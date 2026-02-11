España

¿Sabías que puedes hacer tu propio yogur natural en casa? La receta más fácil sin herramientas especiales

Irónicamente, lo único que necesitamos para elaborar un yogur casero es otro yogur; este nos aportará el fermento necesario para conseguir una textura y sabor perfectos

Cómo hacer yogur natural casero
Cómo hacer yogur natural casero

Una elaboración casera siempre tendrá un valor añadido, un extra de cariño y cuidado que se traduce en mejor sabor y salud. Aunque estemos acostumbrados a comprar muchos productos directamente en el supermercado, nunca es tarde para lanzarnos a preparar en casa alimentos como el yogur, un lácteo fermentado que podemos hacer de forma casera sin ningún problema.

Existen yogurteras con las que preparar yogures de una forma fácil y rápida, pero no necesitamos tener en casa una para conseguir elaborar este saludable postre. Para ello necesitaremos leche, por supuesto, pero también otro yogur; este, incluso aunque sea comprado, actuará como fermento porque contiene las bacterias necesarias para llevar a cabo este proceso. Únicamente con estos dos elementos, podemos lograr un resultado cremoso y con un punto ácido irresistible, perfecto para desayunos, meriendas, postres o como base para otras recetas dulces.

Receta de yogur casero

El yogur casero es un fermentado lácteo que se obtiene al mezclar leche previamente calentada con una pequeña cantidad de yogur natural. El secreto está en mantener la mezcla a una temperatura templada durante varias horas para que las bacterias transformen la leche en yogur, aportando esa textura y sabor tan característicos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 8-10 horas (incluye fermentación)
    • Tiempo activo de preparación: 15 minutos

Ingredientes

  • 1 litro de leche entera (fresca o UHT)
  • 1 yogur natural (125 g, sin azúcar, con fermentos activos)
  • Opcional: 2 cucharadas de leche en polvo (para mayor cremosidad)

Cómo hacer yogur casero sin yogurtera, paso a paso

  1. Calienta la leche en un cazo hasta que casi llegue a hervir, removiendo para evitar que se pegue.
  2. Retira del fuego y deja enfriar la leche hasta que esté templada (entre 40°C y 45°C; si puedes meter el dedo sin quemarte, está lista).
  3. En un bol, mezcla el yogur natural con un poco de leche templada hasta disolverlo completamente.
  4. Añade la mezcla de yogur y leche al resto de la leche templada. Remueve suavemente para integrar, sin batir.
  5. Si usas leche en polvo, agrégala en este momento y remueve bien para evitar grumos.
  6. Vierte la mezcla en tarros de cristal limpios. Tápalos con film o una tapa.
  7. Mantén los tarros en un lugar templado y sin corrientes (puedes usar el horno apagado, pero con la luz encendida, o envolver los tarros en una manta).
  8. Deja fermentar entre 8 y 10 horas, sin moverlos para evitar que el yogur quede líquido. Cuanto más tiempo, más firme y ácido será el yogur.
  9. Cuando el yogur haya cuajado, guárdalo en la nevera al menos 2 horas antes de consumir para mejorar textura y sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6-8 porciones (tarros pequeños de yogur).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 65-80 kcal
  • Proteínas: 3-4 g
  • Grasas: 3-4 g
  • Hidratos de carbono: 5-6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva el yogur en la nevera, bien tapado, hasta 7 días. Si observas líquido separado (suero), simplemente remueve antes de consumir.

