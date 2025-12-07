España

El 80% del crecimiento económico registrado en España entre 2019 y 2025 se debe a la población extranjera, según el Banco Central Europeo

La población de la zona del euro está envejeciendo y los trabajadores extranjeros ayudan a hacer frente a este desafío

Guardar
Trabajadores inmigrantes cosechan durante el
Trabajadores inmigrantes cosechan durante el fin de semana. (Reuters)

La llegada de trabajadores extranjeros en los últimos años ha participado decisivamente en el crecimiento sólido de la fuerza laboral en la zona euro: ha supuesto un contrapeso parcial frente a las tendencias demográficas negativas de una población cada vez más envejecida y su contribución al crecimiento del PIB es cada vez más visible.

Son las principales conclusiones de un informe del Banco Central Europeo (BCE), que ha expuesto la magnitud de este efecto positivo que resulta evidente en todos los países, aunque con distinta intensidad. Para algunas economías europeas, como Alemania o España, ya se puede afirmar que el crecimiento habría sido mucho más lento sin la aportación de los trabajadores extranjeros.

Tradicionalmente, se asume que el aumento de la oferta laboral derivado de la inmigración puede ejercer presión a la baja sobre los salarios y las condiciones de trabajo. Pero los datos del BCE muestran una realidad distinta en los últimos años: los trabajadores extranjeros han mejorado su posición en el mercado laboral, como evidencian sus menores tasas de desempleo, la reducción de la sobrecualificación y su creciente nivel educativo.

Inmigrante que trabaja en el
Inmigrante que trabaja en el campo (EFE)

El aumento de los trabajadores inmigrantes, tanto en su número como en sus tasas de participación laboral, ha elevado el PIB total en España. A pesar de estos avances, aún existe margen para alinear sus cualificaciones con los requisitos de los empleos. Esto permitiría mejorar la estabilidad laboral y reforzaría su participación en el crecimiento de la productividad, señala el BCE. Y aunque la institución afirma que se trata de un dato positivo, hay un matiz importante.

La economía española produce ahora más en términos agregados gracias al aumento de la fuerza laboral. Sin embargo, este tipo de crecimiento puede tener efectos muy distintos cuando se analiza desde el total de producción o desde la producción por persona. Por eso, para entender el alcance real de este impulso, es necesario distinguir entre el incremento del PIB y la evolución del PIB per cápita.

PIB o PIB per cápita

Para medir la salud de cualquier economía, siempre se acude al mismo indicador: el Producto Interior Bruto (PIB). La definición de cualquier libro de texto de economía es: “Todos los bienes y servicios que se producen en un país durante un periodo determinado, usualmente un año”. No obstante, esta métrica deja un margen variable, como el número de población, mientras que el PIB per cápita sí que tiene en cuenta el número de habitantes. Es decir, este segundo sirve como un instrumento más preciso para medir el nivel de vida medio.

Un hombre que hace sus
Un hombre que hace sus finanzas particulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otras palabras, un aumento del PIB no implica necesariamente una mejora del PIB per cápita, o sea, de la riqueza de la población. De hecho, si la población crece al mismo ritmo o más rápido que la producción, el bienestar medio puede quedarse igual o incluso disminuir. Básicamente, si mañana Portugal se anexionase a España y naciera un nuevo país ibérico, el PIB aumentaría, pero el PIB per cápita sería el mismo.

¿Y cómo está el PIB per cápita?

Aunque España ha registrado incrementos relevantes en su PIB total en las últimas décadas, el PIB per cápita ha crecido de forma mucho más moderada. Así, buena parte del crecimiento económico reciente se ha sustentado en el aumento de población y de personas empleadas. En otras palabras, el crecimiento no ha venido de la mano de una mejora real de la productividad o del nivel de vida medio.

Monedas de un euro en
Monedas de un euro en forma de círculo sobre la bandera de la Unión Europea. (Europa Press)

De hecho, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España ha avanzado menos en PIB per cápita que en PIB total, especialmente durante las fases de expansión económica. Esto sugiere que, aunque el país produce más bienes y servicios en total, cada persona no aporta (ni recibe) mucho más que hace 20 o 30 años.

En este sentido, el crecimiento demográfico, incluida la llegada de trabajadores extranjeros, ha sostenido la actividad económica, pero apenas ha impulsado el bienestar medio de los españoles en comparación con otros países de nuestro entorno. No obstante, este crecimiento del PIB total tiene un elemento claramente positivo. Significa que quienes han llegado a España en busca de oportunidades están participando activamente en la economía y beneficiándose de ella.

Estos elementos ofrecen un mapa más claro de qué está sucediendo en la economía española con el flujo migratorio. Aun así, más allá del debate económico, no se puede negar la relevancia de los inmigrantes, que constituyen un 80% del crecimiento registrado en España en los últimos años.

Temas Relacionados

PIB EspañaInmigración EspañaMigrantesBCECrecimiento EspañaOCDEEspaña-EconomiaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Juanma Lorente, abogado: “Te pueden despedir por ir demasiado al baño durante tu jornada laboral”

El letrado explica en qué casos una empresa puede cronometrar las visitas al baño y cuándo el despido sería legal o nulo en España

Juanma Lorente, abogado: “Te pueden

Las series más populares de Prime Video España que no podrás dejar de ver

En la batalla entre servicios de streaming, Prime Video busca mantenerse a la cabeza

Las series más populares de

Douglas Kelley, el psiquiatra que probó que los nazis “no estaban locos”: el terrorífico diagnóstico que dio paso a los juicios de Núremberg

El especialista convivió durante ocho meses con los veinticuatro exmiembros del Tercer Reich convocados al banquillo de Núremberg

Douglas Kelley, el psiquiatra que

Fran Ortega, fisioterapeuta: “Si tienes dolor de cabeza constantemente, prueba a hacer esto antes de tomarte un paracetamol”

Para completar la rutina, el experto propone un automasaje en la parte posterior que puede mitigar el dolor de forma general

Fran Ortega, fisioterapeuta: “Si tienes

La jueza decreta prisión provisional para el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional detenido en Valladolid

El inspector habría sido investigado durante casi un año por Asuntos Internos por presuntamente quedarse con alijos de droga intervenidos

La jueza decreta prisión provisional
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza decreta prisión provisional

La jueza decreta prisión provisional para el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional detenido en Valladolid

Un hombre consigue una indemnización de 40.158 euros tras haber perdido el testículo derecho por un diagnóstico erróneo

El presidente de Melilla denuncia que las promesas de una reapertura de aduanas con Marruecos son una “tomadura de pelo” y asegura que no pasa “ni un yogur”

Procedente el despido de una trabajadora de Lidl con más de 20 años de experiencia por cerrar el establecimiento antes de la hora

Cómo funciona el sistema electoral de Extremadura y por qué será clave en los comicios del 21 de diciembre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Te pueden

Juanma Lorente, abogado: “Te pueden despedir por ir demasiado al baño durante tu jornada laboral”

Madrid renueva las tarifas de taxi en 2026: aumento del 2,4% y ajustes según destino y horario

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, explica cuánto se cobra si trabajas un día festivo: “Es importante conocer el convenio colectivo”

DEPORTES

Lando Norris se proclama campeón

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste