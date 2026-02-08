España

La calculadora para gobernar en Aragón: PP y Vox suman 40 escaños mientras la izquierda no consigue llegar a la mayoría

Los populares se imponen con 26 escaños, Vox duplica su representación y la izquierda se queda sin opciones de formar Gobierno

El presidente del Partido Popular,
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i) y el candidato a la reelección, Jorge Azcón (d), durante la clausura de un mitin en el Centro Sociocultural de San Julián, a 3 de febrero de 2026, en Teruel. (Javier Escriche - Europa Press)

Sin sorpresas en Aragón. El Partido Popular (PP), liderado por el presidente en funciones, Jorge Azcón, ha sido la fuerza más votada en las elecciones autonómicas de la región, celebradas este 8 de febrero, con 26 escaños, pero perdiendo dos diputados con respecto a 2023. Un resultado que, a pesar de colocar al PP como el ganador, es insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta, situada en los 34 escaños.

El PSOE de Pilar Alegría se sitúa como segunda fuerza, habiendo perdido cinco escaños e igualando su peor resultado en Aragón, con un total de 18 diputados. A los socialistas les sigue la ultraderecha de Vox, que duplica su resultado con 14 escaños; Chunta Aragonesista, que también dobla a sus representantes con seis escaños; Aragón Existe con dos diputados, y por último la coalición de Izquierda Unida y Sumar con un escaño, según los datos con el 100% del escrutinio. Fuera de la tabla se han quedado Podemos y el Partido Aragonés, que pierden un escaño cada uno al no llegar al 3% de los votos necesarios para tener representación parlamentaria.

Alrededor del 67% de los más de un millón de aragoneses llamados a las urnas han votado este domingo para elegir a los 67 diputados de las Cortes autonómicas, dos años y medio después de los últimos comicios, celebrados en mayo de 2023. Azcón decidió adelantar la convocatoria al no lograr sacar adelante los Presupuestos autonómicos por segundo año consecutivo, por no haber podido llegar a un acuerdo con Vox. Ahora, el líder del PP de Aragón se ve obligado, otra vez, a sentarse a negociar para poder formar el próximo Gobierno de la comunidad.

Los candidatos a la presidencia de Aragón ejercen su derecho al voto en las elecciones de febrero de 2026. (Europa Press)

La aritmética parlamentaria marca la investidura

Este reparto de escaños deja un escenario en el que ninguna formación puede gobernar en solitario. En el bloque de las derechas, la suma del PP y Vox alcanza los 40 escaños, una cifra que superaría la mayoría absoluta necesaria. Vox, encabezado por Alejandro Nolasco, se consolida como una fuerza clave y un socio necesario para un posible Ejecutivo conservador. Aunque las discrepancias entre ambas formaciones durante la legislatura anterior podrían condicionar el acuerdo de Gobierno, esta sería la opción más viable para formar Gobierno.

En el caso de que la ultraderecha no entre en el Gobierno aragonés, Azcón también podría sentarse a negociar con Alberto Izquierdo, de Aragón Existe, y contar con el apoyo de sus dos escaños. Sin embargo, para que esta investidura saliera adelante, necesitaría la abstención de los socialistas en la segunda votación para obtener mayoría simple.

Otro resultado inesperado es el de la salida del Partido Aragonés (PAR), con Alberto Izquierdo como candidato, del Parlamento autonómico al no conseguir el porcentaje de votos necesarios. Un mazazo que también podría perjudicar al bloque de derechas.

La izquierda, sin opciones para gobernar

En el bloque progresista, al PSOE no le salen las cuentas. A Pilar Alegría solo le quedaría pactar con la Chunta Aragonesista (CHA) e IU-Movimiento Sumar, aunque esta coalición de tres se quedaría tan solo en 25 escaños, quedándose a nueve para conseguir la mayoría absoluta necesaria para gobernar. Ni siquiera la suma de los dos escaños de Aragón Existe le daría oportunidad a Alegría para ser Presidenta de Aragón.

Por su parte, Podemos, con María Goikoetxea, tampoco ha logrado tener representación en el Parlamento y deja casi sin posibilidades a un Gobierno con Alegría como presidenta de Aragón.

