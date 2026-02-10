España

Yong Wu Nagahira, chef chino-japonés: “Para hacer un arroz tres delicias, deja el grano en remojo y con agua fría unos 30 minutos”

El cocinero del restaurante Ikigai tiene sus propios consejos para conseguir un arroz suelto y nada apelmazado

A estas alturas, ya casi todos sabemos que el arroz tres delicias es un invento creado por y para el paladar occidental. Pocos restaurantes de auténtica cocina china defienden este plato como propio, una invención que, a pesar de su sencillez y su poco parecido con las recetas que en realidad se disfrutan en el continente asiático, ha conseguido triunfar entre los europeos. Es, además, un plato muy sencillo que, si somos un poco cocinillas, podemos elaborar en casa sin ningún problema.

Pero incluso este plato tan simple puede entrañar cierta complicación. Para conseguir un resultado perfecto a la hora de preparar esta receta de arroz frito, hemos de prestar atención a los detalles. A ello nos anima el chef Yong Wu Nagahira, del restaurante Ikigai en Madrid (1 Sol Repsol), uno de los grandes iconos de la gastronomía asiática en Madrid. A esta receta le ha dedicado uno de sus últimos vídeos en Instagram, una receta muy sencilla que nos permitirá bordar este clásico.

Durante su explicación, Nagahira nos recomienda comenzar poniendo “el arroz en remojo con agua fría unos treinta minutos hasta que el arroz quede blanquito”. Este paso, según detalla, marca la diferencia en la textura final del plato, consiguiendo un grano esponjoso y suelto, gracias a habernos deshecho de gran parte del almidón que produce el arroz. Mientras el arroz descansa, el chef nos sugiere preparar los ingredientes cortando en pequeños cubos el jamón cocido y la zanahoria. Los huevos, por su parte, deben romperse en un bol.

Una vez pasado el tiempo de remojo y antes de lanzarnos a cocerlo, el arroz requiere aún algo de nuestra atención. “Lo lavamos unas tres o cuatro veces para quitar el almidón, colamos y ponemos en una cocedera de arroz u olla y le echamos agua, muy poquita, a ras del arroz”, indica el cocinero. Cuando el arroz ha terminado de cocerse, conseguiremos un grano suelto, esponjoso y al dente, ideal para freír en el wok y mezclar con el resto de ‘delicias’.

Es la hora, por lo tanto, de encender los fuegos: “Ponemos el wok o sartén a máxima potencia de fuego hasta que humee y echamos el aceite”, indica Nagahira. “Enseguida ponemos los huevos y rápidamente, echamos el arroz y removemos”. Tras unas vueltas, añade la zanahoria, el jamón y finalmente los guisantes, ajustando la sal sin pasarse y “teniendo en cuenta que echaremos soja”. Dos o tres minutos de salteado y un chorro de salsa de soja después, ya tendremos listo nuestro delicioso arroz tres delicias.

Receta de arroz tres delicias

El arroz tres delicias es un salteado rápido de arroz largo, jamón cocido, guisantes, zanahoria y huevo. El truco está en utilizar arroz cocido y frío para un grano suelto y no apelmazado, y en saltear todo a fuego muy alto para que los ingredientes se integren sin perder textura.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 300 g de arroz jazmín o de grano largo
  • 200 g de jamón cocido (de calidad, no fiambre)
  • 1 zanahoria
  • 100 g de guisantes
  • 3 huevos
  • 30 ml de salsa de soja
  • Sal al gusto

Cómo hacer arroz tres delicias, paso a paso

  • Pon el arroz en remojo con agua fría durante 30 minutos.
  • Lava el arroz 3-4 veces para quitar el almidón. Escurre bien.
  • Cuece el arroz en arrocera o cazuela, con poca agua, solo a ras del arroz.
  • Mientras, corta el jamón y la zanahoria en dados pequeños.
  • Rompe los huevos en un cuenco y bátelos ligeramente.
  • Una vez cocido, enfría el arroz y resérvalo.
  • Calienta el wok o sartén a máxima potencia hasta que humee. Añade un poco de aceite.
  • Vierte los huevos batidos y remueve rápidamente para que cuajen en trocitos.
  • Incorpora el arroz frío y remueve para que quede suelto.
  • Añade la zanahoria, el jamón y los guisantes. Saltea todo junto durante 2-3 minutos.
  • Agrega la salsa de soja y ajusta la sal con cuidado. Remueve de nuevo y sirve caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 330-350 kcal
  • Proteínas: 13-15 g
  • Hidratos de carbono: 50-55 g
  • Grasas: 7-9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, bien tapado, hasta 2 días. No se recomienda congelar, ya que el arroz pierde textura.

