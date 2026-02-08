‘Se Acabó la Fiesta’ de Alvise triplica en votos a Podemos en Aragón, pero ninguno de los dos consigue entrar en las Cortes

El líder de la formación Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez (Montaje Infobae)

Las elecciones de Aragón de este domingo, 8 de febrero, han dejado algunas sorpresas. Entre ellas, la desaparición del Partido Aragonés (PAR) y de Podemos-AV del Parlamento autonómico, al no llegar ninguno al 3% de los votos necesarios para tener representación. El partido morado, que a duras penas ha llegado a los 6.000 votos, sufre así otro revés electoral y se queda sin representación en un total de nueve parlamentos autonómicos.

Otra candidatura que no ha conseguido entrar en las Cortes aragonesas ha sido Se Acabó La Fiesta (SALF). La formación del agitador Alvise Pérez obtuvo uno de los resultados más inesperados en los comicios europeos de 2024, elecciones en las que consiguió tres eurodiputados y el 5,1% del total de los votos, situándose hace dos años como la cuarta fuerza en la comunidad. En esta cita electoral autonómica ha logrado el 2,72% de los votos, rozando las 18.000 papeletas y triplicando a Podemos en número de votos.

De tercera fuerza en Aragón en 2015, a quedarse sin escaños

Con este resultado, la formación morada se queda fuera de los parlamentos de Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Euskadi, Cantabria y Cataluña, donde no se presentó en los últimos comicios. En Asturias, a pesar de conservar un escaño, los conflictos internos provocaron la salida de la diputada Covadonga Tomé del partido.

La pérdida de representación en Aragón es un golpe para los morados, si se compara con los resultados de 2015, cuando Podemos alcanzó los 14 escaños y se consolidó como la tercera fuerza política de la comunidad. En 2019 bajó a cinco diputados, aunque participó en el Gobierno autonómico, y en 2023 se quedó con un único escaño que ahora ha perdido.

Los candidatos a la presidencia de Aragón ejercen su derecho al voto en las elecciones de febrero de 2026. (Europa Press)

Este retroceso también afecta la estrategia de Podemos de recuperar su papel como fuerza principal de la izquierda tras la ruptura con Sumar. Desde entonces, los morados han optado por mantener su autonomía y competir junto a sus aliados frente a Sumar, quedando por detrás de la formación liderada por Yolanda Díaz en Galicia, País Vasco y en las recientes elecciones europeas, donde sí lograron mantener su proyecto político.

La deriva electoral ha generado además tensiones con Izquierda Unida, que únicamente ha podido sostener su presencia en Extremadura, mientras que en Castilla y León y Andalucía ha buscado acuerdos con Sumar para asegurar la representación de sus candidatos.

La candidatura de Alvise se desinfla y no consigue representación

Desde SALF, Alvise apostó por unas listas encabezadas por Cristina Falcón Aldana, directora de un colegio público y candidata a la Presidencia de Aragón, que durante la campaña ha reproducido los mensajes y el tono populista que caracterizan al eurodiputado a escala nacional. Las listas provinciales se completaron con perfiles alejados de la política institucional, como Jorge Luis Falcó Boudet, profesor de la Universidad de Zaragoza, como cabeza de lista en Huesca, y Carlos Aranda Anquela, exárbitro de Tercera División, en Teruel.

El desempeño electoral de SALF en Aragón queda lejos del logrado en las elecciones europeas de 2024, reuniendo 3.000 votos menos que hace dos años. Por provincias, el apoyo ha sido del 2,9% en Zaragoza, 2,31% en Huesca, y 3,89% en Teruel, porcentajes insuficientes para alcanzar representación parlamentaria.