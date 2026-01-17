España

Los trabajadores venezolanos arrebatan a los colombianos el primer puesto de nuevas afiliaciones extranjeras a la Seguridad Social

Del total de empleados no españoles, cerca de 1,8 millones son hombres, mientras que el número de mujeres supera los 1,3 millones, creciendo casi un 6% con respecto a 2024

Una mujer sujeta la bandera
Una mujer sujeta la bandera de Venezuela durante la concentración de celebración por la captura de Nicolás Maduro, en la Puerta del Sol, a 3 de enero de 2026, en Madrid (España). (Diego Radamés / Europa Press)

La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social cerró 2025 con un récord histórico, alcanzando en diciembre los 3.135.581, lo que supone más de 800.000 afiliados más que antes de la reforma laboral y casi un millón más que antes del impacto de la pandemia en diciembre de 2019. Marruecos sigue siendo el país con más afiliados totales, pero los venezolanos han logrado hacerse con el primer puesto en nuevas afiliaciones, superando a los trabajadores procedentes de Colombia.

Los extranjeros (procedentes de la Unión Europea y extracomunitarios) sumaron durante los 12 meses de 2025 un total de 208.000 ocupados, una evolución casi ininterrumpida a lo largo del año, superando los tres millones en mayo. Desde diciembre de 2019, los datos de afiliación de empleados extranjeros ha crecido un 45%, siendo 2025 el tercer año consecutivo en el que la afiliación de este grupo se mantiene por encima de las 200.000 personas. Respecto al total de afiliados a la Seguridad Social, los extranjeros representan el 14,1% (+0,6).

Del total de trabajadores extranjeros afiliados, cerca de 1,8 millones son hombres, mientras que el número de mujeres supera los 1,3 millones, creciendo casi un 6% con respecto a diciembre de 2024 y representando el 43% del total de afiliados no nacionales. Respecto a la nacionalidad, solo el 29,9% procede de países de la UE. Marruecos sigue siendo el principal contribuyente de afiliados, seguido de Rumanía, Colombia, Venezuela, Italia y China.

Venezuela, el que más crece en nuevas afiliaciones

Por segundo año consecutivo, Marruecos es el país que más trabajadores extranjeros aporta a la Seguridad Social (373.436), un 7,7% más que en 2024. El segundo país, Rumanía, llegó en 2025 a los 336.530 afiliados (+0,5). El tercero en la lista de afiliados totales es Colombia (250.248), que creció en 2025 un 13%. Pese a este aumento, los afiliados venezolanos superaron a los colombianos en número de nuevos cotizantes, llegando al total de 215.735 trabajadores, lo que supone 40.614 más que en 2024 (23,2%).

Durante 2025, el crecimiento de la afiliación extranjera ha sido más notable en las comunidades de Asturias (29.426), Extremadura (21.096) y Galicia (77.880), aunque su media de trabajadores extranjeros cotizantes continúa por debajo de la media nacional. Cataluña (697.103), Madrid (631.423), Andalucía (391.324) y Comunidad Valenciana (386.373) son las CCAA con más afiliados extranjeros al cierre del año.

“El balance de 2025 demuestra que la aportación de las personas extranjeras es estructural y decisiva para el crecimiento del empleo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la prosperidad compartida de nuestro país”, ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que destacó también que los extranjeros eligen España “para vivir, trabajar y contribuir al bienestar común”.

Hostelería, agricultura y construcción como primera elección de los extranjeros

Desglosando por sector ocupacional, los trabajadores extranjeros son especialmente relevantes dentro del Régimen General de la Seguridad Social, siendo mayor su peso en Hostelería (28,8%), Agricultura (26%), Construcción (23,2%) y en Transporte y Actividades Administrativas (17,7%). Además, Transporte y Almacenamiento registra el mayor crecimiento interanual de afiliados extranjeros, con un 26% más que en diciembre de 2024, seguido de Suministro de Agua, Construcción y Agricultura.

Los datos del Ministerio también reflejan un crecimiento de la afiliación extranjera en el trabajo por cuenta propia. Al cierre de 2025, los autónomos extranjeros alcanzaron los 496.888, siendo el máximo histórico y creciendo un 6,3% interanual. Así mismo, el número de autónomos extranjeros ha aumentado un 25,9% en Información y Comunicaciones, un 22% en Suministro de Energía y un 19,2% en Actividades Profesionales.

