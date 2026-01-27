La regularización de migrantes beneficiará a hostelería, construcción y campo: los extranjeros aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social

Un camarero atiende una mesa en una terraza en el centro de Madrid, a 24 de marzo de 2025, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

El anuncio de la regularización extraordinaria de personas extranjeras pactado por el PSOE y Podemos beneficiará al mercado laboral español, por la mano de obra inmigrante, que ha acompañado los avances en empleo de los últimos años. En concreto, este grupo poblacional representa “una gran fuerza laboral” con casi un millón de afiliados a la Seguridad social desde antes de la pandemia, según han explicado desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Además, desde el Ministerio han añadido que esta regularización “ordena situaciones laborales ya existentes, permitiendo que el trabajo se realice con derechos, cotización y seguridad jurídica”. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a 1 de octubre de 2025 había en España 7,1 millones de personas con nacionalidad extranjera y 3,7 millones de personas extranjeras ocupadas a cierre de 2025, lo que supone que aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social, mientras que solo suponen el 1% del gasto.

De manera concreta, durante 2025 se han sumado al mercado español 258.000 ocupados foráneos, lo que supone el 42% de todo el empleo creado en el ejercicio. Del total de ocupados extranjeros (3,57 millones), unos 2,2 millones llevan siete años o más en España. además, destaca como ocupación el sector servicios (2,5 millones) y proceden en su mayor parte de América Latina (1,5 millones), seguidos por los de la Unión Europea (987.100), el resto del mundo (851.500) y el resto de Europa (257.300).

En cuanto a la ocupación, la mayoría de los trabajadores extranjeros se encuadran dentro del régimen general como asalariados (2,6 millones), destacando los sectores de la hostelería (415.504), el comercio (339.196), las actividades administrativas y servicios auxiliares (266.455), la construcción (243.480) y la industria manufacturera (208.130), que serían los más beneficiados por la nueva regulación. Los marroquíes encabezan la lista de proveniencia de cotizantes foráneos, seguidos de rumanos, colombianos, venezolanos, italianos y chinos.

Además de los sectores mencionados antes, el agrario cuenta con 248.217 trabajadores extranjeros y, el del hogar, con 143.687 empleados inmigrantes. También destaca la presencia de estos en el régimen de autónomos, donde en diciembre se registró un máximo histórico de 496.888 personas, llegando a copar ocho de cada diez nuevos trabajadores por cuenta propia en 2025.

Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

El campo y la falta de mano de obra

Por su parte, desde las distintas asociaciones del sector agrario han recibido de manera positiva la iniciativa del Ejecutivo. “El campo español necesita contratar a personas migrantes para llevar a buen término sus cosechas y cuidar a sus animales”, han señalado desde Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), haciendo hincapié en la necesidad del sector de cubrir la falta de trabajadores en una amplia variedad de territorios y sectores.

“Esas personas contribuirán a sostener el estado del bienestar en el presente y en el futuro, así como a aportar vida, juventud y capacidad de trabajo a zonas como el medio rural”, señalan desde UPA, que ha defendido que la población inmigrante que ya vive en el medio rural se regularice: “El objetivo debe ser la integración total en nuestra sociedad”.

Desde COAG han destacado que la regularización es una demanda que llevan arrastrando “desde hace mucho tiempo” ante la falta de mano de obra y ha exigido que se tenga en cuenta al sector agrario para iniciar todo el proceso, reclamando “mesa de interlocución agraria en el Ministerio de Empleo, puesto que es algo necesario para el sector agrario”, que necesita que “esta nueva mano de obra encaje” en la actividad primaria, según Andrés Góngora, miembro de su Comisión Ejecutiva.

Los hosteleros piden acompañar la medida con formación

La regulación extraordinaria de inmigrantes también ha sido valorada por la patronal de Hostelería de España que ha pedido acompañar esta medida con programas de formación para avanzar en el objetivo de profesionalización de los tejidos productivos. Según la patronal, en los últimos años el peso de la población extranjera en el sector ha crecido, pero también han crecido los problemas del sector para encontrar trabajadores cualificados.

De cara al futuro, las últimas proyecciones de la Autoridad Fiscal señalan que el peso de la población con nacionalidad extranjera sobre la población total crecerá del 13,4% en 2024 al 17% en 2050 y al 19% en 2070. Aún así, han advertido que el actual flujo migratorio no será suficiente para suplir el descenso de la población en edad de trabajar a partir de 2029.