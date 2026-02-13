La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

En los útlimos doce meses, la Seguridad Social ha sumado un total de 195.129 afiliados de origen extranjero tras una caída del 1,5% respecto al máximo histórico de diciembre, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En enero de 2026, el mercado laboral español cuenta ya con más de tres millones de ocupados foráneos, de los que casi medio millón son autónomos.

En total, el sistema registra 3.038.158 afiliados extranjeros, una cifra que eleva hasta el 14,1% el porcentaje de los cotizantes en España que son migrantes. Su presencia destaca especialmente en sectores como la hostelería, la agricultura, la construcción y transporte, así como en telecomunicaciones y programación informática, donde ocupan el 31% de los puestos de trabajo por cuenta propia. Más allá de estos segmentos de actividad, la población trabajadora migrante comienza a introducirse de forma significativa en la administración y el sector inmobiliario, según ha explicado en comunicado a prensa la cartera dirigida por Elma Saiz.

Afiliados por nacionalidad. Valores absolutos. Total Sistema. Datos sin ajustar. (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

La ministra ha puesto en valor el peso de los extranjeros en el tejido económico español señalando que se trata de “personas que trabajan, emprenden y cotizan y contribuyen a sostener sectores clave denuestra economía”. Saiz también ha señalado el dato del último mes, en el que se registraron 23.309 nuevos afiliados foráneos, como ”reflejo de una realidad que forma parte del presente y del futuro denuestro país”.

Cuatro de cada diez son mujeres

Si se toma enero de 2022 como base para la comparación, el incremento ronda las 800.000 altas desde que entró en vigor la reforma laboral. De los más de tres millones de extranjeros afiliados, cerca de 1,7 millones son hombres y casi 1,3 millones son mujeres, que ya constituyen el 42,6% del total de trabajadores extranjeros.

Porcentaje de extranjeros sobre el total de afiliados. (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

En cuanto al origen, siguen predominando los migrantes extracomunitarios y solo uno de cada tres afiliados extranjeros proviene de algún país de la Unión Europea. Los venezolanos encabezan el crecimiento relativo, con 34.651 nuevas afiliaciones en el último año, una subida del 19,7%. Les siguen los colombianos (28.890, +13,3%) y los marroquíes (26.396, +7,7%). No obstante, el mayor colectivo extranjero por volumen sigue siendo el de Marruecos, con 369.584 cotizantes, seguido por Rumanía (331.107), Colombia (245.960), Venezuela (210.984), Italia (201.477), China (126.907), Perú (99.459) y Ucrania (77.770).

Casi un 30% de los empleados en hostelería son extranjeros

En cuanto a la distribución sectorial, los trabajadores extranjeros tienen una presencia destacada en hostelería, donde representan el 28,9% de los afiliados al Régimen General, pero también en agricultura (son el 26,4%), en construcción (23,5%) y en transporte y actividades administrativas, con el 17,6% y el 17,4%, respectivamente.

Varios trabajadores migrantes trabajan en el campo. EFE/Rafa Alcaide

Además del protagonismo en sectores tradicionales, la presencia extranjera sigue al alza en áreas de mayor cualificación. En telecomunicaciones y programación informática, ya suponen el 13,7% de los cotizantes; en actividades científicas y técnicas, el 10,4%; y en actividades financieras, el 5,6%.

Trabajo autónomo y emprendimiento migrante

El fenómeno migratorio no solo se limita al empleo asalariado. El trabajo por cuenta propia muestra también un crecimiento destacado: en enero, 496.330 extranjeros ejercen como autónomos, un 6,2% más que el año anterior.

El peso de este colectivo destaca especialmente en sectores de alta cualificación: en telecomunicaciones y programación informática, los extranjeros representan el 30,8% del total de autónomos. También tienen fuerte presencia en hostelería (25%), actividades inmobiliarias (19%), así como en actividades administrativas y construcción (17,6% en ambos casos).