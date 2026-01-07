Alvise Pérez apuesta por presentarse a las elecciones de Aragón tras renunciar a hacerlo en Extremadura: los cálculos electorales que hay detrás

El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a su llegada al Tribunal Supremo (Alberto Ortega / Europa Press)

Luis ‘Alvise’ Pérez ha optado finalmente por concurrir a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero con su partido Se Acabó La Fiesta (SALF) tras agotar hasta el último día el plazo para presentar candidaturas ante la Junta Electoral. La decisión, que hasta horas antes nadie daba por segura en los círculos políticos aragoneses, contrasta con su renuncia a presentarse en Extremadura unas semanas antes, donde dejó vía libre al PP y Vox. El motivo no es menor: mientras que en la comunidad extremeña el listón electoral exigía alcanzar al menos el 5% de los votos para obtener representación parlamentaria, en Aragón basta con superar el 3% en una provincia para acceder a las Cortes autonómicas, lo que altera de forma sustancial las posibilidades reales de entrada de una fuerza emergente como la que lidera el agitador político y eurodiputado.

En ese cálculo estratégico pesa además un precedente reciente. En las elecciones europeas de 2024, cuando SALF concurrió como agrupación de electores y no todavía como partido político, la formación consiguió 800.000 votos en toda España y tres escaños en el Parlamento Europeo. Aragón fue entonces uno de los territorios donde mejor resultado obtuvo: 26.512 papeletas, el 5,1% del total, que le situaron como cuarta fuerza política por delante de Sumar. Ese suelo electoral, unido a un sistema autonómico más accesible que el extremeño, ha inclinado la balanza a favor de competir en territorio aragonés.

La diferencia entre ambos escenarios autonómicos ha resultado determinante. En Extremadura, pese a que SALF también sorprendió en las europeas quedando como cuarta fuerza con 14.206 votos, ese 3,45% no hubiera sido suficiente para lograr representación en unas autonómicas con exigencia del 5%. Ninguna encuesta situaba a la formación dentro de la Asamblea extremeña. La dirección del partido llegó incluso a valorar un cabeza de lista, el extremeño Germán Martínez, pero finalmente justificó su retirada alegando que, estando SALF aún “en pleno proceso constituyente”, presentarse habría sido “una irresponsabilidad”, más allá de los números que manejaban internamente.

El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez (Europa Press)

En Aragón, el contexto es distinto. No solo por el listón más bajo, sino porque los resultados europeos mostraron capacidad de implantación territorial: 19.961 votos en Zaragoza (5,2%), 4.031 en Huesca (4,7%) y 2.520 en Teruel (4,7%). Aunque la participación previsiblemente crecerá respecto a aquella cita europea, la referencia sirve a la formación para sostener que, al menos en Zaragoza, sus opciones de lograr escaño son tangibles. De hecho, con cifras similares a las de 2024, SALF podría asegurar un diputado en la provincia, tomando como referencia que IU obtuvo su único representante hace dos años con 15.874 votos y una participación cercana al 70%. En Huesca y Teruel, la situación sería más abierta y sujeta al reparto que establece el método D’Hondt.

Candidatos con perfiles técnicos y trayectoria pública

SALF ha acompañado esta apuesta territorial con la presentación de tres candidaturas que reivindican experiencia profesional fuera de la primera línea política. En Zaragoza, la lista estará encabezada por Cristina Falcón, directora de un colegio público de la capital aragonesa y también candidata a la Presidencia del Gobierno autonómico. Triple licenciada en Derecho, Magisterio de Inglés y Educación Infantil, además de máster en Educación Socioemocional, el partido pone en valor sus casi dos décadas dedicadas a la docencia y su gestión al frente de un centro especializado en alumnado con Trastornos del Espectro Autista.

En Huesca liderará la candidatura Jorge Falcó, catedrático de la Universidad de Zaragoza desde 1994, ingeniero industrial con primer premio fin de carrera, doctor cum laude y con trayectoria destacada en investigación aplicada. Durante once años dirigió el grupo Tecnodiscap, impulsando proyectos tecnológicos orientados a mejorar la autonomía y el bienestar de personas mayores y con discapacidad, con implantación en centros de Zaragoza y Teruel. La formación subraya su combinación de “excelencia y vocación de servicio”.

En Teruel, el cabeza de lista será Carlos Aranda, funcionario del Ayuntamiento de la capital provincial y exconcejal de Ciudadanos, con más de 25 años como árbitro de fútbol y formación en Ciencias Políticas, comunicación corporativa e inteligencia artificial aplicada. Desde SALF destacan su conocimiento directo de la administración local y de la gestión municipal. Su nombre arrastra una polémica de la legislatura 2019–2023, cuando dimitió tras una denuncia por presunta agresión sexual, pero la Audiencia Provincial de Teruel archivó la causa al apreciar contradicciones relevantes en las declaraciones del denunciante y revocó un auto previo del juzgado de instrucción, quedando el asunto judicialmente cerrado.

El Parlamento Europeo ha iniciado el trámite para examinar la suspensión de la inmunidad del eurodiputado y líder de 'Se Acabó La Fiesta', Luis 'Alvise' Pérez, para ser investigado en España como ha solicitado el Tribunal Supremo (Fuente: Comisión Europea)

Impacto en el tablero político aragonés

La irrupción de SALF introduce un elemento inesperado en unas elecciones que, hasta hace unas semanas, se proyectaban como un pulso clásico entre bloques. La entrada del partido antisistema puede complicar la estrategia del PP y de su candidato, Jorge Azcón, que aspira a revalidar el cargo sin quedar condicionado por Vox, al alza en las encuestas. Pero también puede tensionar a la izquierda: hace dos años, los últimos escaños en juego fueron decisivos y ahora la fragmentación entre Podemos, Sumar y Chunta Aragonesista, que no concurren en coalición, se combinará con la presencia de un nuevo actor capaz de disputar los restos finales en las tres provincias. Un escenario en el que la aritmética de los 67 escaños de las Cortes aragonesas puede verse alterada.

Para SALF, estas autonómicas representan además su debut electoral como partido, después de haber concurrido como agrupación de electores en las europeas. El propio Alvise Pérez llega a la cita en un momento políticamente delicado, con varios frentes judiciales abiertos y con la vista puesta en un calendario electoral que continuará este año en otras comunidades y, más adelante, en unas generales que la propia formación identifica como su gran reto político.