España

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

Tras el máximo histórico de diciembre, la Seguridad Social registró 23.309 altas de personas migrantes en enero, que en total se corresponden con el 14,1% de los cotizantes en España

Guardar
Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

En los útlimos doce meses, la Seguridad Social ha sumado un total de 195.129 afiliados de origen extranjero tras una caída del 1,5% respecto al máximo histórico de diciembre, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En enero de 2026, el mercado laboral español cuenta ya con más de tres millones de ocupados foráneos, de los que casi medio millón son autónomos.

En total, el sistema registra 3.038.158 afiliados extranjeros, una cifra que eleva hasta el 14,1% el porcentaje de los cotizantes en España que son migrantes. Su presencia destaca especialmente en sectores como la hostelería, la agricultura, la construcción y transporte, así como en telecomunicaciones y programación informática, donde ocupan el 31% de los puestos de trabajo por cuenta propia. Más allá de estos segmentos de actividad, la población trabajadora migrante comienza a introducirse de forma significativa en la administración y el sector inmobiliario, según ha explicado en comunicado a prensa la cartera dirigida por Elma Saiz.

Afiliados por nacionalidad. Valores absolutos.
Afiliados por nacionalidad. Valores absolutos. Total Sistema. Datos sin ajustar. (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

La ministra ha puesto en valor el peso de los extranjeros en el tejido económico español señalando que se trata de “personas que trabajan, emprenden y cotizan y contribuyen a sostener sectores clave denuestra economía”. Saiz también ha señalado el dato del último mes, en el que se registraron 23.309 nuevos afiliados foráneos, como ”reflejo de una realidad que forma parte del presente y del futuro denuestro país”.

Cuatro de cada diez son mujeres

Si se toma enero de 2022 como base para la comparación, el incremento ronda las 800.000 altas desde que entró en vigor la reforma laboral. De los más de tres millones de extranjeros afiliados, cerca de 1,7 millones son hombres y casi 1,3 millones son mujeres, que ya constituyen el 42,6% del total de trabajadores extranjeros.

Porcentaje de extranjeros sobre el
Porcentaje de extranjeros sobre el total de afiliados. (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

En cuanto al origen, siguen predominando los migrantes extracomunitarios y solo uno de cada tres afiliados extranjeros proviene de algún país de la Unión Europea. Los venezolanos encabezan el crecimiento relativo, con 34.651 nuevas afiliaciones en el último año, una subida del 19,7%. Les siguen los colombianos (28.890, +13,3%) y los marroquíes (26.396, +7,7%). No obstante, el mayor colectivo extranjero por volumen sigue siendo el de Marruecos, con 369.584 cotizantes, seguido por Rumanía (331.107), Colombia (245.960), Venezuela (210.984), Italia (201.477), China (126.907), Perú (99.459) y Ucrania (77.770).

Casi un 30% de los empleados en hostelería son extranjeros

En cuanto a la distribución sectorial, los trabajadores extranjeros tienen una presencia destacada en hostelería, donde representan el 28,9% de los afiliados al Régimen General, pero también en agricultura (son el 26,4%), en construcción (23,5%) y en transporte y actividades administrativas, con el 17,6% y el 17,4%, respectivamente.

Varios trabajadores migrantes trabajan en
Varios trabajadores migrantes trabajan en el campo. EFE/Rafa Alcaide

Además del protagonismo en sectores tradicionales, la presencia extranjera sigue al alza en áreas de mayor cualificación. En telecomunicaciones y programación informática, ya suponen el 13,7% de los cotizantes; en actividades científicas y técnicas, el 10,4%; y en actividades financieras, el 5,6%.

Trabajo autónomo y emprendimiento migrante

El fenómeno migratorio no solo se limita al empleo asalariado. El trabajo por cuenta propia muestra también un crecimiento destacado: en enero, 496.330 extranjeros ejercen como autónomos, un 6,2% más que el año anterior.

El peso de este colectivo destaca especialmente en sectores de alta cualificación: en telecomunicaciones y programación informática, los extranjeros representan el 30,8% del total de autónomos. También tienen fuerte presencia en hostelería (25%), actividades inmobiliarias (19%), así como en actividades administrativas y construcción (17,6% en ambos casos).

Temas Relacionados

Seguridad SocialMercado LaboralAfiliaciónInmigraciónTrabajadores EspañaMigrantesInmigración EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La reina Letizia se salta el protocolo en el Palacio de la Zarzuela: su cariñoso gesto con Claudia Tecglen

El emotivo encuentro de la esposa de Felipe VI con la galardonada con el Premio Princesa de Girona 2022 ha demostrado la estrecha relación que ambas mantienen

La reina Letizia se salta

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 13 febrero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los resultados

El sistema que está ganando terreno en las cocinas por encima de la vitrocerámica o la inducción

La alternativa es mucho más eficiente, rápida y además reduce el riesgo de accidentes o quemaduras

El sistema que está ganando

Orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026: Kitai, The Quinquis, Izan Llunas o Dani J abrirán la gala

Entre los finalistas que optan al trofeo de la sirenita el próximo sábado 14 de febrero se encuentran Mayo, Asha, Izan Llunas o Miranda! y Bailamamá, entre otros

Orden de actuación de la

José Abellán, cardiólogo: “El ejercicio físico es un arma muy potente para prevenir el cáncer”

El especialista destaca cómo la actividad física regular mejora la respuesta inmune y la tolerancia a los tratamientos oncológicos

José Abellán, cardiólogo: “El ejercicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

La siniestralidad laboral deja 735

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado, una captura de pantalla puede no servirte en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El cierre de las nucleares “encarecerá” un 23% el coste de la vida y supondrá la “pérdida” de miles de empleos

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa