativa en todos los países aliados, incluida España.

Bauer ha advertido que “es ingenuo pensar que solo estamos en guerra si los tanques rusos entran rodando por Madrid”. Ha mencionado que los sabotajes como los apagones (pone de ejemplo la situación que se vivió en España el pasado año) reflejan el tipo de caos que precede o acompaña a los conflictos y ha alertado sobre la infiltración rusa en sistemas esenciales a través de ciberataques prolongados.

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Tampoco ha querido descartar la posibilidad de un ataque militar convencional por parte de Rusia, recordando que la invasión de Ucrania en 2022 sorprendió a quienes creían que las guerras físicas pertenecían al pasado. Según Bauer, Moscú combina tácticas tradicionales con tecnología avanzada, como misiles hipersónicos y operaciones de desinformación, con el propósito de desorganizar a los aliados. “Estoy absolutamente seguro de que los rusos harán todo lo posible para asegurarse de que no podamos organizarnos”, ha concluido.