El “viejo truco” de las colas: este es el secreto de los restaurantes para aumentar su clientela que un chef desveló a Arturo Valls

Plato preparado en un restaurante con estrella Michelin (ShutterStock)

Llenar mesas, especialmente cuando los menús superan los 100 euros por comensal, puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para los chefs de alta cocina. Incluso restaurantes con estrella Michelin se valen de ciertos trucos para conseguir que, con sencillos secretos del mundo del marketing, su clientela aumente exponencialmente.

El humorista, actor y presentador Arturo Valls, un gran amante del mundo de la gastronomía, conoce algunos de estos trucos, secretos a voces en el mundo de la restauración. Lo confesaba mientras era entrevistado en el pódcast de La Pija y la Quinqui, liderado por @carlospeguer y @capuiia.sixtina, explicando el “viejo truco” de la cola de los restaurantes.

Al preguntarle de qué se trataba este truco, Arturo Valls ha explicado que es lo que suelen hacer algunos hosteleros, aunque concretamente se trata de un truco asociado a las discotecas. “Provocan una cola y luego pasas y por dentro está vacío”, explica, algo que llamaría la atención de los posibles clientes creando expectativas.

También ocurre, de hecho, en el caso de los restaurantes, aunque de una forma algo distinta. En este caso, te dicen que “no hay mesa hasta dentro de unos meses y luego sí hay mesas”. “Me lo dijo un chef de restaurante Michelin indignado porque estábamos comiendo con mesas vacías y decía que habían puesto que había dos meses de lista de espera y mira qué coraje. Es puro marketing”, dice el presentador. Sin embargo, la entrevistadora ha sugerido que esto podía no funcionar en las generaciones más jóvenes: “¿Tú estás seguro de que esto funcione con la generación TikTok?”, preguntaba, ya que, según opina, para la mayoría “30 segundos ya es mucho”.

El restaurante del que Arturo Valls es socio

Todos conocemos su faceta de actor y presentador de televisión, pero a Arturo Valls también le encanta comer y cocinar. Lo demuestra con sus famosas paellas, una receta valenciana en la que es todo un experto. Pero la relación del valenciano con la cocina no se queda en lo amateur.

Si Arturo Valls sabe tanto sobre cocina y restauración es porque es socio de un restaurante de renombre en Madrid, especializado en cocina japonesa. Se trata de Ikigai, un restaurante con dos locales en la capital. “No todo va a ser el audiovisual. @ikigaivelazquez el Japonés de categoría que estabas esperando”, anunciaba el actor a través de su cuenta de Instagram.

El chef Yong Wu Nagahira es el encargado de elaborar los platos que se pueden probar en Ikigai Flor Baja e Ikigai Velázquez, restaurantes gastronómicos conocidos por su original fusión de las cocinas japonesa, asiática y francesa y galardonados con 1 Sol de la Guía Repsol. “Está feo que yo lo diga porque soy uno de los socios, pero me he enamorado de su fusión japonesa y mediterránea. ¡Una fusión increíble de la que todo el mundo está hablando fenomenal! Me apasiona llevar a gente allí, está funcionando muy bien y me lo estoy pasando bomba”, decía el actor valenciano en una entrevista con Gastro SER.