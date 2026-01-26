España

El restaurante en Madrid donde probar los mejores baozi caseros y cenar por menos de 20 euros

Hasta las bulliciosas calles de Shanghái nos quiere transportar Baoyilong, un restaurante que cuenta ya con dos locales en la capital

Baoyilong, un restaurante asiático en
La cocina asiática vive hoy un boom en las ciudades españolas, y lo hace en el mejor de los sentidos. Lejos quedan ya esos locales oscuros y sin decoración, dando gracias uno o dos farolillos, en los que la rotación gastronómica habitual se limitaba a arroces tres delicias, pollos al limón y rollitos primavera.

Los nuevos asiáticos han cambiado y, sobre todo, se han especializado, tomando como referencia recetas tradicionales que se acercan mucho más, por qué no decirlo, a lo que se come de verdad en las calles de Shanghái. Hasta allí, hasta las bulliciosas calles de esta gran ciudad de la costa central de China, nos quiere transportar Baoyilong, un restaurante de apertura reciente en Madrid que promete convertirse en uno de esos básicos buenos, bonitos y baratos.

Baoyilong cuenta con dos locales en la capital, cada uno con su propio carácter pero unidos por la misma idea: traer un pedacito de Shanghái al paladar madrileño. El primero de ellos abrió en la calle Núñez de Balboa, 64, en el elegante barrio de Salamanca; y el segundo, hace solo un par de meses, en López de Hoyos, 327, en Hortaleza, con un ambiente más urbano.

Restaurante Baoyilong, en Hortaleza. (Cedidas)
Baozis caseros y más de 30 platos

El barullo de un restaurante lleno, el humo procedente de las vaporeras de bambú y la amabilidad del personal nos reciben a la entrada. Las mesas llenas hablan de su calidad, pero también de su precio; en una ciudad como Madrid, donde cada vez es más difícil comer bien sin que tiemble la cartera, Baoyilong se está ganando un hueco con una propuesta a precios ajustados (alrededor de 20 €/persona) que no minan la calidad ni la cantidad que se sirve en el plato.

Aquí los baozi son la especialidad, unos panecillos al vapor, casi siempre rellenos de cerdo, que en este restaurante madrileño también se rellenan de pollo, de verduras y hasta de sabores dulces. Son muy populares en toda China y se comen en cualquier hora del día, tanto en casa como en restaurantes o puestos callejeros.

Los baozi de Boyilong. (Cedida)
En Baoyilong, hablamos de panecillos suaves y ligeros, con un relleno jugoso que explota al dar el primer bocado. Los encontramos de dos tipos: xiaolongbao (7,20–10,20 €), dumpling al vapor relleno de carne con jugo interior y masa fina casera; los shengjianbao (7,50–7,80 €), bollitos al vapor más gruesos, dorados a la plancha con un delicioso contraste crujiente y esponjoso. Todos son hechos a mano, de forma artesanal, y llegan a la mesa rápido, recién hechos, humeantes por el proceso que tiene lugar en su cocina vista.

Más allá de los baozi, el banquete puede extenderse con una carta que incluye hasta una treintena de platos. El surtido incluye platos para compartir como rollitos fritos rellenos (4,50–4,80 €), pollo coreano con miel y mostaza (9,80 €) o Pollo Sichuan (9,80 €), y otras opciones como Sopa de tallarines caseros con ternera picante (11,20 €) o sopa de tallarines con verdura, una opción vegana (9,20 €). También wonton servidos en sopas (8,80–10,20 €) y Tallarines caseros con salsa de cacahuete y sésamo con cerdo marinado (10,20 €).

